Cami Homs y sus vacaciones en Madrid junto a José Sosa y su hija Aitana

A cinco meses del nacimiento de su hija Aitana, Cami Homs y José Sosa emprendieron su primer viaje en familia. Las imágenes, registradas en la red social de la modelo, causaron ternura entre los admiradores de la pareja que lleva tres años junta.

(Foto: Instagram/@camihoms)

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 1.3 millones de seguidores, la subcampeona de la última edición de Bake Off Famosos Argentina (Telefe) publicó una serie de fotografías que resumieron algunos de los momentos que compartió junto a su pareja y su hija menor en el viejo continente.

“Primer dump madrileño”, escribió en la descripción del posteo en el que coronó un debut viajero que la familia difícilmente olvidará. En el álbum fotográfico, la pequeña Aitana se robó todas las miradas al posar sonriente con un enterito marrón desde su cochecito y más tarde paseando en brazos de su mamá sobre la emblemática Gran Vía madrileña, en la que Homs deslumbró con un look urbano compuesto por un minishort de jean, botas negras y un exclusivo bolso Chanel.

La pequeña Aitana se robó todas las miradas al posar sonriente con un enterito marrón (Foto: Instagram/@camihoms)

Homs deslumbró con un look urbano compuesto por un minishort de jean, botas negras y un exclusivo bolso Chanel (Foto: Instagram/@camihoms)

Entre caminatas bajo el cielo despejado y postales de la imponente arquitectura clásica de la capital española, la pareja también se hizo un espacio para recorrer lujosas boutiques de diseño. Así lo reflejaron en una íntima selfie en el espejo de un ascensor —donde Camila lució un top y el futbolista de Estudiantes una camisa Dolce & Gabbana—, en sus recorridas por modernas tiendas de estética industrial y en una sofisticada galería de perfumes donde se retrataron junto al cochecito.

En sus recorridas por modernas tiendas de estética industrial y en una sofisticada galería de perfumes donde se retrataron junto al cochecito (Foto: Instagram/@camihoms)

El recorrido, custodiado por imponentes estructuras de diseño contemporáneo, concluyó con una infaltable parada gastronómica nocturna en la que disfrutaron de un plato de jamón ibérico, el cual selló así una experiencia inolvidable.

La pareja disfrutó de un plato de jamón ibérico (Foto: Instagram/@camihoms)

El carrusel no tardó en generar ternura entre la comunidad, quienes le expresaron su cariño a la joven de 30 años, su pareja de 40 y la pequeña de tan solo cinco meses.

Algunos de los comentarios que la pareja recibió en medio de su viaje al viejo continente (Foto: Captura Instagram/@camihoms)

“Me encanta verte tan feliz. La vida siempre nos da revancha. Siempre team Cami. Bebita hermosa”; “La verdadera ‘Yo ya gané’”; “Primeras vacaciones de Aituuu”, fueron solo algunos de los mensajes que recibieron.