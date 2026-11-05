Hoy cumpliría 58 años Ricardo Fort: sus inicios, la fama y el triste desenlace

Le decían “El Comandante”, era heredero de una de las fortunas más grandes del país y su apellido tan famoso como los chocolates que lo portan. Soñaba ser famoso, querido por el pueblo argentino; tuvo romances escandalosos, pero en el fondo, su verdadero amor estuvo siempre a su lado y fue quien cuidó de sus hijos: Felipe y Marta. Murió hace 13 años y este jueves 5 de noviembre cumpliría 58. La historia de Ricardo Fort: de tocar el cielo con las manos al triste desenlace que terminó con su vida.

Ricardo Fort junto a sus hijos, Felipe y Marta

El debut de Ricardo Fort

De joven, el chocolatero llevaba una vida empresarial y conforme a lo determinado por el estatus quo de su entorno familiar, pero él soñaba con brillar en la televisión, entretener al público y cantar.

Ricardo Fort en Movete

Su voz tenía un timbre particular que, cuando entonaba cualquier canción, a más de uno dejaba sin palabras. Así lo demostró en su debut en el programa Movete, que conducía Carmen Barbieri a finales de los 90.

Poco a poco empezó a meterse en el ámbito mediático y así llegó a participar en Animales Sueltos, ciclo nocturno que conducía Alejandro Fantino por América TV, donde enseñaba su vida de lujos. A la par se mostraba en Infama, conducido por Santiago Del Moro. Esa visibilidad en el canal le permitió en 2009 estrenar su propio reality.

El paso de Ricardo Fort por Bailando por un Sueño

Reality Fort se estrenó en la pantalla chica y fue un éxito. Sus viajes a Miami, el excentricismo, los autos Rolls-Royce y las mansiones. La vida secreta del millonario ahora salía en la televisión.

Gustavo Martínez y Ricardo Fort Twitter @ricarfort

Esto desencadenó su participación en Bailando por un Sueño, que se emitió ese mismo año por eltrece y allí empezaron los romances: Claudia Ciardone, Violeta Lo Re y Virginia Gallardo, entre otras, aunque en la escena privada, su amigo de toda la vida y padrino de sus dos hijos, Gustavo Martínez, fue el hombre que lo contuvo y lo acompañó afectivamente hasta el último día.

Así cantaba Ricardo Fort

Su estancia en El Bailando llegó hasta 2012, primero como participante y luego como jurado. A la par, estrenó Fort Night Show con panelistas famosos e invitados en cada emisión.

En el teatro también hizo su lugar y protagonizó obras como: Fortuna, una historia de vida y Fortuna 2, una revista musical, entre otras.

Sus últimos días

Si bien su físico tenía un deterioro evidente, el verano de 2013 comenzó a experimentar una serie de complicaciones de salud que derivaron en internaciones sucesivas.

Fort tenía 45 años cuando el 5 de febrero lo operaron por una úlcera duodenal con una perforación que le generó una peritonitis severa. Le extrajeron cuatro litros de pus de la cavidad abdominal. Fue entonces que comenzó a viajar a Miami para tratarse de sus constantes dolores corporales, resultado de muchos problemas en la columna vertebral.

En 2013, la salud de Ricardo Fort se deterioró de golpe Star+

Esto lo obligó a ir de un sanatorio a otro hasta que volvió a la Argentina para continuar tratándose acá. Fue entonces que ingresó en La Trinidad, donde el 25 de noviembre falleció a causa de un paro cardíaco.

Guillermo Coppola conoció a Marta Fort y se emocionó

Tras su muerte, el chocolatero ganó más preponderancia en las redes sociales, desde memes en referencia y hasta estampitas que lo bautizaron como “El Comandante”. En la actualidad, Martita Fort, su hija, sigue sus pasos con la conducción de Fort Night Show en streaming y su participación en MasterChef Celebrity (Telefe).