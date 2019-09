Tras recibir un mensaje de su ex, Fabián Cubero, la modelo se descompuso al aire y tuvo que abandonar el estudio.

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin; hoy, un nuevo round ocurrió mientras la modelo estaba al aire en su programa Nosotros a la mañana. Tras recibir un mensaje en su celular por parte de su ex, la panelista se descompuso y tuvo que abandonar el piso, llorando.

Tras permanecer varios minutos detrás de cámara, donde se la escuchó decir "me quieren ver muerta", Neumann volvió a su lugar y aunque no quiso hablar de lo sucedido, dio algunos indicios que hablan de una fuerte discusión con Cubero. "Es Insoportable levantarse y tener todos los días un tema, un problema. No quiero hablar. Es un tema personal, familiar", comenzó a relatar notablemente quebrada.

Frente al intento de sus compañeros de saber qué había ocurrido realmente, Neumann dio más detalles: "Nunca quiero contar nada porque es horrible hablar del padre de tus hijas, una persona con la que compartiste 11 años y que va a ser familia, te guste o no, el resto de tu vida (.). Pero la verdad que 24 horas con temas, temas, temas y trabas, volviéndote loca, la verdad que es insostenible, insoportable", disparó ante la mirada atónita de todos los presentes.

Distintas especulaciones surgieron mientras la rubia intentaba reponerse al aire. Y aunque no explicó el verdadero motivo, la panelista confesó: "No entiendo que alguien se levante todos los días queriendo hacerte la vida imposible. Qué mejor que querer que la madre de tus hijas sea feliz, haga planes con tus hijas y sean felices, compartan. No lo entiendo", señaló al finalizar el programa.

Sin embargo, el tema no terminó ahí y siguió en Los ángeles de la mañana. Mientras esperaban la salida de la panelista de eltrece desde un móvil y Ángel de Brito lanzaba algunas hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido, Neumann le envió un mensaje de Whatsapp a la periodista Karina Iavicoli. "Siempre me dan a mí, no tienen ni idea de la interna. Más el cuento chino que vende él y que la otra también defiende porque cree que es verdad", remató, en referencia a la actual pareja de Cubero, Micaela Viciconte.

Este mediodía el tema siguió en Involucrados, por América, y Pía Shaw lanzó un posible motivo sobre lo que podría haber sucedido entre la expareja. "Cubero le habría revocado el permiso para viajar con sus hijas a Punta del Este", disparó la periodista.