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José María Muscari mostró cómo quedó la mega remodelación que hizo en su departamento de Recoleta

El director teatral enseñó el resultado final de las renovaciones en el hogar que comparte con su hijo Lucio; cómo es cada espacio en detalle

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José María Muscari presentó su nueva casa de 300 metros cuadrados en Recoleta
José María Muscari presentó su nueva casa de 300 metros cuadrados en Recoleta(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

José María Muscari compartió en su cuenta de Instagram un álbum con las fotos de cómo quedó su departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Tras una mega reforma, donde convirtió dos propiedades en una, el director teatral abrió las puertas de su hogar e hizo un house tour.

House tour por la casa de José María Muscari - @josemariamuscari
House tour por la casa de José María Muscari - @josemariamuscari

Según explicó Muscari, el departamento -ubicado en Recoleta- fue diseñado por él mismo y lo acondicionó para vivir con su hijo Lucio.

El posteo de Muscari sobre el house tour
El posteo de Muscari sobre el house tour(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

Espacio por espacio, así es la casa de José María Muscari

“Mi casa en 20 imágenes, 20 espacios de mi hogar. Un house tour en 20 clicks”, escribió Muscari en la publicación de su cuenta en la red social. De esta manera, mostró en detalle todos los rincones del hogar, empezando por el palier privado.

Palier privado
Palier privado(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Baño de recepción
Baño de recepción(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Living
Living(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Comedor
Comedor(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Balcón
Balcón(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Mueble tv pared y cuadro
Mueble tv pared y cuadro(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
El pasillo del arte
El pasillo del arte(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Mi habitación con placard de calzados
Mi habitación con placard de calzados(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Guardarropas
Guardarropas(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Estudio para inspiraciones
Estudio para inspiraciones(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Mi aposento
Mi aposento(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Mi baño en suite
Mi baño en suite(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Playroom de Lucio
Playroom de Lucio(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Habitación de Lucio
Habitación de Lucio(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Escritorio de Lucio
Escritorio de Lucio(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
La despensa
La despensa(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Habitación de invitados
Habitación de invitados(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Baño de invitados
Baño de invitados(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Nuestra cocina
Nuestra cocina(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)
Baño de Lucio
Baño de Lucio(Fuente: Instagram/@josemariamuscari)

La decoración que eligió Muscari juega con el blanco, el negro y el gris y la madera se hace presente en todos los espacios, desde el parquet hasta los muebles estilo vintage que aparecen en algunas de las habitaciones.

La casa cuenta con tres habitaciones, una para cada uno y una tercera para visitas. Además, hay tres baños, una cocina reducida, un almacén y un balcón con vistas a la ciudad.

Hace una semana en Instagram, Muscari subió un reel y enseñó cada ambiente de su casa. “El departamento de mis sueños. 6 meses después que me mudé ya está casi pipi cucú. Lo compré, lo transformé y ahora lo vivo a pleno con sus 300 metros de felicidad y belleza. Son 2 departamentos unidos y superintegrados para la vida funcional con mi hijo”, explicó el director. “Soy feliz acá y cada detalle fue pensado. Desde cada pared, cada luz, cada manta, cada objeto. El arte de crear bienestar”, concluyó.

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