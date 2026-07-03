Interpretó al personaje más torpe de Harry Potter y hoy es todo un galán

A comienzos de los años 2000, millones de espectadores conocieron a Matthew David Lewis (37) gracias a su interpretación de Neville Longbottom, uno de los personajes más queridos de la saga Harry Potter. En las películas basadas en las novelas de J. K. Rowling, el joven estudiante de Hogwarts se caracterizaba por su torpeza y los constantes accidentes que protagonizaba. Sin embargo, con el paso de los años, el actor británico experimentó un cambio que sorprendió a sus fanáticos y hoy luce completamente diferente.

Neville Longbottom era uno de los personajes más queridos de Harry Potter debido a su dura historia de vida (Foto: Warner Bros)

Matthew Lewis nació el 27 de junio de 1989 en Leeds, Inglaterra, y comenzó su carrera como actor a los cinco años, con pequeños papeles en producciones de la televisión británica. Su gran salto a la fama llegó cuando tenía 11 años, al ser elegido para interpretar a Neville Longbottom en las ocho películas de Harry Potter.

A lo largo de una década, el público acompañó el crecimiento del personaje, que pasó de ser el alumno más inseguro de Hogwarts a convertirse en uno de los héroes de la batalla final contra Lord Voldemort. Si bien siempre se mostró agradecido por esta oportunidad única, a medida que creció, reconoció en distintas entrevistas que le costó mucho despegarse del personaje.

“A veces es doloroso cuánto de mí hay en Neville. Cuando miro, digo: ‘Ese no es Neville; ese eres tú’”, reconoció en una entrevista al diario Independent sobre los problemas de personalidad que también le generaron a lo largo de su vida estas comparaciones.

El actor todavía es muy amigo de sus excompañeros de elenco (Foto: Instagram @mattdavelewis)

A su vez, que gran parte de los espectadores lo vieran aún con el paso del tiempo como Neville Longbottom le limitó las oportunidades laborales. Pero con esfuerzo logró ampliar su carrera con participaciones en diferentes producciones. Entre ellas se destacan la película romántica Yo antes de ti (2016), donde interpretó a Patrick, además de la comedia De pronto mamá (2020) y varias series británicas que le permitieron demostrar que podía desenvolverse muy bien en otros papeles.

El cambio físico que sorprendió a sus seguidores

Durante toda la saga de Harry Potter, Lewis debió interpretar a un adolescente de aspecto un tanto descuidado, con el pelo largo y atuendos viejos y gastados, debido a que era un niño que había perdido a sus padres de pequeño tras un macabro asesinato. Es por eso que luego de terminar su trabajo también se concentró en dar vuelta de página a ese estilo desprolijo y sorprendió a sus fanáticos con el cambio, quienes empezaron a apreciar su belleza natural, la cual durante años se había visto opacada por el personaje.

El cambio físico dejó sorprendidos a sus fanáticos (Foto: Instagram @mattdavelewis)

En la actualidad, el actor británico suele compartir en redes sociales imágenes de su vida cotidiana, en la que disfruta de jugar cricket, trabaja en distintas producciones y viaja por el mundo junto a sus amigos. Además de la actuación, Matthew Lewis es muy fanático del fútbol, ya que en más de una ocasión demostró ser un hincha ferviente de Leeds United, club del que es socio desde hace varios años y al que no deja de apoyar públicamente.

Incluso participó del pódcast Official Leeds United, dedicado a la actualidad del equipo inglés. En 2020 celebró con entusiasmo el regreso del club a la Premier League después de 16 temporadas, un acontecimiento que vivió con emoción a pesar de encontrarse fuera del Reino Unido.

El actor es hincha de Leeds United (Foto: Instagram @mattdavelewis)

En los últimos años, Matthew Lewis continuó desarrollando su carrera con proyectos tanto en cine como en televisión. Uno de sus trabajos más recientes fue la adaptación de Murder Before Evensong (Asesinato antes de las vísperas), basada en la novela del reverendo Richard Coles. Se trata de un drama criminal en el que un sacerdote comienza a investigar una serie de crímenes que se suceden en un pueblo, que hacen que salgan a la luz terroríficos misterios.

Esto lo llevó a que otros directores lo aceptaran en papeles completamente distintos a los que estaba acostumbrado a realizar. A este proyecto le siguió la serie The Fortune (La Fortuna), un drama psicológico que protagonizó junto a Eleanor Tomlinson. En el mismo, la vida de una madre casada se ve revolucionada al descubrir que es acreedora de una herencia de una persona de la cual jamás escuchó hablar.