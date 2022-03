Cómo es El Hotel de los Famosos por dentro y quiénes son las 16 celebridades que competirán en el reality conducido por Pampita Ardohain y Chino Leunis

El próximo lunes, a las 22.15 horas, El Hotel de los Famosos abrirá sus puertas. Ubicado a 70 km de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Cañuelas, este lujoso resort recibirá a 16 personalidades del ambiente que deberán convivir aislados durante cuatro meses y superar varios desafíos para llegar a la final. ¿El premio? Nada más ni nada menos que 10 millones de pesos .

Conducido por Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “Chino” Leunis y bajo la producción de BoxFish, este formato -único en el mundo- tendrá un detalle muy particular: El hotel no contará con empleados. “Es un programa que nunca se hizo en la televisión argentina. Van a convivir 16 famosos pero, a diferencia de otros formatos, acá van a tener que jugar para ver en qué posición van a estar; algunos serán huéspedes y otros staff”, le contó Pampita a LA NACION entusiasmada con este nuevo desafío que su carrera le pone por delante.

El Hotel de los Famosos Hernan Zenteno - LA NACION

Así es como Alex Caniggia, Silvina Luna, Rodrigo Noya, Militta Bora, Imanol Rodríguez, Majo Martino, Leo García, Sabrina Carballo, Walter Queijeiro, Lissa Vera, Chanchi Estévez, Matilda Blanco, Martín Salwe, Kate Rodríguez, Pato Galván y Melody Luz disfrutarán algunos días del hotel como huéspedes, mientras que otros se alojarán en el área de servicio y deberán atender a sus compañeros, además de estar a cargo de las tareas de mantenimiento.

Ahora bien, ¿Cómo se dividirán los equipos? Habrá juegos, pruebas y desafíos diarios que definirán los bandos y las tareas de cada uno. “Inclusive, día a día también van a participar de juegos porque va a haber algunos beneficios como pasar una noche en la suite principal, ganarse unos masajes o estar todo el día en la pileta”, reveló la conductora dando a entender que la competencia nunca cesará.

Mientras habrá un equipo de expertos de primer nivel coordinando las diferentes áreas del hotel, el Chino Leunis oficiará de maestro de ceremonias. “La verdad que para mí es un placer enorme estar acá, acompañando a Caro y a este equipo de hermosos profesionales y seres humanos. Cuando recibí la propuesta creo que tuve que actuar un par de segundos y decir: ‘bueno, dejámelo pensar’ y por dentro era: ‘¡sííí!’”, bromeó quién no sólo vuelve a la televisión después de un largo tiempo sino que debuta en un nuevo canal.

Pampita Ardohain, en la previa de El Hotel de los Famosos Hernan Zenteno - LA NACION

“Tengo mucha expectativa, compromiso y sobre todo, una gran certeza de que vamos a hacer un gran producto. Además, lo que más me gusta de este formato es que nadie puede estar del todo relajado porque en cualquier momento pueden suceder cosas que hagan que cambies de estatus y pases de ser el más cómodo del hotel al que más tenga que trabajar”, agregó el conductor generando gran expectativa.

Anfitriones de lujo

Situado en un predio de siete hectáreas (setenta mil metros cuadrados) y con catorce cámaras de estudio, más once robóticas -que estarán encendidas durante las 24 horas- este reality promete mostrar toda la intimidad de sus participantes. “Hay más de 120 personas trabajando 24/7 para hacer un programa maravilloso. Hay una gran inversión. Cuando uno entra al hotel no lo puede creer”, comentó Leunis maravillado por la gran apuesta de eltrece. “Van a poder ver lo que sucede en el programa y, en las redes, lo que quede afuera. Seguramente va a haber algún vivo también”, contó Ardohain mientras presentaba a Cande Ruggeri como la encargada de mostrar todos los contenidos digitales.

Como en todo hotel siempre hay un gerente y, en este caso, el elegido para este puesto será Gabriel Oliveri, quien tiene vasta experiencia en el tema. “Yo tengo más de 20 años de hotelería, así que me encantó esta propuesta. Tengo que hacerme cargo de un hotel que es ficción pero a la vez no. Me encanta que no haya personal y que la mitad de los famosos tengan que hacer el desayuno, limpiar los baños, hacer las camas, baldear. Acá se lucha para permanecer en el hotel. Además, va a ser muy divertido lo que va a pasar porque van a tener la posibilidad de vengarse”, reveló el actual gerente del Four Seasons Buenos Aires que está muy feliz de volver a trabajar con su gran amiga Carolina Ardohain.

En un hotel de lujo siempre hay cosas deliciosas para desayunar, almorzar y cenar. También room service las 24 horas. Todo el servicio de cocinaestará bajo la dirección del prestigioso chef Christian Petersen. “Para mí es un lujo estar acá. Cuando me llamaron y me dijeron que iba a estar en un programa con Pampita, me encantó, además de todo este equipo maravilloso”, lanzó, entre risas, demostrando su admiración hacia la modelo.

