“Repatriados”, una noche para disfrutar el reencuentro arriba y abajo del escenario
La tercera edición de la gala de ballet que reúne a talentosos artistas argentinos de regreso en el país volvió a realizarse en el Palacio Libertad; virtuosismo, emoción y una familiaridad que aporta calidez al espectáculo
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El proyecto de la gala Repatriados consiste en que un conjunto de bailarines puedan volver a bailar “en casa” mientras están de vacaciones en las compañías de ballet donde trabajan en el hemisferio Norte. Es una gran excusa para encontrarse con el público porteño y, en algunos casos, hacerlo por primera vez. Anoche una parte del público, amoroso y cercano al proyecto, vitoreaba sus nombres en el Palacio Libertad; otros sólo estaban allí para disfrutar de una función. Que, de hecho, es lo que hicieron todos, aplaudiendo cada secuencia de piruetas y sobre todo las poses finales, esas que desafían la ley de gravedad.
Repatriados realizó, así, la primera de las dos funciones programadas para esta tercera edición y desde el escenario ya puso en palabras la ilusión de llevarlo de gira por otras ciudades argentinas. Patricio Di Stabile, quien todavía desarrolla su carrera como bailarín viajero, y en la próxima temporada se sumará al Ballet de Vancouver, disfruta de generar las condiciones para que otros bailen y brillen. Aquí produce la gala, crea coreografías, filma y edita videos que se proyectan en las alturas del escenario. Y toma decisiones para la totalidad del espectáculo, dándole identidad y síntesis.
La gala transcurre con muy buen ritmo, sin tiempos muertos ni reiteraciones innecesarias. La danza contemporánea, las nuevas creaciones neoclásicas y los grandes hits de Marius Petipa se combinan con equilibrio de complejidad técnica e interpretación emocional. Así es como el gran adagio de El Corsario, interpretado por Matías Oberlin (Ballet de Hamburgo) y Arielle Miralles (Ballet Nacional de Canadá), va directo al punto. Y el pas de deux de La Bella Durmiente, donde Barbara Brigatti (Ballet Nacional de Portugal) y Valentín Batista (Ballet Estable del Teatro Colón) se roban los corazones. También la variación de Pájaro Azul, en la que Jazmín Arrieta y Santino Herrera (alumnos de la Royal Ballet School) aportan aleteos y temblores de plumaje para generar un clima de fantasía entre tantas emociones humanas.
A propósito de ellos, los más jóvenes, Di Stabile creó dos momentos a la medida de un grupo de estudiantes de ballet en academias internacionales, quienes también en están temporariamente de vuelta en casa: en Futuriados llegan con el futuro y las luces en sus manos. Se integran armoniosamente, aunque bailen juntos por primera vez. Disfrutan y sonríen. Y contagian calidez a la platea y los tres niveles de butacas del Auditorio Nacional. En un clima más íntimo estrenó Malta, con la cinematográfica música de Osvaldo Golijov, para Mía Parmigiano y Jeremías Azvalinski.
El momento más experimental de la noche estuvo a cargo de Miralles, que bailó una creación propia de danza contemporánea, The Waiting Room, muy alejada del tono pastel de las princesas. Y sin embargo fue recibida de forma entusiasta.
La pareja de Lucas Erni y Elisabeth Vincenti (ambos del Ballet Am Rhein de Dusseldorf) conmovió profundamente en su primera participación neoclásica, Atmosphères (segundo movimiento, “Pathétique”), del coreógrafo francés Martín Chaix. Y sobre todo en el cierre, con el pas de deux completo de Esmeralda, despertó el asombro ante las proezas técnicas.
Tal vez se esperaba más del fragmento de Ballet Bernstein, creado por John Neumeier, con la música del compositor del siglo XX. El dúo de Emiliano Torres (que había tenido antes una participación a dúo con Brigatti en Freedom unbound, de bellísimas líneas) y Matías Oberlin, provenientes del Ballet de Hamburgo, no alcanzó la profundidad emocional que el desafío les había propuesto.
El segmento más conectado con las raíces, sin omitir el vuelo, fue el de Luciana París y Jonatan Luján, introducido por un video en el que ella reflexionó sobre su trayectoria, su retiro y su nueva etapa como maestra ensayista en el American Ballet Theatre. La voz de Dinah Washington se sumó a la conversación de los cuerpos. Y la pareja de baile y de vida se abrazó en la coreografía de Christopher Wheeldon, un momento delicioso.
Hubo una coda final coreografiada para los saludos de los intérpretes y se renovó la sensación de identidad de toda la gala. Todos han concurrido para disfrutar, arriba y abajo del escenario.
La segunda función de Repatriados se realizará hoy, a las 20, con entrada gratuita.
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