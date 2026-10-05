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En fotos: de la sorpresa de Matt Damon y Luciana Barroso a Ben Affleck al llamativo look de Sarah Jessica Parker

El actor y director presentó Animales, el film que escribió, dirige y protagoniza, en México, y recibió una visita inesperada; mientras tanto, en Nueva York, la protagonista de Sex and the City recuperó algo del espíritu de su querido personaje

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Sarah Jessica Parker, Luciana Barroso, Ben Affleck y Natasha Lyonne llamaron la atención de la prensa en estos últimos días
Sarah Jessica Parker, Luciana Barroso, Ben Affleck y Natasha Lyonne llamaron la atención de la prensa en estos últimos díasFernando Llano - Agencias
Ben Affleck presentó Animales, el film de Netflix que escribió, dirige y protagoniza, en la Ciudad de México. La gran sorpresa de la noche llegó con la aparición de Matt Damon y Luciana Barroso, quienes viajaron hasta la capital azteca acompañados por sus hijas. La argentina, productora del film, protagonizó uno de los momentos más cálidos de la velada cuando abrazó a Affleck mientras él y Damon se reían cómplices
Ben Affleck presentó Animales, el film de Netflix que escribió, dirige y protagoniza, en la Ciudad de México. La gran sorpresa de la noche llegó con la aparición de Matt Damon y Luciana Barroso, quienes viajaron hasta la capital azteca acompañados por sus hijas. La argentina, productora del film, protagonizó uno de los momentos más cálidos de la velada cuando abrazó a Affleck mientras él y Damon se reían cómplicesFernando Llano - AP
Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz, Kerry Washington y Ben Affleck posaron juntos para los flashes durante la presentación de Animales. En el thriller, Affleck interpreta a Mark Kimball, un político en plena campaña para convertirse en alcalde de Los Ángeles que queda frente a una situación límite cuando secuestran a su hijo
Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz, Kerry Washington y Ben Affleck posaron juntos para los flashes durante la presentación de Animales. En el thriller, Affleck interpreta a Mark Kimball, un político en plena campaña para convertirse en alcalde de Los Ángeles que queda frente a una situación límite cuando secuestran a su hijoFernando Llano - AP
Ben Affleck cambió por un momento de lugar y fue él quien sacó su teléfono para registrar algunas postales del evento. El actor y director originalmente había pensado en Matt Damon para el papel principal y Jennifer Garner como coprotagonista. Después de algunas demoras y conflictos de agenda, finalmente decidió asumir él mismo el rol de Mark Kimball
Ben Affleck cambió por un momento de lugar y fue él quien sacó su teléfono para registrar algunas postales del evento. El actor y director originalmente había pensado en Matt Damon para el papel principal y Jennifer Garner como coprotagonista. Después de algunas demoras y conflictos de agenda, finalmente decidió asumir él mismo el rol de Mark KimballFernando Llano - AP
Matt Damon y Luciana Barroso posaron junto a Isabella Damon, Gia Damon y Alexia Barroso, tres de sus hijas, en una aparición familiar que se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche. Aunque Damon estuvo inicialmente ligado al proyecto como posible protagonista, finalmente quedó fuera del elenco; Barroso, en cambio, forma parte de Animales como productora
Matt Damon y Luciana Barroso posaron junto a Isabella Damon, Gia Damon y Alexia Barroso, tres de sus hijas, en una aparición familiar que se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche. Aunque Damon estuvo inicialmente ligado al proyecto como posible protagonista, finalmente quedó fuera del elenco; Barroso, en cambio, forma parte de Animales como productoraFernando Llano - AP
Ben Affleck se mostró divertido y dispuesto con los fans que se acercaron al evento y dedicó parte de la noche a sacarse selfies con ellos
Ben Affleck se mostró divertido y dispuesto con los fans que se acercaron al evento y dedicó parte de la noche a sacarse selfies con ellosFernando Llano - AP
Kerry Washington también dejó los flashes para acercarse al público y sacarse selfies con sus seguidores. La actriz integra el elenco de Animales junto a Ben Affleck, Gillian Anderson, Steven Yeun y Ray Fisher. La película llegará a la plataforma el 9 de octubre
Kerry Washington también dejó los flashes para acercarse al público y sacarse selfies con sus seguidores. La actriz integra el elenco de Animales junto a Ben Affleck, Gillian Anderson, Steven Yeun y Ray Fisher. La película llegará a la plataforma el 9 de octubreFernando Llano - AP
Kerry Washington apostó por el azul cobalto para uno de los looks más llamativos de la velada: llevó un vestido de alta costura otoño/invierno 2026/2027 de Georges Chakra cubierto de plumas, con una falda de tul negro y una extensa cola del mismo género
Kerry Washington apostó por el azul cobalto para uno de los looks más llamativos de la velada: llevó un vestido de alta costura otoño/invierno 2026/2027 de Georges Chakra cubierto de plumas, con una falda de tul negro y una extensa cola del mismo géneroFernando Llano - AP
