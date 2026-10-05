En fotos: de la sorpresa de Matt Damon y Luciana Barroso a Ben Affleck al llamativo look de Sarah Jessica Parker

La protagonista de Sex and the City compartió la velada con su marido, Matthew Broderick, con quien posó antes de ingresar a la gala. Mientras el actor apostó por un clásico esmoquin negro, ella completó su look de Simone Rocha con zapatos de punta cubiertos de cristales y un bolso blanco. El vestido tenía además un guiño especial al universo de Carrie Bradshaw: el personaje también lució un diseño semitransparente de la firma en la última temporada de And Just Like That....

DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA