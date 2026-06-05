LA NACION

Lali Espósito en River: mapa de cortes de tránsito, accesos al Monumental y cómo funcionará el subte

Tras agotar cinco estadios de Vélez, la artista llega al Monumental el sábado 6 y domingo 7 de junio; todo lo que hay que saber para evitar demoras

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Tras agotar cinco estadios Vélez, la artista llega al Monumental el sábado 6 y domingo 7 de junio; todo lo que hay que saber para evitar demoras (Foto: Instagram @lali)
Tras agotar cinco estadios Vélez, la artista llega al Monumental el sábado 6 y domingo 7 de junio; todo lo que hay que saber para evitar demoras (Foto: Instagram @lali)

Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate. Tras haber agotado cinco estadios de Vélez durante 2025, estos shows marcarán sus primeros conciertos en el Monumental con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. A raíz de esto, te contamos todo lo que tenés que saber para asistir al concierto y evitar demoras.

Lali Espósito en uno de sus shows en el estadio de Vélez Sarsfield
Lali Espósito en uno de sus shows en el estadio de Vélez SarsfieldPilar Camacho

Ante la masividad del evento y la gran cantidad de público que se movilizará hacia la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño dispuso un estricto operativo de ordenamiento urbano. A continuación, el detalle de los cortes de tránsito, las alternativas de transporte público y los accesos según el sector de tu entrada.

Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate
Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River PlateAirbnb

Cortes de tránsito y calles afectadas en Núñez

Los días sábado 6 y domingo 7 de junio se realizarán importantes afectaciones al tránsito en el entorno del estadio de River Plate. Los cortes perimetrales se implementarán en los siguientes horarios y arterias:

  • De 11 a 02 horas (del día siguiente): habrá un cierre total del perímetro comprendido entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe, sin afectar la circulación sobre las mencionadas avenidas.
  • De 13 a 02 horas (del día siguiente): se prevé el cierre total de la Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Udaondo y Monroe.
  • De 14 a 02 horas (del día siguiente): se afectarán de forma total las siguientes calles y conectores:
    • Av. Guillermo Udaondo, entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo.
    • Los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.
    • Las calles Campos Salles y Tte. Ricchieri, entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo (sin afectar Av. Del Libertador).
    • El Puente Labruna, ubicado entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo.
Lali se presentará el 6 y 7 de junio en River (Foto: Instagram @lali)
Lali se presentará el 6 y 7 de junio en River (Foto: Instagram @lali)

Cómo funcionará el Subte D y el transporte público

Para facilitar el regreso de los espectadores, se coordinó una medida especial en la red de subterráneos. El Subte D va a tener el horario extendido hasta la 1.30 horas, funcionando en ese lapso con salida única desde la Estación Congreso de Tucumán.

Para llegar y salir del Monumental de forma práctica, las alternativas recomendadas de transporte público son:

  • Subte: Línea D (Estación Congreso de Tucumán).
  • Tren Mitre: Ramal Tigre, bajando en la estación Núñez.
  • Tren Belgrano Norte: Estación Ciudad Universitaria / Estadio Monumental.
  • Colectivos (Metrobús Norte): Líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.
Lali aseguró su presencia en River con un enigmático mensaje en redes (Foto: Instagram @lali)
Lali aseguró su presencia en River con un enigmático mensaje en redes (Foto: Instagram @lali)

Accesos al Estadio River Plate según tu entrada

La guía oficial de River Plate establece los siguientes puntos de ingreso de acuerdo con el sector y la tribuna adquirida:

  • Tribuna Belgrano (Alta, Media y Baja): Ingreso por Av. Libertador y Udaondo, o bien por el Puente Labruna.
  • Tribuna San Martín (Alta, Media y Baja): Ingreso por Av. Figueroa Alcorta y Monroe, o por el Puente Labruna cruzando por el Playón Sívori.
  • Tribuna Sívori (Alta, Media y Baja): Ingreso principal por Puente Labruna. Para los sectores Sívori Media y Baja también se habilitará el acceso por Udaondo y Av. Del Libertador.
  • Campo: Se recomienda revisar la indicación específica impresa en el ticket digital y seguir la señalización del operativo en los vallados de las inmediaciones.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. La enfermedad que, según un nuevo documental, destruyó las relaciones, la carrera y la vida de Marilyn Monroe
    1

    La enfermedad que, según un nuevo documental, destruyó las relaciones, la carrera y la vida de Marilyn Monroe

  2. Mariano Cohn, Gastón Duprat y el día después de los silbidos en los Premios Sur
    2

    Mariano Cohn, Gastón Duprat y el día después de los silbidos en los Premios Sur: “No somos aplaudidores del poder”

  3. Gladys “La Bomba Tucumana” en GH: del profundo dolor que atraviesa a su contundente decisión
    3

    Gladys “La Bomba Tucumana” en GH: del profundo dolor que atraviesa a su contundente decisión

  4. La intimidad de la noche que definió la separación de la banda
    4

    Indio Solari y el fin de los Redondos: la intimidad de la noche que definió la separación de la banda