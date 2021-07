Antonio Grimau se quebró en vivo en Los Mammones: “Estoy muy sensible”

Antonio Grimau estuvo de visita este martes en Los Mammones (América) y, luego de ver un clip donde la producción repasó su extensa carrera, se conmovió al hablar de su experiencia con el coronavirus meses después de haber logrado superar la enfermedad.

“Estoy muy sensible, bueno, todos lo estamos”, confesó el actor. “De lo que ves, ¿qué es lo que te emociona?”, le preguntó Jey Mammon. “Todo lo que está pasando, compañeros que se han ido. Todo. Es un momento en donde uno intenta dar un mensaje alentador, pero cuesta mucho”, aseguró Grimau.

“Vos tuviste Covid y estuviste mal”, agregó el conductor del ciclo. “Estuve mal, según el médico estoy vivo de milagro. Hasta hace seis o siete meses atrás creí que me iba”, describió, visiblemente emocionado. “En mi terapia descubrí que tenía unas ganas de vivir inmensas. Eso es lo que me ayudó, además de la atención que tuve de los médicos, a estar de pie. Cuando estaba internado dije ‘no me quiero ir, no me gusta el decorado’”, bromeó. “Acá no es”, completó Mammon. “No, de otra manera, con más glamour”, sumó Grimau, provocando el aplauso de todos en el piso.

“Había incluso una mirada... No te digo de humor, pero de cierta subestimación, porque ahí comprobé que la muerte, a la cual yo le tenía pánico, no es tan trágica. Te vas dulcemente”, concluyó el entrevistado, que estuvo dos meses internado y llegó a perder 22 kilos. El 9 de julio pasado, el actor volvió a los escenarios con Rotos de amor, en el teatro Chacarerean.

