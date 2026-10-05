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En fotos: de la sorpresa de Matt Damon y Luciana Barroso a Ben Affleck al llamativo look de Sarah Jessica Parker
El actor y director presentó Animales, el film que escribió, dirige y protagoniza, en México, y recibió una visita inesperada; mientras tanto, en Nueva York, la protagonista de Sex and the City recuperó algo del espíritu de su querido personaje
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LA NACION
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