José María Muscari mostró cómo quedó la mega remodelación que hizo en su departamento de Recoleta

José María Muscari compartió en su cuenta de Instagram un álbum con las fotos de cómo quedó su departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Tras una mega reforma, donde convirtió dos propiedades en una, el director teatral abrió las puertas de su hogar e hizo un house tour.

House tour por la casa de José María Muscari - @josemariamuscari

Según explicó Muscari, el departamento -ubicado en Recoleta- fue diseñado por él mismo y lo acondicionó para vivir con su hijo Lucio.

El posteo de Muscari sobre el house tour (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Espacio por espacio, así es la casa de José María Muscari

“Mi casa en 20 imágenes, 20 espacios de mi hogar. Un house tour en 20 clicks”, escribió Muscari en la publicación de su cuenta en la red social. De esta manera, mostró en detalle todos los rincones del hogar, empezando por el palier privado.

Palier privado (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Baño de recepción (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Living (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Comedor (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Balcón (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Mueble tv pared y cuadro (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

El pasillo del arte (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Mi habitación con placard de calzados (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Guardarropas (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Estudio para inspiraciones (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Mi aposento (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Mi baño en suite (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Playroom de Lucio (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Habitación de Lucio (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Escritorio de Lucio (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

La despensa (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Habitación de invitados (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Baño de invitados (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Nuestra cocina (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Baño de Lucio (Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

La decoración que eligió Muscari juega con el blanco, el negro y el gris y la madera se hace presente en todos los espacios, desde el parquet hasta los muebles estilo vintage que aparecen en algunas de las habitaciones.

La casa cuenta con tres habitaciones, una para cada uno y una tercera para visitas. Además, hay tres baños, una cocina reducida, un almacén y un balcón con vistas a la ciudad.

Hace una semana en Instagram, Muscari subió un reel y enseñó cada ambiente de su casa. “El departamento de mis sueños. 6 meses después que me mudé ya está casi pipi cucú. Lo compré, lo transformé y ahora lo vivo a pleno con sus 300 metros de felicidad y belleza. Son 2 departamentos unidos y superintegrados para la vida funcional con mi hijo”, explicó el director. “Soy feliz acá y cada detalle fue pensado. Desde cada pared, cada luz, cada manta, cada objeto. El arte de crear bienestar”, concluyó.