El Hotel de los Famosos Hernan Zenteno - LA NACION

Desayuno continental, buffet con ensaladas y carnes para el mediodía y un menú con cuatro opciones de entradas, primer plato y postres para la noche harán sentir a los participantes como en un verdadero resort de lujo. “A mí me toca algo fácil que es dirigir la cocina. Yo creo que los que van a ser huéspedes van a disfrutar de un hotel 5 estrellas y los que van a ser staff van a disfrutar de trabajar. Van a tener tareas divertidas”, señaló el chef de El Gran Premio de la Cocina mientras aclaraba que, a diferencia de un all inclusive, va a haber alcohol pero en cantidades moderadas.

“Va a ser todo como en un hotel. El staff tendrá que servir por la izquierda, retirar por la derecha. Tendrán que aprender a llevar la bandeja”, lo interrumpió Oliveri para dar cuenta de la magnitud de tareas que tendrán que desarrollar quienes quieran llegar a la final. “No habrá rigurosidad, sino tareas a cumplir. Hay un premio que les va a importar a todos”, agregó Petersen marcando la diferencia con los certámenes de cocina.

Más allá de la competencia y las tareas a desarrollar, como ya vimos en otros realities, el aislamiento, la falta de celular y de contacto con familiares y amigos afecta considerablemente a los participantes. Y para ayudarlos y apuntalarlos en esos casos va a estar él: José María Muscari, un experto a la hora de lidiar con el ego de los artistas. “Estoy re contento. Voy a ser el coach de convivencia. Mi desafío va a ser meterme con lo que le pasa internamente a cada uno de los participantes, ayudarlos y potenciarlos”, destacó el actor y productor teatral.

El Hotel de los Famosos Hernan Zenteno - LA NACION

Respecto a las comparaciones con Gran Hermano, el director aclaró: “No se parece en nada a GH porque allí eran personas encerradas viendo su existencia. En este caso, son famosos encerrados, deshabilitados de su celular (primer conflicto gravísimo) y en convivencia con un montón de figuras diversas en otro contexto”.

En cuanto a cómo hará para lidiar con el ego de los famosos, reflexionó: “Creo que lo que ordena el ego es el trabajo. Va a ser difícil sostener esa construcción de quien sos con cámaras las 24 horas. Mi función será encontrar en esos participantes lo que no está en el medio de un juego, de una actividad; un espacio para dialogar y sacar lo que tienen adentro. Uno puede actuar una red social, una entrevista, una obra de teatro, pero la vida no la podés actuar. No hay posibilidad de actuar tanto tiempo y, sobre todo, de algo que no es lo habitual. Lo más atractivo será ver como cada uno convivirá con sus ambivalencias y sus singularidades”, insistió.

“Yo hay momentos en que me olvido de las cámaras. El otro día grite: ‘cierren la puerta que esto no es un aguantadero de ruta’ y después pensé: ‘por Dios, que dije’”, contó Oliveri, entre risas, confirmando la teoría de Muscari. Es que antes de que entren los famosos, el programa se probó con extras y los propios protagonistas se dieron cuenta de que en el transcurso del juego no se sabe qué va a ocurrir .

El Hotel de los Famosos, en la zona de Cañuelas Hernan Zenteno - LA NACION

El predio de siete hectáreas donde está ubicado el hotel será cuidado por Juan Miceli, quién tiempo atrás abandonó el periodismo para dedicarse a la jardinería. “Cuando me llamaron me puse más nervioso que cuando estaba en Telenoche Investiga”, bromeó quien después de un largo tiempo regresa a la pantalla con este proyecto.

En cuanto a qué lo motivó a aceptar esta propuesta, el periodista que cambió el clima tenso de las redacciones por las áreas verdes y el paisajismo, confesó: “Me resulta raro estar acá cuando yo siempre estuve del otro lado, preguntando e informando. Estaba acostumbrado a las redacciones con noticias de tiroteos, inseguridad, violencia y esto es más relajado. Pero lo que me pareció muy positivo es que un reality incorporara un trabajo en un espacio verde. Eso me convenció. Si yo logro que el público se conecte con las plantas, con el jardín, ya gané. Yo quiero apostar a eso, generar cierto contagio en espacios públicos, plazas y parques de todo el país”.

Check in: ¡Qué empiece el juego!

“Famosos, vacaciones soñadas en un hotel en las afueras de la ciudad, cuatro meses de lujo y confort”, si te dicen esto la propuesta es sumamente tentadora. El problema comienza cuando los anfitriones te aclaran que el hotel no cuenta con empleados y que son los mismos huéspedes quienes deberán luchar por sus comodidades.

Pampita Ardohain y Chino Leunis, los conductores de El Hotel de los Famosos Hernan Zenteno - LA NACION

Así es como al inicio de cada semana se armarán equipos que se enfrentarán en un desafío que definirá quienes serán huéspedes (los que disfrutan) y quiénes parte del staff (los que trabajan para que los otros disfruten) . Mientras los primeros se alojarán en habitaciones de categoría y tendrán acceso a la pileta, el spa, el gimnasio, fiestas temáticas, shows en vivo y cenas gourmet, los otros vivirán en el área de servicio y tendrán a cargo todas las tareas de mantenimiento y limpieza como lavado de ropa blanca, preparación de las comidas, cuidado de espacios verdes y pileta, reparación y mantenimiento general de las instalaciones.

