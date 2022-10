Jerry Lee Lewis en la voz de Tom Cruise: la escena de Top Gun en la que canta Great Balls of Fire

escuchar

La muerte de Jerry Lee Lewis sacude por estas horas al mundo del espectáculo. Reconocido por su fuerte presencia escénica y su estilo dinámico al piano, el músico se convirtió en un pionero del rock con éxitos como “Great Balls of Fire”. Es justamente esta canción la que cobró un protagonismo especial también en boca de uno de los máximos exponentes de Hollywood: Tom Cruise.

Para muchos, Lewis será asociado para la eternidad a la canción “Great Balls of Fire”. La icónica canción supo convertirse en hit tras su grabación en 1957. El tema musical sigue siendo uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, y también fue el nombre de una película de 1989 sobre Lewis protagonizado por el actor Dennis Quaid y la actriz Winona Ryder.

Sin embargo, la reconocida canción también formó parte del éxito de taquilla Top Gun, en 1986. Cruise protagonizó una escena en la que su personaje, Pete “Maverick” Mitchell, se acerca a un piano y canta parte del hit.

Por estas horas, en las que el mundo del espectáculo se encuentra despidiendo a Lewis, la escena protagonizado por Cruise en 1986 cobra especial relevancia.

La muerte de Lewis

Lewis falleció en su casa del condado de Desoto, Mississippi, mientras estaba acompañado de su esposa Judith, según un comunicado de su publicista. El músico había estado enfermo en los últimos años y sufrió un derrame cerebral en 2019.

La noticia llegó dos días después de la publicación de un reporte erróneo de TMZ sobre su muerte que luego fue retirado

De todos los rebeldes del rock que surgieron en la década de 1950, pocos captaron la atracción y el peligro del nuevo género de manera tan inolvidable como el pianista nacido en Luisiana que se hacía llamar “El asesino”.

Al igual que la guitarra de Chuck Berry, el piano de Lewis fue esencial para dar forma al rock a mediados de la década de 1950. Formó parte del deslumbrante grupo de talentos de Sun Records en Memphis, Tennessee, que incluía a Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins y Roy Orbison.

Fue uno de los primeros artistas en ingresar al Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll en 1986 y fue tan influyente que cuando John Lennon lo conoció en el backstage de un espectáculo en Los Ángeles, el Beatle se arrodilló y besó los pies de Lewis.

Lewis llenó sus álbumes de rock, gospel, country y rhythm and blues en canciones como “Me and Bobby McGee” y “To Make Love Sweeter for You”.

Su carrera a veces se vio ensombrecida por escándalos, incluido su matrimonio con su prima Myra, de 13 años, en 1957. La vida de Lewis se vio marcada por el éxito y las tragedias. Su hijo pequeño Steve Allen Lewis se ahogó en 1962 y otro hijo, Jerry Lee Jr., murió en un accidente automovilístico en 1973 a los 19 años.

Después de divorciarse de Myra a principios de la década de 1970, se casó con Jaren Pate en 1971, pero ella se ahogó en 1982. Estuvieron separados durante ocho años pero no se divorciaron.

Tras unos meses de matrimonio, su siguiente esposa, Shawn Michelle Stevens, fue encontrada muerta por una sobredosis de drogas en su casa en 1983. Ocho meses después, comenzó otro tormentoso matrimonio con su sexta esposa, Kerrie McCarver, que duró 20 años antes de divorciarse.

Se casó con su séptima esposa, Judith Brown, en 2012. En 1976, Lewis le disparó accidentalmente a su bajista y ese mismo año fue arrestado borracho frente a la mansión Graceland de Elvis Presley en Memphis con una pistola cargada, exigiendo ver al “Rey”.

Las últimas grabaciones de Lewis incluyeron invitados destacados como Jimmy Page, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Keith Richards, Neil Young, John Fogerty, Ringo Starr y otras estrellas de rock a las que había influido.

Agencias Reuters y AFP y AP

