El fuerte mensaje de José María Muscari tras los comentarios que recibió por cómo trata a sus empleadas domésticas

En las últimas horas, José María Muscari decidió usar su cuenta de Instagram, donde acumula más de 600 mil seguidores, para hablar sobre un tema puntual que le llamó ampliamente la atención. Reveló que varias personas le agradecieron por la forma respetuosa y cariñosa en la que trata a las dos mujeres que trabajan en su casa y a quienes a veces suele mostrar en algunos posteos. Esto lo llevó a hacer una reflexión al respecto. Fue contundente sobre la naturalización del maltrato laboral y expresó: “¿Tratar bien a la gente que trabaja en tu casa desde cuándo es un mérito?”.

“Hay algo que me llamó mucho la atención y es el concepto de que la gente me agradece por cómo trato a mis ‘empleadas’”, introdujo en un reel que subió a su feed. “Yo me pregunto: ¿Cuál es la otra opción? ¿Sería tratarlas cómo?”, cuestionó. Explicó que Yani lo ayuda con la casa desde hace años y es de absoluta confianza, y Ana es quien se encarga de preparar las comidas tanto para él como para su hijo Lucio, y destacó que es “parte fundamental” de su alimentación.

José María Muscari contó que recibió mensajes de agradecimiento por mostrar la forma respetuosa en la que trata a las mujeres que lo ayudan en su casa y decidió hacer una seria reflexión sobre el maltrato laboral instagram

“Las dos ingresan a mi casa, están con mi hijo, están conmigo, con mi familia, comparten mi cotidiano. ¿Qué opción habría de no tratarlas bien? Evidentemente, esto me da la señal de que está bastante ‘naturalizado’ el concepto de que cuando uno contrata a una persona para que te ayude en lo que sea y vos estás en la posición de pagar, hay maltrato, porque si no, sería rarísimo que les llamara la atención que ‘las trato bien’”, expresó y dejó un consejo: “Sean amorosos con la gente que los rodea y van a ver que la vida se va a volver amorosa con ustedes”.

Asimismo, el director teatral escribió un extenso mensaje en la publicación a modo de reforzar el tema: “El horror. ¿Tratar bien a la gente que trabaja en tu casa desde cuándo es un mérito? Me llama muchísimo la atención la cantidad de mensajes de ‘agradecimiento’ que recibo porque en mis historias aparecen Yani (mi mágica ama de llaves, dueña de mi orden y paz) y Ana (mi cocinera creativa que soporta mis miles de mañas alimentarias) y mostramos nuestro vínculo de relax y humor”.

"Las dos ingresan a mi casa, están con mi hijo, están conmigo, con mi familia, comparten mi cotidiano. ¿Qué opción habría de no tratarlas bien?", expresó Muscari (Foto: Instagram @josemariamuscari)

“Es impactante la cantidad de gente que me ‘agradece’ por ver eso y lo añora y me comparte que en sus trabajos reciben maltratos, destratos, malos pagos, injusticias y falta de empatía”, continuó y aseguró que sentía pena, angustia y bronca de que el maltrato laboral esté tan naturalizado.

José María Muscari reflexionó sobre la relación que tiene con las dos mujeres que lo ayudan en su casa y dejó un fuerte mensaje (Foto: Instagram @josemariamuscari)

A partir de esto, decidió compartir su propia experiencia y contó que cuando era pequeño, su madre Cuky trabajó como empleada doméstica durante mucho tiempo, cuidó niños y trabajó en una fábrica. “Recuerdo con angustia escucharla llorar al volver de trabajar y contarle a mi papá cómo la trataban. Algo de eso ‘pregnó’ en mí y evidentemente lo que me es natural es lo opuesto. Por eso me llama tanto la atención leer que sigue tan instalado el desamor en los trabajos”, se sinceró.

A modo de cierre, compartió un mensaje para todos aquellos que se desarrollan en ambientes laborales negativos. “La necesidad laboral es implacable para todos, pero apenas puedan, váyanse de todo trabajo, sea cual sea, si no se sienten bien, si no los valoran o si los ningunean o maltratan. Hay que buscar la felicidad siempre que se pueda”, sentenció.