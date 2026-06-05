Lali Espósito en River: mapa de cortes de tránsito, accesos al Monumental y cómo funcionará el subte

Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate. Tras haber agotado cinco estadios de Vélez durante 2025, estos shows marcarán sus primeros conciertos en el Monumental con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. A raíz de esto, te contamos todo lo que tenés que saber para asistir al concierto y evitar demoras.

Lali Espósito en uno de sus shows en el estadio de Vélez Sarsfield Pilar Camacho

Ante la masividad del evento y la gran cantidad de público que se movilizará hacia la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño dispuso un estricto operativo de ordenamiento urbano. A continuación, el detalle de los cortes de tránsito, las alternativas de transporte público y los accesos según el sector de tu entrada.

Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate Airbnb

Cortes de tránsito y calles afectadas en Núñez

Los días sábado 6 y domingo 7 de junio se realizarán importantes afectaciones al tránsito en el entorno del estadio de River Plate. Los cortes perimetrales se implementarán en los siguientes horarios y arterias:

De 11 a 02 horas (del día siguiente): habrá un cierre total del perímetro comprendido entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe, sin afectar la circulación sobre las mencionadas avenidas.

habrá un comprendido entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe, sin afectar la circulación sobre las mencionadas avenidas. De 13 a 02 horas (del día siguiente): se prevé el cierre total de la Av. Figueroa Alcorta , entre Av. Udaondo y Monroe.

se prevé el , entre Av. Udaondo y Monroe. De 14 a 02 horas (del día siguiente): se afectarán de forma total las siguientes calles y conectores:

se afectarán de forma total las siguientes calles y conectores: Av. Guillermo Udaondo, entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo.



Los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.



Las calles Campos Salles y Tte. Ricchieri, entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo (sin afectar Av. Del Libertador).



El Puente Labruna, ubicado entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo.

Lali se presentará el 6 y 7 de junio en River (Foto: Instagram @lali)

Cómo funcionará el Subte D y el transporte público

Para facilitar el regreso de los espectadores, se coordinó una medida especial en la red de subterráneos. El Subte D va a tener el horario extendido hasta la 1.30 horas, funcionando en ese lapso con salida única desde la Estación Congreso de Tucumán.

Para llegar y salir del Monumental de forma práctica, las alternativas recomendadas de transporte público son:

Subte: Línea D (Estación Congreso de Tucumán).

Línea D (Estación Congreso de Tucumán). Tren Mitre: Ramal Tigre, bajando en la estación Núñez.

Ramal Tigre, bajando en la estación Núñez. Tren Belgrano Norte: Estación Ciudad Universitaria / Estadio Monumental.

Estación Ciudad Universitaria / Estadio Monumental. Colectivos (Metrobús Norte): Líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.

Lali aseguró su presencia en River con un enigmático mensaje en redes (Foto: Instagram @lali)

Accesos al Estadio River Plate según tu entrada

La guía oficial de River Plate establece los siguientes puntos de ingreso de acuerdo con el sector y la tribuna adquirida: