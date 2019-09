Fabián Cubero, lapidario con Nicole Neumann: "Todo esto es un circo mediático"

Fabián Cubero arremetió nuevamente contra su ex, Nicole Neumann Fuente: Archivo

Este sábado Fabián Cubero y Micaela Viciconte estuvieron presentes en un evento y hablaron de la eterna pelea con Nicole Neumann. Como el futbolista de Vélez Sarsfield estaba afónico, arrancó la nota su novia, quien aprovechó para ir directo al grano e ironizar sobre su conflicto con la modelo: "Tiene una cautelar en las cuerdas vocales", bromeó, mientras se reía a carcajadas con el cronista de Intrusos.

Una vez más, Mica se refirió al término de "noviecita" que usa Nicole para referirse a ella, y aclaró: "No es algo que me afecta. Hace más de 2 años estoy con él y estoy bien y es lo único que me importa". A su vez, con mucho humor, el jugador respaldó a su pareja: "Está bien, si es una pendeja".

A pesar de casi no tener voz, el papá de Indiana, Allegra y Sienna habló sobre el conflicto con su ex y fue lapidario. "Judicialmente no tengo ningún problema. Todo esto es un circo mediático. Hace tres años que me separé y la verdad vengo haciendo todo como lo tengo que hacer", indicó.

Con respecto a por qué Neumann no pudo viajar con sus hijas al exterior, Cubero advirtió: "Incluimos en el acuerdo un permiso para ambos y quedó nulo el que ella tenía para ella sola. Y todavía no pudimos firmar el acuerdo, porque no se deciden ellos de firmarlo, no sé qué problema tienen", desligándose de todo tipo de responsabilidad al respecto.

Y enseguida contó que a él le pasó lo mismo hace un tiempo, aunque prefirió no hacerlo público como su ex. "Hace un poco más de un mes nos invitaron para ir de viaje y no pudimos ir porque yo no tengo permiso para sacar a las nenas del país. Nos fuimos a Mar del Plata, no pasa nada pero eso no trascendió obviamente. Yo no quiero que trasciendan esas cosas, por eso te digo que todo se arma como si fuera una novela", disparó molesto.

En cuanto a su reacción cuando vio a su ex llorando en la tele, la semana pasada, Cubero denunció que en Nosotros a la mañana no la están cuidando. "No le están haciendo un bien, la están usando demasiado. A nosotros nos vienen a buscar por temas que sacan en ese programa justamente, si no nadie estaría hablando de nada. Estaríamos resolviendo las cosas donde hay que resolverlas", chicaneó el futbolista.

La respuesta de Nicole Neumann

Obviamente, la respuesta de la modelo no se hizo esperar y, sin querer hablar demasiado, aseguró: "Me estoy enfocando en mis hijas, quiero dejar todo atrás". En cuanto a los motivos por los cuales no pudo viajar el fin de semana pasado a Punta del Este, confesó: "Él no tenia que firmar nada, mi permiso ya era existente, fue y lo revocó. Lo único por lo que lucho es por la integridad de mis hijas. No quiero hablar más de nada".

Luego, se refirió a las acusaciones que su exmarido lanzó hacia el programa de eltrece, en el cual ella es panelista, y defendió a sus compañeros, además de recalcar que todo sucedió de manera espontánea. "El tema no estaba en rutina, fue en el corte, volví al programa y me vi expuesta a hablar de eso. Si no jamás lo hubiera hablado", explicó.

En cuanto a que "no la estarían cuidando demasiado" opinó con ironía: "¿Qué va a decir? Los que deberían cuidar la integridad de mis hijas y la de su madre, no son mis compañeros de trabajo".