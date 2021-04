Juana Viale se enojó al aire por un pedido de la producción

Como suele pasar en esta nueva etapa de las emisiones de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Juana Viale invita a la chef del programa, Jimena Monteverde, a presentar los platos del día. En esta oportunidad, y en una fecha especial como lo es la Pascua, la conductora le hizo un reclamo a la cocinera que provocó risas entre los invitados.

“Después te voy a desafiar en el Jime Express”, le comunicó la chef. “¡Cortala con desafiarme, acaba de arrancar el año! Te voy a romper la paciencia”, le contestó la actriz. “Hoy es Pascua así que ‘santita’ te quiero”, bromeó Jimena. “¿Va a haber huevo?”, preguntó el actor Luciano Cáceres. “Preguntale a ella, ella lo tiene. Vamos a ver si lo va a entregar”, contestó la cocinera con una sonrisa mientras señalaba a la nieta de Mirtha Legrand.

“¡No lo voy a entregar! Hubo un error de producción, yo no me voy a hacer cargo de eso”, se defendió Juana. “Sonó fuerte, sonó fuerte”, agregó el cantante Kevin Johansen. “A mi me contaron lo mismo. ¿Puedo decir la verdad? Había un huevo y vos no querías entregarlo”, confesó la periodista Pía Shaw. “Voy a decir la verdad, hubo un error. Mi hijo más pequeño Alí, no es fan, es ultra fan del chocolate. A niveles que tengo que esconder el chocolate en mi casa. El huevo debe tener un metro de altura, por suerte está en Chile y no me está viendo”, comenzó a relatar Juanita.

“Entonces después de decirme que era para mí, al rato me dicen ‘tenemos que llevarlo para hacer algo en el programa’ y yo dije que no. ¡Ese huevo es mío! No es mi problema. Es un huevo para Alí, ni siquiera es para mí. Jimena te tenés que ir, chau”, la despidió la conductora. “Me voy. No quiero decir nada que juegue en contra de la conductora”, deslizó la cocinera mientras salía de pantalla.