Paris Jackson fue una de las invitadas especiales que ocupó la primera fila del desfile de la colección primavera/verano 2027 de Vivienne Westwood durante la Semana de la Moda de París. La modelo y cantante acompañó su look con un maquillaje que intensificó sus ojos y le dio protagonismo a su mirada
Paris Jackson fue una de las invitadas especiales que ocupó la primera fila del desfile de la colección primavera/verano 2027 de Vivienne Westwood durante la Semana de la Moda de París. La modelo y cantante acompañó su look con un maquillaje que intensificó sus ojos y le dio protagonismo a su miradaGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Natasha Lyonne cambió por un rato los sets de filmación por la pasarela y se convirtió en una de las modelos de Vivienne Westwood. La actriz y productora desfiló para la presentación de la colección primavera/verano 2027 de la firma británica
Natasha Lyonne cambió por un rato los sets de filmación por la pasarela y se convirtió en una de las modelos de Vivienne Westwood. La actriz y productora desfiló para la presentación de la colección primavera/verano 2027 de la firma británicaGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Olivia Colman fue otra de las actrices que se animó a desfilar durante la Semana de la Moda de París. La protagonista de The Crown recorrió la pasarela de Miu Miu con uno de los looks de la firma
Olivia Colman fue otra de las actrices que se animó a desfilar durante la Semana de la Moda de París. La protagonista de The Crown recorrió la pasarela de Miu Miu con uno de los looks de la firmaGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Sofía Vergara se sumó a las celebridades que siguieron los desfiles desde la primera fila. Sonriente, la actriz colombiana ocupó un lugar privilegiado durante la presentación de la colección femenina primavera/verano 2027 de Hermès
Sofía Vergara se sumó a las celebridades que siguieron los desfiles desde la primera fila. Sonriente, la actriz colombiana ocupó un lugar privilegiado durante la presentación de la colección femenina primavera/verano 2027 de HermèsLOU BENOIST - AFP
Tom Cruise volvió a demostrar su buena sintonía con sus fans durante la presentación de Digger en Seúl, Corea del Sur. El actor posó para el teléfono de uno de sus seguidores y formó un corazón con las manos. La película marca su primera colaboración con el director Alejandro González Iñárritu
Tom Cruise volvió a demostrar su buena sintonía con sus fans durante la presentación de Digger en Seúl, Corea del Sur. El actor posó para el teléfono de uno de sus seguidores y formó un corazón con las manos. La película marca su primera colaboración con el director Alejandro González IñárrituAhn Young-joon - AP
Entre saludos y autógrafos, Tom Cruise se tomó su tiempo para acercarse al público que lo esperaba en Seúl. En Digger, el actor interpreta a un magnate petrolero que debe enfrentarse a las consecuencias de su propia ambición e intenta salvar a la humanidad del desastre que él mismo provocó
Entre saludos y autógrafos, Tom Cruise se tomó su tiempo para acercarse al público que lo esperaba en Seúl. En Digger, el actor interpreta a un magnate petrolero que debe enfrentarse a las consecuencias de su propia ambición e intenta salvar a la humanidad del desastre que él mismo provocóAhn Young-joon - AP
A Sarah Jessica Parker no le interesa maquillar el paso del tiempo. A los 61 años, la actriz dejó sus canas a la vista durante la Gala de Moda de Otoño del New York City Ballet y las integró a una larguísima trenza adornada con cintas rosas. Para la ocasión eligió un vestido semitransparente de Simone Rocha, con pequeñas flores bordadas y lazos de satén, un estilismo romántico que inevitablemente remitió a su querida y recordada Carrie Bradshaw
A Sarah Jessica Parker no le interesa maquillar el paso del tiempo. A los 61 años, la actriz dejó sus canas a la vista durante la Gala de Moda de Otoño del New York City Ballet y las integró a una larguísima trenza adornada con cintas rosas. Para la ocasión eligió un vestido semitransparente de Simone Rocha, con pequeñas flores bordadas y lazos de satén, un estilismo romántico que inevitablemente remitió a su querida y recordada Carrie BradshawDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La protagonista de Sex and the City compartió la velada con su marido, Matthew Broderick, con quien posó antes de ingresar a la gala. Mientras el actor apostó por un clásico esmoquin negro, ella completó su look de Simone Rocha con zapatos de punta cubiertos de cristales y un bolso blanco. El vestido tenía además un guiño especial al universo de Carrie Bradshaw: el personaje también lució un diseño semitransparente de la firma en la última temporada de And Just Like That....
La protagonista de Sex and the City compartió la velada con su marido, Matthew Broderick, con quien posó antes de ingresar a la gala. Mientras el actor apostó por un clásico esmoquin negro, ella completó su look de Simone Rocha con zapatos de punta cubiertos de cristales y un bolso blanco. El vestido tenía además un guiño especial al universo de Carrie Bradshaw: el personaje también lució un diseño semitransparente de la firma en la última temporada de And Just Like That....DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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