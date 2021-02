Horacio Cabak, contra los famosos que muestran sus internaciones por Covid: “Hacen un reality”

En paralelo con los contagios de Covid-19 que se conocen en la farándula argentina, Horacio Cabak apuntó contra quienes muestran sus estados de salud en las redes sociales. En Polémica en el bar, programa que conduce Mariano Iúdica por América, se abrió el debate: ¿concientización o show?

Luego de reproducir un informe con el testimonio de los famosos que tuvieron coronavirus, el panel del avaló la importancia de difundir la información para generar la concientización respecto a los cuidados y protocolos. Sin embargo, Horacio Cabak se posicionó en contra y manifestó que los famosos “hacen un reality”.

Cabe recordar que fue la locutora Marcela Feudale quien inició el debate desde su cuenta de Twitter: “¿Alguien me puede explicar esta pasión de narrarlo todo en redes, incluso las internaciones por coronavirus contando y fotografiando los procesos por los que van pasando? Y las imágenes que muestran los minutos previos a la inducción al coma farmacológico... Por favor, es pregunta”.

Alguien me puede explicar esta pasión de narrarlo “todo” en redes, incluso las internaciones x coronavirus contando y fotografiando los procesos por los q van pasando y las imágenes que muestran los minutos previos a la inducción al coma farmacológico? Por favor, es 🙋‍♀️ pregunta — Marcela Feudale (@MarcelaFeudale) February 5, 2021

“Si estás al borde la muerte, ¿tenés tiempo para subir esto?”, preguntó Rocío Oliva. “Yo estuve internado tres días, estás solo, no entra nadie a verte, cuando entran no les ves la cara. Y de verdad, no sabés en qué momento te vas a quedar sin aire, también puede ser para sentirse bien ellos”, explicó Coco Sily. ”Cuando tenes hemorroides no salís a contarlo como cuando tenés covid”, retrucó Horacio Cabak.

“Yo creo que hay mucha gente que se piensa que es una bolud...z y cuando lo ves a Sergio Lapegüe decís: ‘A la pucha es re heavy esto’. Las redes sociales son de cada uno de ellos con la gente que los sigue, que nosotros lo levantemos es otra cosa”, contestó Iúdica. “¿Y no pensás que también hay gente que dice ‘yo también quiero ser parte de esa rueda del reality covid?’. Hay un reality covid”, concluyó Cabak.

