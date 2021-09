Cinthia Fernández presentó su canción de campaña para las PASO: “Se dice que soy hueca”

Cinthia Fernández lanzó su canción de campaña. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) es precandidata a diputada nacional por el partido Unite en las próximas PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que tendrán lugar el 12 de septiembre. Para difundir su plataforma electoral, decidió presentar un breve número musical.

La modelo ha sido duramente criticada por su decisión de incursionar en la política, por lo que esta vez decidió responder con una versión del tema “Se dice de mí”, de la cantante de tango Tita Merello.

Luego de que Ángel de Brito introdujera “las propuestas electorales de Cinthia Fernández”, la precandidata aclaró que la autora principal se llama Maru Beni, una influencer conocida por hablar de las distintas problemáticas que atraviesan las madres que también tiene una faceta artística. “Pedí ayuda. Es una genia. Ella es muy divertida. Sabe componer, es muy crack”, contó. Ante la duda de sus compañeras en el piso, Fernández accedió a cantar el tema.

La canción de Cinthia Fernández

“Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul... es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”, reprodujo la panelista, modulando la letra sobre la grabación del tema. Al finalizar, en medio del festejo de sus compañeros en el piso, lanzó: “No sé si les quedó claro”.

Cinthia Fernández presentó la canción de su campaña electoral

“¿Dónde vas a encontrar una candidata tan completa? Sabe cantar, sabe bailar, sabe escribir canción. Le falta aprender un poquito de política…”, apuntó Mariana Brey. “Ah, bueno, es lo único que tiene que saber”, agregó Yanina Latorre. “Solo los detalles: un poquito de política”, completó De Brito.

Hace unas semanas, Fernández posteó una foto desnuda en su cuenta de Instagram y recurrió a una metáfora para responder a quienes la cuestionan. En la imagen, un cartel en mayúsculas sobre un fondo negro tapa parte de su cuerpo. “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelot... a mí o que estos políticos te dejen en pelot... a vos?”, escribió en el epígrafe del posteo. “Dejen de juzgar, vayamos a lo importante”, sumó. Y cerró: “Demasiado revuelo con mi cuerpo”.

El posteo de Cinthia Fernández que despertó todo tipo de reacciones

