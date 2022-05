Johnny Depp vs Amber Heard, el juicio en vivo: el minuto a minuto de los alegatos en la corte

12.55 Amber Heard acusó a Johnny Depp de arrojarle un teléfono

En la corte se exhibió una imagen en la que se le vio un golpe a Amber Heard en la mejilla derecha y la propia actriz describió de qué se trataba: “Es una foto de mi cara tomada esa noche luego de las 9:30 pm, después de que Johnny me pegó con un teléfono”. De acuerdo con el testimonio de Heard, fue su amiga Rocky Pennington quien hizo las capturas el 21 de mayo de 2016. Agregó que le tomó las fotos “con diferentes luces” y que lo hicieron “para protegerse, porque venía la policía y no sabíamos qué iba a pasar”. “No sabíamos qué iba a hacer Johnny, así que ella quería protegerme”.

Amber Heard mostró una foto de una herida en su cara cuando Johnny Depp supuestamente le arrojó un teléfono Captura

12.42 Amber Heard negó que dejó heces fecales en la cama de Johnny Depp

Una de las abogadas de Amber Herad, Elaine Bredehoft, le preguntó sobre la supuesta “broma” de dejar heces fecales en la cama de Depp. Luego de manifestar un “no” rotundo, calificó el hecho como “repugnante”. “En primer lugar, no creo que sea gracioso. No sé qué clase de persona adulta hace eso”, dijo. En ese sentido, agregó que ella “no estaba de humor para bromear porque su vida se estaba desmoronando”. “Acababa de ser atacada en mi cumpleaños por mi violento esposo, de quien estaba desesperadamente enamorada. Sabía que tenía que irme”, expresó. Heard añadió que el perro de Depp, Boo, tenía “problemas con el baño” y recordó que cuando era un cachorro, se comió la marihuana del actor y a raíz de ese evento, tuvo problemas de control intestinal durante toda su vida. “Era típico que Boo durmiera en la cama con Johnny y yo”, manifestó.

12.36 Amber Heard admitió que fue consumidora de cocaína, pero negó tener trastornos de personalidad

La jueza pasó a preguntarle a Amber Heard acerca de las evaluaciones psicológicas que uno de los testigos expertos presentó en la corte y admitió que consumió drogas en su juventud “cuando tenía 18 o 19″. Sin embargo, negó ser bipolar, tener déficit de atención y tener trastornos de alimentación.

12.30 Más de 500.000 personas miran el juicio en vivo

El interés que despierta la disputa entre Amber Heard y Johnny Depp es tal, que en el canal de YouTube de Law & Crime, donde se transmite el mismo, hay alrededor de 527.000 espectadores siguiéndolo en vivo. Apenas empezó el juicio esta mañana, ya había 200.000 y, a medida que avanza, sube la cifra.

Más de 500.000 personas ven en vivo el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp y se registran cientos de comentarios por minuto en el canal de YouTube de Law & Crime Captura

12.21 Amber Heard y Elon Musk en la Met Gala

La jueza Azcarate le pidió detalles a Amber Heard acerca de la noche de la Gala del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York de 2016. Luego de comentar que era “el mayor evento de moda del año”, la actriz dijo que Depp y ella fueron como “invitados de Ralph Lauren” y que ambos vistieron ropa del diseñador. Sin embargo, manifestó que él “no se presentó a la prueba de vestido”, que había sido a principios de abril. “Caminé por la alfombra roja yo misma, con un miembro del equipo de Ralph Lauren. Me senté sola, junto a un lugar vacío... Johnny me había dejado plantada”, expresó. En ese sentido, agregó que el hombre que estaba delante de ella en la fila de espera de la alfombra roja era Elon Musk, pero que no lo reconoció en ese momento. Lo describió como “agradable y un verdadero caballero”. Manifestó que esa noche hablaron por primra vez y luego entablaron una amistad.

12.10 Amber Heard dijo que golpeó “reactivamente” a Johnny Depp durante las peleas

Durante su declaración, la actriz expresó que Depp se desmayaba y vomitaba regularmente cuando consumía alcohol. En la corte se reprodujo un audio en el que la pareja discutió, y se pudo escuchar que ella dijo: “No te pegué”. En el estrado, Heard expresó que existía disparidad entre ella y su exesposo en las peleas físicas.

