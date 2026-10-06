Carolina Baldini sobre Antonela Roccuzzo en la despedida de Messi: “Detrás de él, estuvo ella”

En un día cargado de emociones para Lionel Messi, quien se despedirá de la selección argentina después de más de 20 años con la camiseta albiceleste, Carolina Baldini, la exesposa de Diego Simeone, sorprendió con una sentida publicación dedicada no solo al capitán, sino también a Antonela Roccuzzo.

“Hoy se retira nuestro capitán. Pero no se retira solo. Con él también termina una etapa para su mujer, para sus hijos, para su familia. Porque detrás de cada deportista hay mucho más que entrenamientos, partidos y triunfos. Hay una familia entera que aprendió a vivir al ritmo de sus sueños”, comenzó.

La reflexión estuvo acompañada por una fotografía de Messi de espaldas, con la camiseta de la selección argentina y la bandera nacional como fondo. “Y detrás de él estuvo ella. La mujer que sostuvo, que alentó, que acompañó. La que muchas veces acomodó sus propios tiempos a los de él. La que estuvo en las victorias, pero sobre todo en las derrotas. La que conoció los nervios antes de cada partido. Hoy se termina esa vida que conocieron durante tantos años. Y comienza otra”, recapituló.

El posteo de Carolina Baldini dedicado a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram @carobal14)

“Reacomodar los tiempos. Reinventar las rutinas. Porque cuando un deportista se retira, no cuelga solamente una camiseta. Se despide una familia entera de una forma de vivir. Hoy los aplausos serán para nuestro capitán, pero una parte de ellos también debería ser para quienes caminaron a su lado e hicieron posible que pudiera llegar hasta acá”, analizó sobre el papel importante que tuvieron los padres, hermanos, esposa e hijos del 10 en su carrera profesional.

Desde su propia experiencia como expareja de un futbolista y entrenador, Baldini destacó que el reconocimiento no debería quedar exclusivamente en quien ingresa al campo de juego. “Porque los sueños pueden llevar el nombre de uno… pero muchas veces necesitan el amor y el sacrificio de toda una familia para hacerse realidad. Feliz nueva vida, capitán. Y feliz nueva vida para ella, @antonelaroccuzzo que también estuvo en cada partido, aun cuando no pisara la cancha", concluyó y etiquetó a la primera dama del seleccionado.

La publicación no pasó inadvertida para Antonela, quien reaccionó al posteo. La rosarina dejó en los comentarios un emoji con los ojos emocionados y dos corazones rojos, una breve respuesta con la que dejó en evidencia que las palabras la habían conmovido. Rápidamente, decenas de personas comenzaron a dejarle mensajes de cariño y agradecimiento.

La reacción de Antonela Roccuzzo al mensaje de Carolina Baldini (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

“La capitana con el mismo perfil humilde, solidaria, sencilla... La que se bancó el dolor de las críticas. Sos la uno, Anto”; “Qué hermosas palabras. Es verdad, la familia lo es todo y esa mujer se merece el reconocimiento. Gracias, Anto” y “Sin lugar a dudas, ella es una parte fundamental de que él haya podido alcanzar todos sus sueños; sos inmensa, Anto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios sensibilizados por el fin de una era.