“Este es un contenido original, no se hizo nunca en el mundo, entonces vos podés venir con una estrategia pero cuando la realidad te imponga determinadas reglas y veas que esa estrategia que tenías no te sirve de nada, ahí va a saltar la esencia de cada uno. ¡Y eso es lo que queremos ver!”, confesó el Chino Leunis con cierta picardía.

Ahora bien, no sólo los desafíos definirán quiénes harán qué sino que dentro del grupo de privilegiados también habrá beneficios por los que luchar como por ejemplo, convertirse en huéspedes vip y acceder a la suite master, la habitación más exclusiva de todo el complejo. “Día a día también van a participar de juegos para obtener algunos beneficios extras como pasar una noche en la suite principal, ganarse unos masajes o estar todo el día en la pileta”, remarcó Pampita dando a entender que nunca hay que bajar la guardia.

El gimnasio del hotel Hernan Zenteno - LA NACION

“¿Qué pasa si Alex Caniggia se revela y no le quiere llevar el desayuno a Lissa de Bandana?”, se preguntan muchos por ahí. La conductora también tiene la respuesta. “A diferencia de otros formatos, acá los participantes no responden ni a un jurado, ni a la gente de afuera. Ellos solo responden a sus compañeros por lo que un acto de rebeldía puede ser juzgado para mal”, aclaró la conductora. Por su parte, Oliveri cree qué será lo más divertido del juego: “Hay algo que todavía no saben que va a pasar si no cumplen. Este equipo tiene un arma oculta para hacer que el que no sirva el desayuno o no limpie el inodoro las pague”, bromeó sin querer dar más detalles.

Sea cual sea esa estrategia, lo cierto es que el rumbo de la convivencia puede cambiar cada día. Destreza, habilidad, inteligencia y resistencia serán puestos a prueba, ya sea en el desafío por equipos, en el individual, en el Laberinto o en el Duelo de Eliminación en la H. También, será interesante ver cómo, al no haber decisión del público, se enfrentan ellos mismos en el “Todos contra todos”, el evento de nominación que pondrá a un participante más cerca de la puerta todas las semanas.

“Astucia y ganas” es lo que, según los seis anfitriones de este mega hotel, tiene que tener quien llegue a la final y se quede con el gran premio. “Para ganar algo tenés que querer ganarlo. A mí me resulta atractivo ver cómo los que entran tienen ganas de entrar pero muy pocos tienen tan en claro que desean lograr su objetivo”, opinó Muscari, mientras que el panelista de Pampita Online dio una clave más para atravesar los diferentes obstáculos: “Para mí va a ganar el gran simulador. El que más simule que está jugando”, señaló.

El Hotel de los Famosos Hernan Zenteno - LA NACION

Mientras nos mostraban las instalaciones y nos contaban más detalles, el equipo a cargo del hotel se puso en la piel de los participantes y, por un instante, imaginó cómo sería su paso por el reality. Tanto Pampita como el Chino confesaron que no hubieran aceptado, ya que no se imaginan lejos de sus familias durante cuatro meses. En cambio, Oliveri se mostró más dubitativo: “A mí me parece difícil la parte de no tener sexo. Yo en cuatro meses me acostaría con todos, no podría aguantar”, confesó, entre carcajadas.

“Yo si me convocaran lo haría. Siento que es una experiencia que me generaría adrenalina, hasta lo viviría como algo curativo. Pensaría: ‘¿puedo vivir sin celular?’ Y no me pasaría lo mismo que a Gaby porque yo acá tendría muchísimo sexo”, bromeó el creador de Sex.

Respecto a si tienen expectativas de que se forme alguna pareja dentro del reality, todos lanzaron un sí rotundo. “Después de cuatro meses podría pasar ¿no?”, dijo Ardohain mientras su amigo redobló la apuesta: “O que vuelvan, porque habrá una ex pareja adentro”, señaló, en referencia a Sabrina Carballo y el “Chanchi” Estévez.

El "personal" del hotel: Christian Petersen, José María Muscari, Chino Leunis, Gabriel Oliveri y Pampita Ardohain Hernan Zenteno - LA NACION

“Yo creo que lo más importante de esto es que se van a sorprender. Este es un producto de calidad, con gente híper profesional trabajando 24/7. Los juegos son demasiado atractivos. Es muy lúdico y dinámico el programa. Todo el tiempo pasan cosas”, interrumpió Leunis enumerando las virtudes de este show. “Ojalá sea un producto que le guste a la audiencia porque es transversal para todas las edades. Ideal para que pasen un momento en familia”, se sumó Pampita.

Mientras Juan Miceli y Christian Petersen coincidieron en que lo más interesante será la cuota de misterio que habrá día a día, el coach emocional reveló por qué este programa tiene todo para triunfar. “A mí me pasa en teatro que yo hago las obras que a mí me gustaría ir a ver. Yo este reality lo miraría porque tiene un montón de condimentos que me atrapan”, expresó Muscari.