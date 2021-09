Las supuestas usurpadoras de la casa de Graciela Alfano rompieron el silencio: “Hace 35 años vivimos acá”

Hace algunos años, Graciela Alfano (68) tomó la decisión de donarle en vida algunas propiedades a sus hijos Nicolás Ruskowski, Francisco y Gonzalo Capozzolo. Con ese fin, realizó una investigación patrimonial y descubrió que una casa que pertenecía a su madre estaba ocupada. Esta semana, dos de las personas que residen en el lugar rompieron el silencio y explicaron su versión de los hechos.

Desde el programa Nosotros a la mañana (eltrece), el periodista Carlos Monti explicó cuál es la situación de la vivienda ubicada en el barrio porteño de Flores. “Alejandra Sánchez Rebolledo llegó a la Argentina en calidad de refugiada en diciembre de 1984 [durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile] y se instaló en la casa que era de Matilde Cassanova, la mamá de Alfano. Matilde no vivía en esa casa pero era de ella”, aseguró en el programa que junto a Joaquín “el Pollo” Álvarez.

Con copia del expediente en mano, Monti explicó que Sánchez Rebolledo, de origen chileno, manifestó en la demanda por prescripción adquisitiva que tiene residencia en el inmueble desde el 7 de diciembre de 1986, es decir, hace casi 35 años. Pero, tras un período de ausencia, otras personas ocuparon esa misma propiedad.

Carlos Monti explica qué sucedió con la casa de Graciela Alfano

A partir de la muerte de su madre, Alfano les cedió los derechos hereditarios a sus hijos y estos iniciaron un juicio de sucesión. En la averiguación de patrimonio, apareció esta casa y, al ver que estaba habitada, los hijos de la actriz impulsaron el desalojo de la familia chilena.

Este miércoles, un equipo de A la tarde (América TV) se dirigió hasta el lugar y entrevistó a dos de las cuatro personas que viven allí. Sin mostrar sus rostros, las mujeres que hablaron con la cronista dieron su versión de los hechos.

“Hace 40 años, 35 años que vivimos acá”, señaló una de las entrevistadas que manifestó que convive con su madre, un hermanastro y su hijo.

Las supuestas mujeres que usurparon el inmueble de Graciela Alfano - Fuente: YouTube América TV

Consultada sobre cómo se instalaron en la vivienda, la mujer explicó: “Primero alquilamos con papeles, pero como estaba toda deteriorada, fue derecho a compra (sic). Los que alquilaron nunca más aparecieron y de ahí nos vinimos acá”, recordó.

Respecto al reclamo de los hijos de Alfano sobre la propiedad, aseguró: “Ni siquiera sabía nada, nada de nada”.

La tormentosa relación de Graciela Alfano con su madre

Alfano no mantenía un buen vínculo con Matilde, fallecida en 2014. “Mi madre era una mujer muy mala y lo fue hasta el último momento de su vida. Me costó traerla a mi casa de Recoleta a morir. Fue un año y medio tremendo, de un sufrimiento espantoso porque nuestra relación era malísima”, relató, días atrás, en diálogo con Karina Mazzocco.

FUERTE | En medio del escándalo por la casa "usurpada", Graciela Alfano revela la cruel historia detrás de la relación con su madre



💬"Mi madre no me amó porque no podía amar"

💬"Ella me hizo cosas gravísimas pero yo no la odiaba"



💋👠☕#ALaTarde por @AmericaTV @Karinamazzocco pic.twitter.com/jfQcbrf74q — JOTAX (@JotaxTV) September 1, 2021

“Por eso hay cosas que desconozco, mi mamá compraba departamentos, terrenos y yo no tenía idea. Aparecieron otras propiedades. Salí a la vida de esa manera y no me gusta ser víctima, aunque tuve que atravesar muchas cosas desde muy chica, con apenas 5 años. Mi madre no me amó porque no podía amar, tenía una emocionalidad nula, pero eso no impidió que yo la amara con toda mi alma. Aún en su agonía, en mi casa, hizo cosas graves y me dolieron y le dije que podía hacer lo que le diera la gana, pero no iba a lograr que yo la odiara porque iba a amarla hasta el último aliento”, cerró.

