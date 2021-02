La angustia de Flor Peña por la salud de Karina Gao: “Su cuadro se complicó muchísimo en las últimas horas”

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor recen”, escribió esta mañana en su Instagram Karina Gao, la cocinera de Flor de equipo, en Telefe, internada por complicaciones en su cuadro de Covid. Conmovida, Florencia Peña arrancó el programa de este viernes sin poder contener las lágrimas y, a medida que hablaba, su consternación fue haciendo cada vez más notable.

“Kari está embarazada y su cuadro se complicó muchísimo en las últimas horas: acaba de entrar en un coma inducido. Te queremos un montón, Kari, y sabemos que sos muy alegre y que compartís todo en tus redes sociales. Incluso contaste cómo evolucionó tu enfermedad”, comenzó diciendo la actriz y conductora. “Me da mucha tristeza porque te queremos muchos. No entendemos cómo funciona este virus, y además estás embarazada y tenés dos chiquitos que cuidar. Todos estos días Kari nos estuvo escribiendo, tranquilizándonos. Habíamos decidido no hablar, pero todo se complicó y ella tiene mellizos, uno de ellos está con fiebre, su marido también dio positivo de Covid. Kari está de 25 semanas y hasta ahora habíamos escuchado que a las embarazadas no les complicaba esta enfermedad”, continuó.

La angustia de Flor Peña por la salud de Karina Gao - Fuente: Telefe

Peña no pudo seguir hablando y Nancy Pazos tomó entonces la posta: “El pasado miércoles Karina Gao tuvo fiebre y perdió el gusto, se hisopó y el resultado fue positivo de Covid. Tenía a alguien de su prepaga que es mi pediatra, que le hacía el seguimiento. No había perspectiva de nada grave, pero como la fiebre era persistente, por precaución decidieron internarla. A los cuatro días la fiebre seguía sin ceder, por prevención, la ingresaron a terapia intensiva y le dieron oxígeno. Hoy la tomografía dio que el estado de sus pulmones es muy complejo. Ella está de 25 semanas de embarazo y el bebé necesita tanto oxígeno como la mamá. Los médicos no pueden creer que es el primer caso de una embarazada que se complica tanto. Sus pulmones están muy atacados por el Covid, y decidieron intubarla, para que dejara de sufrir ella y el bebé: ambos necesitan oxígeno y su cuerpo estaba vencido por conseguir respirar”.

Los posteos de la cocinera Karina Gao instagram.com/MonPetitGlouton

Peña retomó la palabra, aún llorando copiosamente, y pidió que recen por ella. “La situación es compleja, hay que rezar y confiar en los médicos. Claramente les tocó una cepa del virus compleja. No estamos en condiciones de hacer un programa como todos los días”, explicó. “Kari nos mandaba mensajes todos los días y le hacía bien, evidentemente. Hasta tuvo una videollamada encendida toda la noche con su marido para estar juntos y conectados: él tenía miedo porque ella no respiraba bien. Esta mañana, frente a este cuadro, Kari nos escribió palabras de agradecimiento. Es un momento tan triste, tan difícil de entender... Es una persona hermosa para tener cerca, por lo que transmite. Kari no sabe cómo se contagió, porque se cuidaba muchísimo. Su gran preocupación es su bebé, porque no sabe cómo se va a despertar ni cuándo. Es desesperante la situación”.

Finalmente agregó: “Cuando hoy leí su mensaje de agradecimiento y la oportunidad de haber estado en el programa donde fue tan feliz, me shockeó, fue muy duro. Estaba subiendo al auto y tuve que parar porque me dejó muy consternada. Y entiendo un poco lo que siente porque tuve trombofilia y es algo que te pasa en la sangre y le falta oxigeno al bebé. Y yo transité mi embarazo con mucha angustia, me inyectaba todos los días. Es angustiante pensar que ese ser depende de vos. Y con el Covid no se puede hacer demasiado. Todo el amor para vos Kari. Te queremos, te agradecemos tu alegría y te esperamos”, cerró Flor, con aplausos y muchas lágrimas.

LA NACION