Ian Lucas mostró su nuevo auto de alta gama: cuál es y cuánto cuesta

A través de sus redes sociales, Ian Lucas suele compartir distintos momentos de su vida, tanto relacionados con sus proyectos laborales como con su día a día. En esta oportunidad, el influencer decidió mostrar un importante logro personal que consiguió gracias a su trabajo y esfuerzo, y su publicación no tardó en generar emoción entre sus seguidores.

El creador de contenido contó que cumplió uno de sus objetivos y se compró un nuevo auto. Para compartir la noticia, publicó una serie de imágenes en las que se lo puede ver en una pista junto a su Audi TT gris oscuro y su nuevo BMW M2 celeste, que está a un valor de 127.900 dólares, mientras que la versión más reciente, el BMW M2 CS, se vende a 189.900 dólares. El anuncio estuvo acompañado por un mensaje para sus seguidores y, a través de las fotos, buscó reflejar también cuánto cambió su vida desde sus comienzos.

Lucas celebró la compra de su nuevo auto con una emotiva publicación (Captura: Instagram @ianlucas)

“Cumpliendo un nuevo sueño. Los gustos se dan en vida. Comparto todo con ustedes hace años, así que les quería compartir esto también que es gracias a quienes están leyendo esto”, comenzó el pie de foto que escribió el youtuber. De esta manera, decidió hacer partícipes a sus seguidores de un logro personal que, según explicó, también fue posible gracias al acompañamiento que recibió a lo largo de los años.

El influencer recordó sus comienzos antes de alcanzar la fama (Fotos: Instagram @ianlucas)

“Después de mucho sacrificio, y remarla, les prometo que siempre llegan los resultados. Motívense y métanle que todo llega. Los amo. Gracias siempre. Los que venimos de abajo no tenemos freno”, cerró con un mensaje de motivación en el que destacó el esfuerzo detrás de este nuevo objetivo cumplido y recordó sus comienzos antes de alcanzar la popularidad.

El influencer celebró un nuevo logro y agradeció a sus seguidores (Foto: Instagram @ianlucas)

Las fotografías que eligió para acompañar la noticia reforzaron ese mensaje de esfuerzo y crecimiento. Entre las imágenes junto a sus autos actuales, incluyó postales de cuando todavía no era famoso, como una en la que aparece pintando una pared en Lomas de Zamora y otra en la que se lo ve de joven dentro de un Ford Fiesta blanco. Con ese contraste entre sus comienzos y su presente, Lucas mostró el camino que recorrió hasta cumplir uno de sus nuevos sueños.