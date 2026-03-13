Una universidad mendocina entregó un doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat: las razones

MENDOZA.- Un galardón especial para un referente internacional de peso. Se trata de Joan Manuel Serrat, el prestigioso artista español, de 82 años, que fue distinguido este viernes por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) con el Doctorado Honoris Causa, el máximo reconocimiento académico de la institución mendocina. Hacía casi dos años que el cantautor no pisaba territorio argentino por lo que aseguró esperar con ansias la visita.

La distinción, evaluada por las autoridades de la institución, tiene múltiples motivos: mérito político y cultural, destacada trayectoria artística, profunda influencia en la cultura iberoamericana y gran contribución a la música y la poesía durante décadas. Además, se ponderó su incansable aporte a la defensa de la libertad, la democracia y la diversidad.

El cantante dio un discurso con fuertes críticas políticas Marcelo Aguilar - LA NACION

Durante la ceremonia de condecoración universitaria, con medalla y diploma, Serrat hizo una férrea defensa de la educación y de la democracia ante el avance del individualismo. “Que no nos vuelvan sordos los gritos de angustia y que las injusticias cotidianas que nos tocan vivir se conviertan nunca en una normalidad capaz de volvernos el corazón de piedra”, sostuvo el músico, ante la atenta mirada de los presentes, que disfrutaban de la clase de vida.

También, recordó a uno de sus amigos mendocinos, Joaquín “Quino” Lavado, e instó a todos a levantar la voz: “Canten porque eso espanta a los demonios”. Especialmente, sobre el padre de “Mafalda” expresó: “Y recordar quiero a los que se han ido quedando en el camino. Un recuerdo muy especial para mi amigo, mi hermano Joaquín Lavado, el Quino, al cual echo especialmente de menos en un día tan importante”.

En tanto, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, se mostró conmovida por la visita, que venía gestionando desde 2024. “Nos sentimos honrados; él es un defensor de los valores que en la universidad defendemos. Hoy sí puede ser un gran día, y desde la UNCuyo hemos decidido no dejarlo escapar. Su presencia aquí es muy importante para entregarle nuestra máxima distinción”, sostuvo la autoridad principal de la institución, acompañada también por el vicerrector, Gabriel Fidel, y funcionarios del gobierno provincial, entre ellas, la vicegobernadora Hebe Casado.

Serrat recordó a su amigo Quino Marcelo Aguilar - LA NACION

La agenda

Para comenzar su movida agenda por esta ciudad, Serrat ofreció una conferencia de prensa durante la noche de este jueves, antes del concierto homenaje “Folclore Sinfónico Coral”, a cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro de Cámara de la universidad, que tuvo una importante convocatoria en la Nave UNCuyo, en la ciudad de Mendoza, y donde finalmente subió a cantar, más allá de ya haberse retirado de los escenarios en 2022 para “disfrutar de los afectos”. Su voz retumbó en la sala al entonar una pieza magistral de María Elena Walsh: “Serenata para la tierra de uno”.

Así, previamente, en ese ambiente cálido y descontracturado con la prensa, se explayó sobre los diversos temas de la humanidad, haciendo foco en el presente, con fuertes mensajes hacia los dirigentes. Y en este tren, apuntó a corrientes ideológicas, focalizando en el “anarcoliberalismo”. “A mí realmente me da una gran tristeza porque quiere decir que han fallado una serie de mecanismos que no tenían que fallar en un sistema democrático. Los tiranos aprovechan todas las fisuras que les ofrece el sistema democrático para colarse y en nuestras manos está defender las libertades democráticas”, sostuvo el artista. También, tuvo palabras de reflexión sobre la juventud, la tecnología y el medio ambiente, haciendo hincapié en una realidad mundial donde predominan los intereses económicos.

El acto

De esta manera, después de la emoción y los aplausos para Serrat en su primera jornada en la provincia, llegó el turno del reconocimiento formal de la universidad. El acto de entrega se realizó durante el mediodía de este viernes, también en la Nave. En tanto, este sábado brindará una “Entrevista Abierta”, lo que permitirá acercarse al público en forma de conversatorio. Será a las 19 en el Auditorio Ángel Bustelo, en la ciudad de Mendoza.

La resolución académica de la UNCuyo N°1003/2025 dejó en claro las razones del reconocimiento, entre ellas, “la defensa de la libertad y la diversidad cultural, y un compromiso social que lo ha convertido en referente ético y artístico”, además de “su aporte sustantivo a causas sociales”, así como la “coherencia entre la vida y obra del artista, la defensa que ha realizado de los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental y la ética pública”.

El concierto homenaje “Folclore Sinfónico-Coral” fue un espectáculo artístico-cultural de gran jerarquía, como antesala de la distinción honorífica que se concretó este mediodía por su invaluable aporte a la cultura y la música iberoamericana. Durante la noche del jueves, a sala llena, la Orquesta Sinfónica, el Coro de Cámara y el Coro de Jóvenes de la UNCuyo, como organismos anfitriones del evento, comandaron un espectáculo de alto nivel, dirigido por el maestro Tobías Volkmann, y con arreglos musicales de Gustavo “Popi” Spatocco y las voces solistas de Gabriela Fernández y Nahuel Jofré.

Por la alta demanda y concurrencia de público se instaló una pantalla en el Paseo Di Benedetto, ubicado entre las Nave Creativa y La Báscul, para disfrutarlo al aire libre, bajo una modalidad de picnic. Además, el show contó con transmisión en vivo por YouTube. Entre las piezas destacadas, además de “Serenata para la tierra de uno”, estuvieron “Canción de las simples cosas”, de Cesar Isella y Armando Tejada Gómez; “Tonada de Otoño”, de Damián Sánchez y Jorge Sosa; “Cuando me empiece a quedar solo”, de Charly García; y “Sube, Sube”, de Victor Heredia, entre otros.