12.04 Amber Heard: “Me dijo que nadie me amará jamás”

Durante la noche de la fiesta de cumpleaños de la actriz en 2016, Amber Heard recordó que luego de los golpes que supuestamente recibió de Johnny Depp, el actor señaló hacia la cara de ella y le dijo que “todo eso desaparecería”, que su cara y cuerpo se “hundirían” y que “nadie la amaría jamás”.

11.43 Los eventos violentos en el cumpleaños de Amber Heard en 2016

Amber Heard está describió que durante su cumpleaños número 30 en 2016, los actores tuvieron una pelea esa noche después de su fiesta. Contó que Depp la golpeó en el pecho, la tiró al suelo y “la agarró por el área púbica”. Agregó que usualmente el actor la sujetaba en esa parte y le preguntaba si creía que era “dura, como un hombre”.

11.20 Se reanudó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Luego de una semana de receso, que se dio del 9 al 12 de mayo porque la jueza designada en el caso, Penney S. Azcarate, asisitó a una conferencia previamente programada, este lunes se reanudó el juicio en el Palacio de Justicia del Condado de Fairfax, Virginia. El intérprete de Piratas del Caribe ya rindió su declaración y ahora la coprotagonista de Aquaman subió nuevamente al estrado como testigo.

11.02 Amber Heard: “Temí por la vida de Johnny”

Cuando la jueza Azcarate le preguntó si consideraba que Johnny puso alguna vez su vida en peligro, ella describió un episodio en 2014 y donde habría tenido que llamar al 911 cuando percibió que el actor quería hacerse daño a así mismo. “Temí por su vida”, dijo.

10.45 Amber Heard: “Johhny se enfureció por una escena de sexo en una película con James Franco”

La actriz expresó que Depp estuvo furioso cuando vio a Heard en una proyección de London Fields, por una escena de sexo con James Franco en la que aparecía su doble. Dijo que el actor la abofeteó en la cara, “la empujó y la arrojó al otro lado de la habitación”. Asimismo, calificó la película como una fuente de “muchas peleas” entre ella y Depp.

Amber Heard y James Franco trabajaron juntos en 2018 en el rodaje de London Fields (Crédito: Peter Foley/EPA)

10.31 Amber Heard mostró nuevas fotos de lesiones en el cuerpo

La actriz declaró acerca de las marcas en su cuerpo que supuestamente Depp le habría dejado luego de una violenta pelea entre ambos. La defensa de Heard acompañó fotos de ella durante un evento en la alfombra roja los días posteriores al altercado y donde se pudieron ver algunas de las lesiones.

La defensa de Amber Heard compartió fotos de la actriz con heridas en los brazos y que supuestamente habrían sido durante una pelea con Johnny Depp (Crédito: CourtTV)

10.25 “‘Sofá' era la palabra segura”

En un audio que se reprodujo en la corte, se escuchó en varias oportunidades que Heard dijo la palabra “sofá”. Luego explicó que era una palabra clave que la pareja utilizaría como tregua para dejar de discutir.

10.10 “La violencia era casi normal”, dijo Amber Heard

“El cerebro hace lo que hace con el trauma, lo guarda lo mejor que puede”, expresó la actriz y añadió que la violencia era “casi normal” en la relación. Más adelante, comentó que Depp y ella vivieron una etapa en la que trataron de hacer un esfuerzo para mejorar la comunicación de una manera “terapéutica”.

10.00 La jueza Penney S. Azcarate dio inicio al juicio

Amber Heard fue la primera testigo de la defensa. La actriz reanudó su testimonio y describió que el primer acto de violencia que sufrió fue en 2012. “Te cambia la vida para siempre”, expresó. “Nunca olvidas la primera vez que alguien te pega así”. Asimismo, rectificó la fecha, ya que anteriomente dijo que la primera discusión que subió de tono habpia sido en 2013 acerca de un tatuaje.

Amber Heard fue la primera testigo en declarar este lunes 16 de mayo (Crédito: CourtTV)

09.30 Amber Heard publicó una declaración antes de regresar a la corte: “La evidencia no está del lado de Depp”

Previo al inicio del juicio, un portavoz de Amber Heard difundió un comunicado por parte de la actriz. “Hay un viejo dicho de los abogados litigantes: cuando los hechos estén de su lado, argumente los hechos. Cuando los hechos no estén de su lado, golpee en el podio. Hoy, esperamos que los abogados de Depp golpeen a la víctima”, expresó el representante de Heard. “Tememos que sea vergonzoso y desesperado al mismo tiempo, y la abrumadora evidencia, la verdad, no está del lado de Depp”, añadió.