Juan Miceli, el periodista que dejó todo para cuidar jardines y hoy brilla en el Hotel de los famosos

El lunes comenzó uno de los realitys más esperados de la televisión argentina: El hotel de los famosos. Conducido por Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “el Chino” Leunis, el programa reúne a 16 famosos que deberán turnarse para ver quienes ocuparán el lugar de huéspedes y quienes llevarán adelante y atenderán el hotel. La competencia no solo generó un gran revuelo por lo innovador de la propuesta, sino porque cuenta con la participación de Juan Miceli, el aclamado periodista de TN que decidió abandonar el mundo de los noticieros para dedicarse al paisajismo y la jardinería.

En diálogo con el ciclo Pasa Montagna (Radio Rivadavia), Miceli se refirió a este nuevo desafío, recordó sus años como periodista y reveló qué lo llevó a aceptar la propuesta de ser parte de un reality show.

Juan Miceli se sumó al equipo de El hotel de los famosos eltrece

“Hace cinco años empecé a estudiar jardinería y paisajismo. Fue en marzo del 2017 que fui a la UBA a anotarme. Me acuerdo que los chicos en la fila me miraba como diciendo ‘¿qué hace este tipo acá? Es el de la tele y además un tipo grande’”, comenzó y aclaró que, tras abandonar los estudios de televisión, ya van tres años en los que se gana la vida gracias a las plantas.

Juan Miceli ejerció el periodismo a lo largo de tres décadas y, a pesar de que amaba su profesión, llegó un momento en el que consideró que era hora de cambiar de rubro. Sin embargo, esto no evita que la nostalgia por los viejos tiempos permanezca firme. “Hay momentos en que extraño, lo que pasa es que no puedo trabajar diez días y después dejarlo. A veces digo ‘que lindo un noticiero por un mes’. Pero no, como antes no. Pero siempre voy a ser periodista”, manifestó.

Juan Miceli se destacó durante años en el periodismo de televisión LA NACION

Y continuó: “Me tocaron coberturas espectaculares que están en la historia argentina reciente. Y si, me pasa de llegar a casa, mirar la tele y decir ‘que le pregunte eso’. Pero bueno, en la vida hay que elegir, no se puede todo. Lo hice durante treinta años, así que me saque las ganas”.

En cuanto a su presencia en el Hotel de los famosos (eltrece), la cual provocó una gran sorpresa en un público que no esperaba que su regreso a la televisión y mucho menos en ese formato, afirma que es justo la plataforma que él necesitaba.

“Yo tengo ganas de hacer un programa recorriendo espacios verdes. Está lleno de gente que hace cosas espectaculares del medio ambiente e historias de vidas extraordinarias. Por ejemplo, existen huertas para chicos con autismo o para personas que atraviesan adicciones. Hay un mundo verde increíble y eso me gustaría contarlo”, aseveró.

“Cuando me llamaron para El hotel de los famosos obviamente no es lo que pensaba, pero dije ‘lo voy a hacer’ porque es un espacio espectacular para difundir lo que yo estoy haciendo”, reflexionó. Asimismo, pudo descubrir el lado más divertido de los personajes mediáticos y asegura que la mayoría de ellos demostró gran interés en aprender sobre las plantas.

Juan Miceli se dedica a la jardinería y al paisajismo Tadeo Jones

“Yo quiero que la gente después de ver el programa, al otro día diga ‘a ver este árbol, ya se cual es’. Que vayan a un vivero porque vieron el programa, que la gente se enganche y se conecte”, expresó Miceli. Finalmente, sentenció: “La estoy pasando realmente bien”. El hotel de los famosos puede verse todas las noches en eltrece a partir de las 22.15.