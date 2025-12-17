Indiana Cubero presentó a su novio y todos se sorprendieron por el vínculo con su papá

Después de mucho tiempo en el que las diferencias familiares dominaron la escena, una noticia cargada de ternura logró cambiar el foco de atención. En las últimas horas, Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, sorprendió a todos al blanquear su primer romance con una foto que habló por sí sola.

Indiana Cubero junto a Nicole Neumann, quien enfrenta una larga batalla judicial con su padre Instagram: cubero.indiana

La noticia causó revuelo, ya que la adolescente de 17 años se caracteriza por mantener un perfil bajo. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 127.000 seguidores, la modelo replicó la storie de su enamorado, quien le dedicó un romántico mensaje sobre la instantánea que dejó ver parte de lo que fue la velada. “El comienzo de algo muy lindo, te amo mi compañera”, escribió él junto a un emoji de un corazón, el cual ella reposteó y agregó: “Te amo”. Pero... ¿quién es él?

Indiana Cubero y una velada romántica que selló la oficialización de su vínculo (Foto: Captura Instagram/@cubero.indiana)

Quién es el novio de Indiana Cubero

En la imagen, que rápidamente se volvió viral, se la puede ver a Indiana en el centro de la escena, sentada frente a la mesa y luciendo una sonrisa relajada que transmite pura felicidad. Con un estilo sencillo de cabello suelto y un top color chocolate, la joven posó frente a la cámara en lo que parece ser el final de una cena tranquila. Mientras que la ambientación del lugar sumaba una atmósfera íntima gracias a una pequeña vela central que iluminaba la mesa, lo que para muchos se interpretó como una cita que marcó el inicio oficial de esta historia de amor.

Thiago Silvero tiene 19 años y juega en Vélez (Foto: Instagram/@thiagosiilvero)

Sin embargo, lo que los usuarios de la red social no dejaron pasar por alto fue el nombre del joven que etiquetó a Indiana: se trata de Thiago Silvero, jugador del fútbol argentino que actualmente se desempeña en... Vélez Sarsfield, el mismo club en el que Poroto brilló durante más de dos décadas. Thiago nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, y tiene 19 años.

Pero no es el único romance que tiene en vilo a la familia: Allegra -la segunda hija de Cubero y Neumann- también presentó a su novio en las redes sociales. La adolescente, que está próxima a cumplir sus 15 años, eligió su cuenta de TikTok, donde reúne casi 200.000 seguidores, para confirmar su vínculo sentimental.

Allegra Cubero junto a su novio en TikTok

Para que no haya lugar a dudas, Allegra acompañó la publicación con el hashtag ‘novios’. La naturalidad de la pareja despertó una inmediata ola de repercusiones y cientos de likes entre sus seguidores.

Asimismo, el joven -del que se desconoce su identidad- fue el invitado especial en un cumpleaños familiar durante el último fin de semana, donde compartió mesa con Nicole, su tía Geraldine y sus hermanos Cruz, Sienna e Indiana. Una de las imágenes más significativas del encuentro lo muestra integrado y sonriente, acariciando a una de las mascotas de la casa junto a Allegra, confirmando que ya cuenta con el ‘visto bueno’ oficial para formar parte de los momentos más importantes del clan.

El novio de la adolescente formó parte de un encuentro familiar (Foro: Instagram)

El amor tocó la puerta de Allegra Cubero en un presente familiar marcado por la exposición y las tensiones. Con su fiesta de 15 años en el centro del debate, la adolescente quedó involuntariamente bajo la lupa de los medios debido a las idas y vueltas judiciales de sus padres. Las especulaciones sobre un distanciamiento con Nicole Neumann cobraron fuerza cuando trascendió la organización de festejos por separado -uno con Fabián Cubero y otro viaje con su madre-, una decisión que muchos interpretaron como el reflejo del conflicto familiar.