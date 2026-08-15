Fingió un embarazo y robó una bebé: el caso que conmocionó a México en 2009 y que ahora llegó a Netflix

Netflix estrenó este jueves Un hijo propio, un documental dirigido por la chilena Maite Alberdi que reconstruye un estremecedor caso ocurrido en México en 2009. La producción, que ya había pasado por distintos festivales, recupera la historia de una mujer que fingió estar embarazada durante meses y que terminó robando una bebé recién nacida para sostener la mentira frente a su entorno.

La directora tuvo acceso a la protagonista de esta historia durante su paso por prisión y la entrevistó para la realización del documental. A partir de su testimonio y del relato de quienes estuvieron involucrados, Un hijo propio reconstruye los hechos que comenzaron mucho antes del robo de la bebé.

La historia real detrás de Un hijo propio

El caso ocurrió en junio de 2009 y tuvo como protagonista a Eleonor Alejandra Marín Mendoza, quien trabajaba como empleada administrativa en el Hospital General de México. Durante años había intentado convertirse en madre, pero atravesó varias pérdidas de embarazos. Según las investigaciones, esa situación estuvo acompañada por una fuerte presión familiar y social para que finalmente tuviera un hijo.

La producción llegó este jueves a Netflix (Foto: Netflix)

Después de perder otro embarazo, Marín decidió ocultar lo ocurrido. Para sostener la mentira frente a sus familiares, continuó comportándose como si estuviera embarazada e incluso aumentó de peso para evitar sospechas. También estableció una fecha para el supuesto nacimiento: el 17 de junio.

Ese día ingresó al hospital donde trabajaba. Poco antes de las 19, se dirigió al sector de ginecobstetricia y se llevó a una bebé recién nacida. Según la investigación, la escondió en una bolsa de papel y abandonó el establecimiento con la niña.

Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir sus movimientos. Al determinar que la responsable podía ser una trabajadora del hospital, los investigadores comenzaron a revisar distintos registros y encontraron un número telefónico asociado a un hotel. La búsqueda terminó pocas horas después: durante la madrugada, las autoridades localizaron a la bebé sana en un establecimiento ubicado al este de Ciudad de México. Allí también estaban Marín y su pareja, Arturo Calderón Gamiño.

Qué pasó con la bebé y su madre

La madre de la recién nacida, Mayra, contó que conoció a Marín el mismo día del parto. La mujer se presentó en su habitación como una trabajadora del hospital y aseguró que estaba allí para realizar una encuesta. Durante la conversación, le hizo varias preguntas personales, entre ellas sobre el padre de la bebé y su relación con él.

Eleonor Alejandra Marín Mendoza fue entrevistada por la directora mientras estaba en prisión (Foto: Netflix)

Poco después, Mayra fue llevada a bañarse. Cuando regresó, descubrió que su hija ya no estaba. La familia alertó a las autoridades y el padre de la niña incluso recurrió a los medios para pedir ayuda para encontrarla. Marín sostuvo posteriormente que había llegado a un acuerdo con Mayra y que la bebé había sido entregada voluntariamente. Sin embargo, la familia rechazó esa versión y la investigación estableció que el robo había sido planificado.

Por el caso, Marín recibió una condena de 13 años, 3 meses y 25 días de prisión, pena que cumplió en 2023. Ese mismo año recuperó la libertad. Su pareja también fue detenido, pero permaneció 2 años y 6 meses en prisión preventiva antes de ser absuelto por falta de pruebas que demostraran su participación en el robo.

Ahora, Un hijo propio recupera aquella historia y la lleva a Netflix para contar un caso que, más allá del delito, plantea preguntas sobre la maternidad, las expectativas sociales y hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que no cumple con aquello que los demás esperan de ella.