El gran sueño cumplido de Lucio, el hijo de José María Muscari: “Orgullo y felicidad”

José María Muscari vivió un momento de gran emoción después de que su hijo Lucio lograra cumplir un objetivo por el que venía trabajando desde hacía meses. A sus 18 años, el joven aprobó los exámenes teórico y práctico y obtuvo la licencia de piloto privado.

“Ay, Dios mío”, ahí despegó, ¿ese es Lucio? ¿Lucio en el aire, Lucio volando? Un puntito en el aire. ¡Que le vaya bien a mi hijo!”, se escucha decir al productor teatral en un video que compartió más tarde en las redes sociales sobre el momento preciso en que el joven está examinado en pleno vuelo.

Para su famoso padre, la jornada significó la oportunidad de celebrar juntos un logro alcanzado con esfuerzo y que continuará con una próxima preparación para convertirse en piloto comercial. Detrás de este paso hubo horas de estudio y entrenamiento de vuelo, además del acompañamiento de su familia durante todo el proceso, según mencionó el director.

El hijo de José María Muscari finalizó sus estudios y se recibió de piloto privado

Muscari publicó varias imágenes y videos del momento en que Lucio recibe su certificación y se muestra profundamente conmovido. Junto a las postales, el productor escribió: “Mi hijo piloto. Miren las fotos más hermosas del mundo. El primer tramo de su sueño para convertirse en piloto comercial”.

Para su famoso padre, el logro de Lucio representa el resultado de la dedicación. “Mi hijo querido acaba de aprobar su examen teórico y práctico y es piloto privado... Miren su alegría y mi orgullo en las fotos. Qué lindo es tener un hijo como el que tengo, con el que la vida me premió”, resaltó.

Las imágenes muestran también al recibido piloto acompañado de sus seres queridos en la escuela de vuelo, en una jornada que marcó para él en lo personal el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

Muscari aprovechó la ocasión para reflexionar sobre lo que significa para un padre apoyar a un hijo mientras crece y alcanza metas propias. “Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”, concluyó el productor.

La publicación recibió numerosas muestras de cariño por parte de figuras del espectáculo que dedicaron a Muscari y a Lucio expresiones de afecto en este momento tan especial. Patricia Palmer, Araceli González, Verónica Lozano y Flor de la V fueron algunas de las figuras del medio que volcaron sus felicitaciones por el logro del joven.

“Con Lucio nos adoptamos”

Muscari vive un momento de plena felicidad mientras disfruta de la paternidad. En varias ocasiones, el productor resaltó cuánto transformó su vida la llegada de Lucio tras su adopción en marzo de 2024, después de etapas de vinculación y guarda y tras la resolución dictada entonces por un juzgado de Corrientes, ciudad de origen del joven.

En aquel momento, el director celebró la noticia con sus seguidores y presentó públicamente a su hijo: “Día de felicidad en Corrientes”, escribió en X, antes de compartir una foto y anunciar: “Él es Lucio González Muscari, mi hijo. Hoy tenemos la adopción plena y con Lucio nos adoptamos. La jueza Carolina Macarrein, responsable del proceso legal de nuestra adopción”.

La celebración continuó en Instagram, donde el director teatral contó cómo había sido el proceso que los llevó hasta ese momento. “Después de la vinculación, después de la guarda y con Lucio ya instalado en Buenos Aires, volvimos a Corrientes, su ciudad del corazón, y la jueza fue la responsable de este final/principio feliz”, expresó entonces.

A partir de aquella experiencia, Muscari también aprovechó para dar ánimos a otras personas que estuvieran atravesando una situación similar. “Aliento a toda persona que desea adoptar a aventurarse, a construir su nueva familia y buscar su propia felicidad. Adoptar, elegirse y vibrar amor es trabajo, responsabilidad y una ardua tarea cotidiana, repleta de momentos felices, emocionantes y también ambivalentes, vale la pena”, manifestó.