25 de septiembre de 2019 • 18:39

Durante las últimas ediciones de Nosotros a la mañana, el programa en el que Nicole Neumann oficia de panelista, la modelo es el centro de atención por el conflicto que atraviesa con su ex pareja, el futbolista Fabián Cubero.

Fue a causa de esos intercambios que Jorge Rial dedicó un espacio de su programa a contar las últimas novedades de la discusión, ya que Nicole echó a Guadalupe Guerrero, la abogada con la que venía trabajando. "Está buscando al tercer abogado que tiene desde que está tratando de arreglar las cosas con Cubero", señaló Angie Balbiani. "Hay buenos abogados, lo que pasa es que hay que pagarlos", ironizó el conductor de Intrusos.

Balbiani continuó hablando del tema y dio su postura en relación a la forma en que Neumann se maneja con el padre de sus hijos. "Hay que pagarlos y hay que llegar a un acuerdo. Porque si uno está en constante desacuerdo es muy difícil arreglar algo, por más abogado que tengas", dijo. Fue entonces que Rial aprovechó para comparar a la modelo con Diego Maradona por su necesidad de "generar temas". "Estamos hablando de ella porque echó a su abogada, y mañana vamos a estar hablando porque contrató a otra abogada", dijo. "Es una gran generadora de temas propios. Es su mejor productora".

"Fue un error mío", señaló el conductor, admitiendo a Adrián Pallares que estuvo mal en no contratar a Nicole como panelista. "Una desventaja que le veo es que se le acaban los temas y la tienen sentada, pasan los utileros, se la llevan y la traen. Pero a favor tiene dos cosas, que cuando tiene (para hablar), tiene. Segundo, te ahorrás la producción porque ella produce sus quilombos, los expone".

Además, Rial se dedicó a hacer una crítica de la performance de Nicole Neumann como panelista en televisión y dijo que "todavía no maneja bien los tiempos, pero conmigo hubiera aprendido". Irónico, el conductor apuntó: "Pasa que está con gente que no conoce mucho el tema. Pero conmigo hubiera aprendido lo que es el timing, cuándo llorar, cuándo no, cuándo es una lágrima, cuándo es un moco, un suspiro, un amague, una levantada, un me voy, una pelea, tomar un vaso de agua temblando. Un primer plano. Por eso digo que abrió su propia pyme, que es Nicole Neumann Quilombos y Cía., y los arma".