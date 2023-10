escuchar

Isabel Macedo suele utilizar su perfil en las redes sociales para compartir recuerdos, advertir de un nuevo evento o mostrar sus consejos de cuidado. Pero, sobre todo, lo emplea para relatar el día a día con su familia, conformada por sus dos hijas, Isabel y Julia; su marido desde hace siete años, Juan Manuel Urtubey; y los cuatro hijos del exgobernador de Salta. En las últimas horas, la actriz de Floricienta visibilizó la inseguridad que siente a la hora de subir un video o fotos a Instagram.

En julio pasado, la intérprete de la villana Delfina en Floricienta se mudó a Uruguay, al igual que María del Cerro, para participar en la secuela de la serie dirigida por Cris Morena. “Te amo, Argentina. Una mudanza que me trae mucha felicidad”, expresó a través de una publicación en sus Stories de Instagram, donde apareció junto a sus hijas en el avión.

Desde su nueva residencia en el país vecino, Isabel Macedo compartió una profunda reflexión en su perfil de Instagram, donde acumuló más de dos millones de seguidores. “Manuel siempre me dice: ‘Sos mucho más linda sin filtro que con él, ¿por qué te lo ponés?’”, expresó. Y respondió: “Porque, a veces, me siento más segura si tengo filtro”.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey cumplieron siete años de casados Instagram: @isabelmacedophoto

Recientemente, la actriz compartió un emotivo video para celebrar el séptimo aniversario de casados junto a Juan Manuel Urtubey. “¡Y lo bien que lo hicimos! Celebro creer en la construcción de nuestro amor, día a día. Te hice un compilado de una parte de nuestra historia hasta ahora”, expresó Macedo.

El susto que vivió Isabel Macedo y por el que tuvo que ser internada

En marzo pasado, la modelo contó un dramático episodio que vivió en su casa, que generó preocupación a su familia y en el mundo del espectáculo. A través de sus Stories de Instagram, Isabel Macedo relató el susto que se llevó al resbalarse en el baño y que culminó con una internación en el hospital.

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y debió ser internada Instagram @isabelmacedophoto

“Y así terminó la noche... Bañándola a Belita, me resbalé y me di tremendo golpe”, señaló la intérprete de Floricienta, junto a una imagen en la que apareció acostada en la cama del hospital y con una vía intravenosa en un brazo, mientras que el otro brazo se sostenía con un pañuelo atado al cuello. Y agregó: “Puedo mostrarlo porque ya estoy bien, pero me pegué un susto inmenso”.

Posteriormente, publicó una segunda fotografía en la que mostró la herida que le ocasionó el percance que sufrió. “Fue un golpe, gracias a Dios, pero me duele todo”, apuntó la modelo. Además, incluyó en su mensaje un sentido agradecimiento a las personas que la ayudaron tras la caída, por cuidar de sus dos hijas en su ausencia y por colaborar para que llegara al centro médico.

Juan Manuel Urtubey habló de la salud de Isabel Macedo Twitter @juanetchegoyen

Instantes después, el periodista Juan Etchegoyen posteó un mensaje tranquilizador en su perfil de X (exTwitter), al afirmar que habló con Juan Manuel Urtubey. “[Isabel Macedo] está bien, aunque muy dolorida”, advirtió. Y detalló: “Por suerte, zafó. Nada roto, solo golpes. Estaba bañando a las chicas y se dio un golpe tremendo”.

Isabel Macedo compartió posteos en las redes para llevar tranquilidad a sus seguidores tras el fuerte golpe que sufrió Instagram @isabelmacedophoto

Finalmente, la actriz reapareció en las redes sociales y contó: “Un nuevo día comienza. Me duele todo, pero vamos. No quiero que Belita se quede asustada. Me amo”.