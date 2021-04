La aclaración de Juana Viale sobre la ausencia de Mirtha Legrand en el primer programa: “¡No sean ridículos!”

En su segunda semana del año al frente de La noche de Mirtha, Juana Viale no se guardó nada y, fiel a su estilo, comenzó el programa enviando un filoso mensaje a todos aquellos que criticaron la ausencia de Mirtha Legrand durante el primer envío del 2021.

“Buenas noches ¿Cómo están”, dijo ni bien ingresó al estudio mientras giraba en círculos dejando ver el vuelo del vestido negro que llevaba puesto.

“Gracias por acompañarnos el fin de semana pasado que arrancamos este ciclo tan maravilloso de la señora Mirtha Legrand, a la que no dejamos abandonada ”, expresó con cierta indignación haciendo referencia a los comentarios que aseguraban que hubo un desplante hacia la diva, ya que no participó telefónicamente de la inauguración de la temporada 2021.

“Chicos ¡Por favor! ¡No sean ridículos! Ella sabía todo lo que hacíamos, paso a paso, sombra a sombra, con mensajes e idas y vueltas constantemente”, aclaró Viale. “Las ridiculeces, a otro lado...”, agregó, y dio por cerrado el tema.

Cambiando un poco el tono, la actriz agradeció el cariño recibido en los últimos días. “¡Muchísimas gracias! La verdad estamos muy felices por todo el back up que tuvimos, por el acompañamiento y los mensaje. Uno no se acostumbra, yo sigo nerviosa pero bueno... ¡Hacemos lo que podemos”, aseguró.

El domingo pasado, en la primera emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, Jey Mammon fue uno de los primeros en cuestionar la ausencia de la Chiqui. “Cómo la limpiaste a tu abuela eh”, bromeó el humorista. “¿Por qué decís eso?”, le preguntó Juana riéndose.

“La limpiaste 100%, no sale ni al aire, nada, ni por teléfono”, continuó el conductor. “Callate, no quiso”, afirmó la actriz y conductora, que este sábado tuvo que volver a aclarar por qué su abuela no fue parte del gran reestreno.

LA NACION