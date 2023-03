Isabel Macedo fue internada de urgencia después de un accidente en el baño: “Fue un susto inmenso”

escuchar

Fueron días difíciles y angustiantes para Isabel Macedo y su familia. La modelo compartió con sus seguidores el duro momento que vivió: la internaron de urgencia por un accidente doméstico que sufrió. Mostró las fotos de su estado desde la clínica y reveló qué fue lo que pasó y cómo se encuentra su salud.

El 2022 fue un gran año para la actriz. El 4 de junio, fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey, nació Julia, la segunda hija del matrimonio. Pero también debió sortear algunos momentos no tan felices. Mientras disfrutaban de unas vacaciones de verano con su familia en las playas de Punta del Este, recibió fuertes críticas y opiniones con respecto a la bebé. Ella, por su parte, no hizo caso omiso y salió a responder con un contundente y reflexivo mensaje en las redes sociales.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey junto a sus hijas, Isabel y Julia (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Sin embargo, sus más recientes Historias de Instagram llamaron ampliamente la atención de sus dos millones de seguidores. Compartió postales de lo que le pasó durante los últimos días. El 7 de marzo se cumplió un año de la muerte de Lía “Licha” Mera Figueroa, la madre de Urtubey y la familia se reunió para recordarla. Asimismo, también celebraron el cumpleaños de Lucas, uno de los hijos del exgobernador de Salta. Pero, para sorpresa de todos, las siguientes fotos fueron tomadas en el hospital.

En la imagen que compartió se la pudo ver recostada en una cama del hospital con una intravenosa en uno de los brazos, mientras que el otro estaba sostenido con un pañuelo, un claro indicio de que había sufrido un golpe. Esto generó gran preocupación, pero fue ella misma quien aclaró qué había pasado. “Y así terminó la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe”, explicó y agregó: “Puedo mostrarlo porque ya estoy bien, pero me pegué un susto inmenso”.

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y debió ser internada Instagram @isabelmacedophoto

Isabel Macedo debió ser internada de urgencia Instagram @isabelmacedophoto

A su vez, en una siguiente foto capturó de cerca la herida que tenía en el antebrazo y expuso: “Fue un golpe gracias a Dios, pero me duele todo”. Asimismo, aprovechó e hizo varios agradecimientos. Le dedicó sentidas palabras a quien se quedó con sus hijas, a quien la ayudó a movilizarse, a los médicos y también a su marido “por llegar a los dos minutos a la clínica”.

Juan Manuel Urtubey habló de la salud de Isabel Macedo Twitter @juanetchegoyen

Tras los posteos que generaron mucha preocupación entre los seguidores de la empresaria, el periodista Juan Etchegoyen contó que se comunicó con Juan Manuel Urtubey. quien le habló del estado de salud de su esposa. “Está bien, aunque muy dolorida. Por suerte zafó, nada roto, solo golpes. Estaba bañando a las chicas y se dio un golpe tremendo”, fue la respuesta que le dio.

Isabel Macedo compartió posteos en las redes para llevar tranquilidad a sus seguidores tras el fuerte golpe que sufrió Instagram @isabelmacedophoto

Por otra parte, tras compartir las fotos de la clínica en sus Historias, y ya dada de alta, Isabel hizo nuevos posteos para llevar tranquilidad a sus seguidores. Una de ellas fue con Urtubey y su hija mayor en el auto con el uniforme del colegio: “Un nuevo día comienza. Me duele todo, pero vamos. No quiero que Belita se quede asustada. Me amo”. La siguiente publicación fue desde la oficina, con su hija Julia al lado. Hizo una selfie sentada frente a la computadora, aun con el brazo vendado. Si bien aseguró que estaba adolorida, se mostró fuerte y en proceso de recuperación.

