Lali Espósito en River: mapa de cortes de tránsito, accesos al Monumental y cómo funcionará el subte
Tras agotar cinco estadios de Vélez, la artista llega al Monumental el sábado 6 y domingo 7 de junio; todo lo que hay que saber para evitar demoras
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Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate. Tras haber agotado cinco estadios de Vélez durante 2025, estos shows marcarán sus primeros conciertos en el Monumental con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. A raíz de esto, te contamos todo lo que tenés que saber para asistir al concierto y evitar demoras.
Ante la masividad del evento y la gran cantidad de público que se movilizará hacia la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño dispuso un estricto operativo de ordenamiento urbano. A continuación, el detalle de los cortes de tránsito, las alternativas de transporte público y los accesos según el sector de tu entrada.
Cortes de tránsito y calles afectadas en Núñez
Los días sábado 6 y domingo 7 de junio se realizarán importantes afectaciones al tránsito en el entorno del estadio de River Plate. Los cortes perimetrales se implementarán en los siguientes horarios y arterias:
- De 11 a 02 horas (del día siguiente): habrá un cierre total del perímetro comprendido entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe, sin afectar la circulación sobre las mencionadas avenidas.
- De 13 a 02 horas (del día siguiente): se prevé el cierre total de la Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Udaondo y Monroe.
- De 14 a 02 horas (del día siguiente): se afectarán de forma total las siguientes calles y conectores:
- Av. Guillermo Udaondo, entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo.
- Los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.
- Las calles Campos Salles y Tte. Ricchieri, entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo (sin afectar Av. Del Libertador).
- El Puente Labruna, ubicado entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo.
Cómo funcionará el Subte D y el transporte público
Para facilitar el regreso de los espectadores, se coordinó una medida especial en la red de subterráneos. El Subte D va a tener el horario extendido hasta la 1.30 horas, funcionando en ese lapso con salida única desde la Estación Congreso de Tucumán.
Para llegar y salir del Monumental de forma práctica, las alternativas recomendadas de transporte público son:
- Subte: Línea D (Estación Congreso de Tucumán).
- Tren Mitre: Ramal Tigre, bajando en la estación Núñez.
- Tren Belgrano Norte: Estación Ciudad Universitaria / Estadio Monumental.
- Colectivos (Metrobús Norte): Líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.
Accesos al Estadio River Plate según tu entrada
La guía oficial de River Plate establece los siguientes puntos de ingreso de acuerdo con el sector y la tribuna adquirida:
- Tribuna Belgrano (Alta, Media y Baja): Ingreso por Av. Libertador y Udaondo, o bien por el Puente Labruna.
- Tribuna San Martín (Alta, Media y Baja): Ingreso por Av. Figueroa Alcorta y Monroe, o por el Puente Labruna cruzando por el Playón Sívori.
- Tribuna Sívori (Alta, Media y Baja): Ingreso principal por Puente Labruna. Para los sectores Sívori Media y Baja también se habilitará el acceso por Udaondo y Av. Del Libertador.
- Campo: Se recomienda revisar la indicación específica impresa en el ticket digital y seguir la señalización del operativo en los vallados de las inmediaciones.
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