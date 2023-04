Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca y fue internado de urgencia en Colombia

escuchar

Jorge Rial fue internado de urgencia en Colombia este sábado tras sufrir una descompensación cardíaca. Así lo confirmó el periodista especializado en espectáculos Ángel De Brito en Twitter. Según indicó, su cuadro es crítico y sus hijas viajaron hasta aquel país. El conductor tuvo dos stents y tiene problemas cardíacos. Estaría estable en cuidados intensivos.

En su posteo, el conductor de LAM advirtió: “ Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia. Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario ”. Rial viajó a Colombia el miércoles donde planeaba pasar unos días de descanso.

Ángel de Brito informó de la salud de Rial en Twitter

Como antecedente, Rial, de 61 años, había estado internado y fue operado de la vesícula en el año 2019 y además sufre de problemas cardíacos desde 2010 cuando debió ser operado y se le aplicaron dos stents (el segundo en 2014). Padeció un cuadro de hipertensión y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

A través de un video filtrado, se conoció que las dos hijas de Rial, Rocío (24) y Morena (24) embarcaron a Colombia. Ambas habrían sido vistas en el aeropuerto Jorge Newbery con destino al país latinoamericano ante la inesperada noticia. Pese al mal trago, la situación de su padre sería estable en una sala de cuidados intensivos, según comunicó el De Brito.

Antecendentes

Recientemente, en 2020, había comentado que tuvo un susto mientras conducía debido a sufrir malestar y un “vacío” en su pecho. “Estoy en casa, tuve un pequeño inconveniente el viernes”, dijo y recordó: “Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello, no sentía eso”.

Sin embargo, en aquella oportunidad no le mereció mucha importancia más allá de realizarse los estudios correspondientes y comentó: “Yo tuve dos stents. Pero la cosa esta bien y no haría falta tampoco, no es difícil (la intervención) pero me remite a un momento de mierda cuando fue, es más psicológico que físico”.

Otro antecedente se suscitó en 2017, cuando terminó internado por otro cuadro de hipertensión. Durante la madrugrada del 19 de mayo de ese año ingresó en el Sanatorio de la Trinidad, luego de sufrir un pico de presión. El exconductor estuvo en observación y no participó del programa al día siguiente.

En el último año, el histórico de Intrusos, decidió irse de America TV tras los bajos números de Cosa Nostra e incursionó en el periodismo político. Lo hizo desde la señal oficialista de C5N en su nuevo ciclo Argenzuela. Con un paso previo por Sobredosis de Tv en la misma señal.

Por otro lado, la exesposa de Rial, Romina Pereiro, en mayo del año pasado debió ser internada en el Sanatorio de Los Arcos tras sufrir una descompensación a los pocos días de haberse separado de su marido. “Ocurre en medio de una semana muy agitada en torno a su separación de Jorge Rial”, dijo Adrián Pallares, mientras que Karina Iavícoli agregó: “Yo sé que Romina está viviendo momentos muy complicados. No soporta que se esté hablando de ella, no soporta que todo el mundo esté opinando sobre sus hijas, sobre qué va a pasar”.

“En un momento, uno de sus compañeros me había contado que había tenido un episodio de presión alta. Pero bueno, tiene que ver con estas horas álgidas que está viviendo. Ella no está acostumbrada a esto, aunque es parte del medio”, señaló la panelista de Socios del espectáculo.

