Jimena Barón posteó una foto de su cuerpo y fue criticada por su extrema delgadez

Jimena Barón está en el centro de una nueva polémica en torno a las fotos que comparte en sus redes sociales. La cantante publicó varias imágenes mostrando su cuerpo y despertó cuestionamientos en torno a su salud. Los usuarios expresaron su preocupación por su delgadez, además de debatir sobre el mensaje que proyecta sobre los estereotipos de belleza.

La jurado de La Academia (eltrece) compartió cuatro fotos, vestida con un top y ropa interior, y las tituló: “No sé”. Una de las primeras en comentar fue Candelaria Tinelli, quien admiró su figura y le escribió: “Ese abdomen sin grasa bebé”. También recibió piropos de Natalie Weber: “¿Puedo no saber con vos?”, y Oriana Sabatini sumó su like al posteo.

La foto de Jimena Barón que alertó a sus seguidores y le preguntaron por su salud Instagram @jm

Sin embargo, los usuarios no coincidieron y empezaron a cuestionar la publicación. Los comentarios giraron en torno a su estado físico: “No hay que meterse con el cuerpo del otro, pero me preocupa el mensaje que deja está foto”; “Fomentás la anorexia, amiga, comé por favor”; “Te amo pero no, no me parece un buen mensaje”.

Jimena Barón subió varias imágenes de su abdomen y generó repudio en las redes Instagram @j

“¿Y los órganos a dónde los guardas?”; “¡Que mal hace esto a las adolescentes!”; “Sos muy linda, pero no está bueno mostrar tanto hueso ¡por las chicas y chicos que te siguen!”, fueron algunos de los mensajes que recibió. A diferencia de otras veces donde la autora de “La Cobra” opta por responderle a quienes la critican, esta vez prefirió no contestarle directamente a ningún usuario.

El descargo de la actriz tuvo lugar en Twitter, donde lanzó una pregunta dirigida a todos sus seguidores:“¿No debería ser antiguo también agredir en redes sociales?”. Recordemos que en abril último la cantante ya había recibido cuestionamientos por sus fotos por parte de otra usuaria: “¿Qué es lo que tratás de comunicar con ese cuerpo esquelético? ¿Sos consciente de cómo te ves?”.

Jimena Barón respondió a las críticas sobre su cuerpo: "¿No debería ser antiguo agredir en las redes sociales?" Twitter: @baronjimena

En aquel momento Jimena le respondió de manera contundente: “Mi cuerpo acompaña mis cambios, mi cabeza, mi todo. Me siento súper, ¡que es lo que importa! Si no te gusto, puedo seguir durmiendo tranquila, y si vos llegaras a estar durmiendo mal por verme y disgustarte podés dejar de seguirme, es súper sencillo”.

LA NACION