Joan Manuel Serrat a sus 82 años: “Todo pasa muy deprisa; hoy eres fuego y mañana olvido”

Joan Manuel Serrat analizó la complejidad de la fama y la fugacidad del éxito tras seis décadas de carrera artística. En una charla con BBC Mundo, el cantautor español de 82 años sostuvo una visión lúcida sobre su posición frente al público y la cultura. “No he esperado a tener 80 años para saber que todo pasa muy deprisa y que hoy eres fuego y mañana olvido”, aseguró ante la consulta sobre su relación con el reconocimiento masivo. Esta premisa guio su conducta desde sus comienzos, ya que considera poco sensato enamorarse de un fenómeno tan voluble como el éxito.

El músico catalán, autor de canciones fundamentales en español como “Mediterráneo”, “Cantares” y “Lucía”, marcó una diferencia clara entre su persona y la música que compuso. Según el artista, cada seguidor construye un vínculo propio con sus temas a partir de vivencias personales. “La banda sonora de cada quien es una banda muy diferente; cada quien se la hace a su medida y a su tiempo”, explicó en la entrevista con la directora editorial de BBC Mundo, Carolina Robino. Aunque algunas de sus obras alcanzaron el estatus de himnos colectivos, él prefiere observar su trabajo desde la distancia y evita adjudicarse un papel central en la intimidad de los oyentes.

Joan Manuel Serrat marcó a toda una generación con sus canciones Patricio Pidal - AFV

Respecto de su vida actual tras el retiro de las giras internacionales, Serrat mantiene una agenda activa en eventos culturales y charlas. Ante la pregunta sobre cómo conservó los pies en la tierra, admitió la ausencia de un método estricto y reafirmó su desapego por las luces de la fama. El músico valora sus lazos de la infancia en Viana, Navarra, donde sus allegados lo llaman simplemente “Juanito”, lo cual le permite preservar su identidad más allá de su figura pública. “El mejor amigo de un albañil”, definió sobre ese rol cotidiano que contrapone con su trayectoria global.

La trayectoria de Joan Manuel Serrat incluye una profunda conexión con América Latina, continente que integró en su identidad personal. Durante el exilio en México, provocado por la orden de búsqueda y captura del régimen de Francisco Franco en 1975, el músico vivió años difíciles que limitaron su capacidad creativa. “Era un hombre triste que procuraba divertirse todo lo que podía”, comentó al recordar aquel periodo. Sin embargo, su regreso a España coincidió con una etapa de libertad política y social que impulsó nuevamente su productividad musical.

Serrat abandonó España por la orden de búsqueda y captura del régimen de Francisco Franco en 1975 ANDRES LARROVERE - AFP

El artista también abordó la problemática del envejecimiento en la actualidad, donde el cantante cuestiona la tendencia social a invisibilizar a las personas mayores y a retirarlas obligatoriamente del ámbito productivo. “Yo no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil”, declaró con firmeza. A su vez, subrayó su deseo de participar en los asuntos públicos mientras conserve su vitalidad y sus facultades.

“Tengo todas las ganas de vivir, y no me las van a quitar mientras pueda sentir esa maravilla que es la vida”, concluyó al ratificar su compromiso con valores como la solidaridad, la justicia y la sensibilidad humana, pilares que defiende frente a los sistemas financieros dominantes.