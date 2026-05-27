Indiana Cubero publicó fotos de su primer viaje romántico junto a su novio futbolista

A seis meses de que oficializara su relación con Thiago Silvero, jugador de Vélez, Indiana Cubero sorprendió al mostrar algunas imágenes de lo que fue el primer viaje romántico de la pareja en medio del fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo.

El primer viaje romántico de la pareja en medio del fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo (Foto: Instagram/@cubero.indiana)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 162.000 seguidores, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián ‘Poroto’ Cubero realizó una publicación compartida junto al futbolista en la que dejaron ver parte de lo que fue su escapada a la costa atlántica, precisamente a Mar del Plata.

Indiana Cubero y Thiago Silvero disfrutaron de un fin de semana en Mar del Plata (Foto: Instagram/@cubero.indiana)

“MDQ con vos, te amo”, escribió ella junto a un emoji de un corazón rojo. Luego, él desde su perfil, en el que cuenta con poco más de 36.000 seguidores, le escribió a su enamorada: “Te amo, preciosa”.

Las fotografías en cuestión muestran a la pareja en el centro de la escena, rodeada por un encuadre de rocas en primer plano y luciendo looks cómodos e invernales con camperas negras, jeans claros y pantalones deportivos azules, mientras se funden primero en un tierno beso y luego en un abrazo lleno de complicidad.

Indiana Cubero y Thiago Silvero disfrutaron de un fin de semana en Mar del Plata (Foto: Instagram/@cubero.indiana)

Como era de esperar, el posteo no tardó en revolucionar a los seguidores, quienes no dudaron en dar el visto bueno a los enamorados. “Qué hermosa parejita... a ella se la ve tan dulce, tan sencilla... es preciosa”; “Lo mejor de la vida, esos amores de juventud... sean muy felices y disfruten la vida, chicos”; “Más lindos se ven en Mar del Plata”, fueron solo algunos de los mensajes que les dejaron.

Algunos de los comentarios que la pareja recibió (Foto: Instagram/@indiana.cubero)

Cabe recordar que el noviazgo de Indiana y Thiago fue dado a conocer por la propia joven a mediados de diciembre de 2025. Desde su red social, la modelo de 18 años replicó la storie de su enamorado, quien le dedicó un romántico mensaje sobre la instantánea que dejó ver parte de lo que fue la velada. “El comienzo de algo muy lindo, te amo, mi compañera”, escribió él junto a un emoji de un corazón, el cual ella reposteó y agregó: “Te amo”.

Indiana Cubero y una velada romántica que selló la oficialización de su vínculo (Foto: Captura Instagram/@cubero.indiana)

La fotografía, que rápidamente se volvió viral, dejó ver a Indiana en el centro de la escena, sentada frente a la mesa y con una sonrisa relajada con la que transmitió pura felicidad. Con un estilo sencillo de cabello suelto y un top color chocolate, la joven posó frente a la cámara en lo que parece ser el final de una cena tranquila. Mientras que la ambientación del lugar sumaba una atmósfera íntima gracias a una pequeña vela central que iluminaba la mesa, lo que para muchos se interpretó como una cita que marcó el inicio oficial de esta historia de amor.

Thiago Silvero tiene 19 años y juega en Vélez (Foto: Instagram/@thiagosiilvero)

En ese sentido, muchos se preguntaron quién era el misterioso joven que le había robado el corazón. Thiago Silvero, jugador de fútbol argentino que actualmente se desempeña en... Vélez Sarsfield, el mismo club en el que Poroto brilló durante más de dos décadas. Thiago nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y tiene 19 años. Desde que oficializaron su romance, no ocultan su amor en las redes sociales.