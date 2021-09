Jimena Monteverde sirvió un plato inusual en la mesaza y Juana Viale le pidió explicaciones

Un momento divertido se vivió al aire de La Noche de Mirtha (eltrece) este sábado cuando Juana Viale invitó a pasar a la cocinera Jimena Monteverde quien tuvo que explicarles a los invitados cómo tenían que comer la entrada que había preparado.

“Estás muy linda y te extrañé mucho”, le confesó la cocinera a Juana que estuvo de viaje en Francia. “Te noté muy nerviosa con la abuela. No podías hilar una frase”, comentó la conductora. “Tenía miedo de volcarle el platito, esas cosas que solo me pasan a mí. Por suerte no le dije que estaba alcoholizada”, bromeó Jimena.

“De entrada tenemos una empanaditas chinas, muy fáciles de comer”, se atajó Jimena antes que Juana indague sobre el plato: “¿Cómo son? Porque nos estábamos preguntando”. “Las agarrás con la manito y las mojás en la salsa. Si quieren también con cuchillo y tenedor”, explicó la cocinera ante la mirada atenta de los invitados. Luego, al presentar el plato principal que consistía de un wok de vegetales y pastas, Jimena le dijo a Juana: “Viniste brava. Te hizo bien el aire europeo”.

El regreso de su abuela a la pantalla

Al comienzo del programa que tuvo de invitados a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Leuco y Guadalupe Vázquez, Juana se tomó un momento para hablar sobre el regreso de su abuela, Mirtha Legrand, al frente de su programa luego de mucho tiempo. “Ella estaba muy nerviosa pero salió todo espectacular. Todo el mundo habló de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba. Estaba con miedo pero se la vio divina”, comentó.

“Fue un programa muy lindo y ella se sintió muy cómoda, pero me dijo: ‘Volvé vos a trabajar’. Después de 53 temporadas, ahí está la Chiqui Legrand, vigente con todos los años que tiene no se cansa de trabajar. Un beso grande abuelita, te quiero mucho. Te felicito que te hayas vuelto a poner el taco alto y el vestido. Fue muy lindo”, concluyó.

LA NACION