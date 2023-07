Jey Mammon explicó por qué llegó tarde a los Martín Fierro: “Dudé, pero estoy acá”

escuchar

Juan Martín Rago, artísticamente conocido como Jey Mammon, confirmó su asistencia días atrás a los Martín Fierro, en medio de una ola de polémica por la denuncia que salió a la luz en su contra por abuso sexual a Lucas Benvenuto, cuando era menor de edad, la cual prescribió. Al momento del anuncio del galardón al Mejor Programa Musical, la silla designada para el exconductor de La Peña de Morfi se encontraba aún vacía y arribó casi una hora después del comienzo de la gala, junto a su amigo Nacho Gauna. “Lo lamenté”, señaló.

“Lo lamenté. Venía preguntando la hora del programa musical y quería llegar, pero no llegué. Estaba saliendo al aire y yo estaba por salir, en mi casa”, señaló Mammon a LA NACION. Minutos antes, se anunció que Puente Musical, de elnueve, se llevó el galardón al que estaba nominado La Peña de Morfi.

En cuanto a su asistencia a la gala, que confirmó días atrás a través de los medios de comunicación y sus redes sociales, Jey Mammon aseguró que tuvo un debate: “No dudé. En el programa de [Luis] Ventura, dije que me podía pasar que a último momento decidiera no venir. Es un lugar energéticamente muy difícil, en este caso, para enfrentar. Así que dudé todo el tiempo. Pero estoy acá por lo que dije y no me arrepiento en absoluto”, sentenció.

Y agregó: “Estoy muy contento de estar con un equipo con el que compartí durante un año un programa maravilloso, ocupando un lugar maravilloso, que dejó Gerardo Rozín, que me tocó ocupar cuando él se fue de este mundo y me parece que fue un desafío enorme, con un equipo que quedó sin un capitán. Me parecía que tenía que estar acá”.

Con respecto a sus expectativas sobre si esperaba que La Peña de Morfi se llevara el galardón al Mejor Programa Musical, el exconductor de Telefe señaló: “No esperaba nada en particular. Para mí, esta noche va más allá de los Martín Fierro, sin subestimar al premio o al programa. Es una noche de reencuentro y tiene que ver, en mi caso, con encontrarse con la gente. Si gana o no La Peña, me parece secundario a lo que significa mi caso personal”. Y agregó, sobre su encuentro con Jesica Cirio: “Divino. Con ella vengo hablando. Extraño mucho su perfume”.

En tanto, Lucas Benvenuto compartió un vivo a través de su perfil de Instagram, sobre la asistencia de Jey Mammon a los premios. “No es el tema de esta noche”, cerró el exconductor, que fue suspendido de Telefe en marzo pasado.

