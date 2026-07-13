La historia menos conocida de Sam Neill: se reencontró con su hijo mayor 25 años después de darlo en adopción

Este lunes, la noticia de la muerte de Sam Neill conmovió al mundo entero. Conocido por éxitos como Jurassic Park, La lección de piano y la serie Peaky Blinders, el actor falleció a los 78 años de manera “repentina” e “inesperada”, tal como aseguró su familia en un comunicado. Al recordarlo, no sólo surgen los grandes títulos que protagonizó en pantalla sino también ese capítulo personal que fue uno de los más conmovedores de su vida y que se animó a contar mucho tiempo después: el reencuentro con Andrew, el hijo que dio en adopción cuando tenía poco más de 20 años.

En 2014, Sam Neill reveló cómo fue reencontrarse con el hijo que había dado en adopción Jeff Vespa - WireImage

Si bien la estrella hollywoodense siempre procuró mantener su vida familiar lejos de los reflectores, habló del tema en una entrevista concedida al Sunday Times en 2014. Allí explicó que su familia era “más numerosa que la mayoría” y sorprendió al contar que tenía un hijo mayor al que no había visto durante un cuarto de siglo. Según su relato, Andrew nació cuando Neill era muy joven. Al no sentirse preparado para asumir la paternidad, tomó la difícil decisión de darlo en adopción. “Yo era bastante joven, tenía poco más de veinte años. No lo vi durante 25 años y luego nos reencontramos”, reveló.

Sobre cómo fue ese encuentro, el intérprete neozelandés advirtió que aquella reconciliación fue muy distinta a la que suelen mostrar las películas. “La mayoría de estos reencuentros se describen como sentimentales y macabros, pero no hubo nada de sentimentalismo. Nadie llora desconsoladamente en los brazos de nadie, es algo mucho más maduro”, recordó. Con el paso del tiempo, ambos se dieron la oportunidad de conocerse y lograron construir un vínculo desde la adultez basado en el respeto.

Sam Neill en la piel del Dr. Alan Grant en una escena de Jurassic Park Murray Close - Moviepix

Al reflexionar sobre las decisiones que tomó en su juventud, Neill mostró su arrepentimiento y confesó cuál sería el consejo que le daría a ese muchachito del pasado. “Le diría: ‘Eres más capaz de lo que crees’”, se sinceró.

Una familia ensamblada

Tras aquel hecho que marcó su vida, Sam Neill volvió a ser padre. En 1983 tuvo a su segundo hijo, Tim, junto a la actriz Lisa Harrow, a quien conoció durante el rodaje de La profecía III: El conflicto final.

Años más tarde se casó con la maquilladora japonesa Noriko Watanabe. Durante su matrimonio, que duró de 1989 a 2017, nació Elena, la única hija biológica de la pareja. Además, el actor adoptó a Maiko, hija de Watanabe de una relación anterior, consolidando así una familia ensamblada que siempre describió con orgullo.

Pese a que evitó exponer su intimidad, en 2021 decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos más felices de su vida: el nacimiento de su nieto Nahlo. “Amor. No suelo exponer a mi familia en las redes sociales. Excepto cuando son recién nacidos. Este es mi nieto recién nacido, Nahlo, el niño más maravilloso, de dos semanas”, escribió en sus redes sociales junto a una fotografía en la que sostenía al bebé en brazos. “Tan tranquilo, sin complicaciones. Simplemente come, duerme y piensa en cosas. Los padres están encantados y todos felices. Yo en particular. El amor”, concluyó.

En 2023, el actor reveló que padecía un cáncer de sangre en etapa tres. Sin embargo, su familia aseguró que en el último tiempo la enfermedad había entrado en remisión Instagram

En marzo de 2023, mientras promocionaba sus memorias ¿Alguna vez te dije esto?, Neill habló públicamente sobre la enfermedad que atravesaba: un linfoma angioinmunoblástico de células T; un tipo poco común de linfoma no Hodgkin. “Estoy preparado para eso [la muerte]. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”, confesó por aquel entonces.

Si bien no le tenía miedo a la muerte, la estrella admitió que sí lamentaba la posibilidad de perderse momentos junto a su familia. Una de las cosas que más le aterraba era no poder ver crecer a sus “adorables nietos”, a quienes consideraba una de las mayores alegrías de sus últimos años.

Tras recibir un tratamiento de inmunoterapia experimental, el cáncer entró en remisión y Neill pudo retomar su trabajo en cine y televisión. Sin embargo, este lunes su familia confirmó su triste fallecimiento en Sídney. “Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que Sam se mantuvo libre de cáncer” expresó el comunicado difundido por sus seres queridos.