Jorge Lanata criticó a Alberto Fernández por culpar a Fabiola Yáñez por los festejos en el Olivos: “Tenés que defender a tu mujer, si no lo hacés estás en el horno”

El periodista Jorge Lanata participó este sábado de La noche de Mirtha. En un mano a mano con Juana Viale, habló de su estado de salud y de su profesión, pero principalmente se dedicó a analizar la actualidad política argentina, luego de que se diera a conocer la foto del brindis por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos.

“No es tan distinta la foto esta que el vacunatorio vip. Ellos parecen una casta, entonces la casta puede hacer esto, pero la gente no; la casta puede conseguir vacunas, pero la gente no. Ellos ni se plantean que está mal; sienten que se lo merecen porque son la casta”, comenzó el periodista. Y agregó: “El vacunatorio vip fue una vergüenza”.

Además, se refirió al pedido de disculpas del Presidente, quien lamentó la situación y sostuvo que fue una idea de su pareja. “Echarla la culpa a la mujer, es maleducado. Aún más si la mujer hubiese tenido la culpa, tenés que defender a tu mujer, si no lo hacés estás en el horno. El argumento es inverosímil, ¿cómo el tipo va a llegar a su casa y se va a encontrar con una fiesta y no va a saberlo?”, reflexionó.

Entonces, apuntó contra el Gobierno y expresó: “Ellos se creen superiores a nosotros, están más allá de la ley”. En otro momento, agregó: “Lo que más me asombra del Gobierno es que son inútiles. Pienso como Cristina que hay muchos ministros que no funcionan”.

Juana Viale abrió el programa con un contundente editorial, donde expresó su indignación frente al Presidente. “No la puedo disimular. No tengo palabras, estoy enojada y saturada. Yo estoy acá porque mi abuela no puede estar acá, no porque mi abuela no quiere estar acá”, dijo. Y sentenció: “Señor Presidente, haga su trabajo y pida disculpas porque lamentarse no es pedir disculpas”.

Elecciones

En otro momento de la entrevista, el periodista se refirió a algunos de los precandidatos que comienzan a hacerse lugar en la riña electoral. “Va a ser una elección peleada”, dijo. Puntualmente, apuntó contra Facundo Manes. “Es como Peter Seller, en Gardiner. Me parece buen tipo, pero está en el lugar equivocado. Él es neurólogo, tiene un discurso raro, muy megalómano. El otro día dijo que San Martín no preguntó para cruzar la cordillera y que él no le tenía que preguntar nada a nadie. Pero, bueno, Manes no es San Martín”, lanzó.

Sobre las PASO, opinó: “Tendría que ser obligatorio que haya listas, no puede haber acuerdo o lista de unidad, como pasa en el oficialismo que es todo a dedo”.

Lanata vaticinó un posible escenario sobre las elecciones presidenciales de 2023. “La pelea va a ser entre Massa y Axel con Máximo como gobernador. Del otro lado, seguramente va a estar Larreta. Patricia dependerá si quiere unirse. Acá el problema es que todos quieren ser presidente…”, opinó.

Su roce con Marcelo Longobardi

Sobre el tenso momento que se vivió este viernes en el pase entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, lo que provocó una drástica decisión de Radio Mitre, Lanata explicó: “Marcelo avanza sobre el programa de los demás, me comía media hora”.

El conductor de Lanata sin filtro había adelantado que, si ocurría otra vez una impuntualidad por parte de su compañero de radio, se iba a quedar en silencio los mismos minutos que le robara al aire Longobardi. Esto derivó en que no emitiera sonido por tres minutos, generando malestar en los oyentes y en las autoridades de la emisora.

“Lo que terminó pasando es que no hacemos más el pase y listo. Pero tampoco quiero perder parte de mi programa porque él no se autolimita”, argumentó el periodista.

