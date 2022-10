El emotivo llanto en vivo de Juan Miceli al recordar a su maestro y amigo César Mascetti: “Me protegía”

escuchar

Este martes al mediodía se dio a conocer la noticia de la muerte de César Mascetti, histórico presentador de noticias de TN y eltrece, a causa de una larga lucha contra el cáncer de hígado.

En este contexto, muchas personalidades y periodistas lo recordaron en los medios de comunicación y expresaron su tristeza ante la pérdida del conductor. Uno de ellos fue Juan Miceli, quien se emocionó al hablar de él en un noticiero de TN.

Tras muchos años de trabajo junto a Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers en Telenoche, Miceli forjó una relación de fuerte amistad con la pareja, a quienes solía visitar en su campo . Entrevistado por TN, comenzó a hablar de su excompañero pero no pudo contener las lágrimas.

“La verdad que nadie se lo esperaba, hace un ratito, me enteré y no lo puedo creer”, comenzó diciendo el comunicador y agregó: “Hace un mes hablé con Mónica (Cahen D’Anvers), yo cada tanto hablaba con ellos, y me dijo que César estaba paseando a los perros. Me decía ‘no te lo paso al Gaucho porque está paseando a los perros’”, rememoró.

Juan Miceli se emocionó en vivo al hablar de César Mascetti: “Fue como un padre periodístico para mí

“La verdad es que yo tenía trato con ellos, más allá de haber trabajado juntos. Tengo plantas que me regalaron, tengo rosas de Mónica, tengo un palo borracho de Mascetti, que lo había cultivado el abuelo. Ahí lo tengo: me queda eso y me queda mucho”, manifestó el periodista que acaba de compartir toda su experiencia en jardinería en El Hotel de los Famosos (el trece).

“Me impacta mucho: César para mí fue como un padre periodístico. Tuve el privilegio de sentirme amigos de ellos, fui muchas veces a su casa, al campo y a La Campiña. La última vez la recorrimos juntos y me mostró las plantaciones. La verdad es que lo quiero mucho, lo voy a querer mucho y a mí me ayudó mucho cuando entré a Canal 13″, agregó, ya entre lágrimas.

“Yo siento que me protegía de alguna manera. Era un maestro para todos. El mejor conductor que tuvo la televisión argentina. Periodista con la palabra justa, sobrio, formado, incisivo cuando tenía que serlo, un gran compañero y hombre ejemplar”, concluyó Juan Miceli quien se mostró muy emocionado a pocas horas de la triste noticia de la muerte de su amigo y colega.

“Gracias querido César por tus enseñanzas, tu ejemplo y tus consejos profesionales y personales. ¡Te vamos a extrañar mucho!”, escribió Miceli luego en su cuenta personal de Instagram junto a una foto con César Mascetti.

“Me tocó heredar su lugar:” el sentido recuerdo de María Laura Santillán

Otra colega que tuvo sentidas palabras con “El Gaucho” fue María Laura Santillán, quien se tomó varios minutos para despedirlo, ya que ella fue quien heredó su lugar, junto a Santo Biasatti, cuando junto a Mónica Cahen D’Anvers se retiraron de la conducción de Telenoche.

“Murió César. Murió el histórico conductor junto a Mónica Cahen D’Anvers. Murió a los 80 años, muy cerca de su mujer. ‘El Gaucho’, le decíamos. César Mascetti un histórico periodista que tenía su lugar en el mundo en San Pedro y que nos provoca una gran tristeza”, introdujo la conductora de LN+ en un momento del noticiero.

La tristeza de María Laura Santillán al anunciar la muerte de César Mascetti

Un tipo muy accesible. Un enorme periodista con una voz inigualable que se retiró casi por pedido de su mujer, que quería quedarse ya en La Campiña con sus hijos, nietos y perros”, señaló María Laura Santillán emocionada por las palabras. “Empezó con La Campiña con las naranjas, después siguió con los duraznos y se ganó todos los premios como productor agropecuario. Hay muchísimo para contarles de César, una persona entrañable”, explicó.

“Una persona muy particular, muy especial, con mucho sentido del humor, muy irónico y muy ácido. Ahí estamos sin poderlo creer”. Y concluyó: “Tenía 80 años, ahora que se estiró la vida nos da muchísima tristeza cuando tenemos que despedir a alguien que sabíamos que tenía una polenta gigante y que seguramente hubiera querido seguir ahí con su mujer. Los dos solos, felices”.

