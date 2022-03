Julian Casablancas desconcertó a sus seguidores argentinos con una foto de Lionel Messi

Julian Casablancas, el líder de la banda neoyorquina The Strokes, estuvo en la Argentina desde el pasado jueves para participar de la segunda fecha del Lollapalooza 2022. Sin embargo, en medio del espectáculo, el músico paró brevemente el show luego de que los asistentes al evento comenzaran a tirarle barras de Mantecol sobre la tarima y le gritaran “gordo”. Antes de irse del país publicó un mensaje -que después borró- en su cuenta de Instagram, donde hacía un descargo por lo ocurrido y hasta arremetía contra la comida argentina.

Cuando todo parecía haber terminado entre el líder de la banda norteamericana y sus fanáticos argentinos, el músico publicó una fotografía de Lionel Messi que desconcertó a todos y hay quienes creen que estaría de nuevo en modo “amigo”. Resulta que mientras The Strokes hacía su show en la segunda jornada de la nueva edición del festival musical, hubo quienes se quejaron de que su participación no fue del todo un éxito, además de la elección de los temas y la supuesta actitud del músico, a quien dijeron se lo vio apagado durante el show que duró una hora y media. Horas después y en sus redes sociales, el músico explicó los motivos.

Hubo fanáticos que defendieron al músico en las redes sociales Twitter

“No entiendo a los que piden que le pongan más onda. Sonaron mejor que nunca. Julian jamás desafinó, cantó una detrás de la otra. Su show duro más de una hora y media. Hablaron mucho en el escenario y hacían chistes. Aparte hicieron cumbia”, indicó una persona en Twitter sobre los comentarios de que la banda no había tocado “Last Night”, “Is This It”, “Selfless” ni “Under Cover of Darkness”. Además, hubo quienes relacionaron su malestar con lo corto que resultó el evento y el tono de su voz. “Una lástima que estaba tan roto”, indicaron, a la vez que extendieron que a los músicos “se los notaba incómodos con el festival”.

Pero hubo un gesto que, aparentemente, no fue captado por todo el público asistente. Después del espectáculo, el músico hizo un comentario en Instagram debajo de las postales con lo que dejó la noche y habló del apodo que le pusieron algunos fanáticos que le gritaron “gordo mantecol” en medio del evento y hasta le tiraron algunas golosinas. En medio de su enojo y tras conocer su significado, el músico apuntó contra la comida argentina y, más tarde, compartió una foto de Leo Messi con un mensaje en un tono jocoso.

El músico había hecho un comentario sobre la comida argentina que después borró Instagram @minorbutmajor

“Uhhhh. No sé cómo agradecerles esto. Esto sucedió en nuestro show en la Argentina… Escuché a 94 mil salvajes. Fue absurdo. Gracias”, escribió en Instagram el músico. Abajo, agregó un posdata que después fue eliminado. “Para su información, creo que el Mantecol es asqueroso. De hecho, creo que toda la comida argentina es asquerosa, para ser honesto”, sostuvo, pero esta última parte decidió eliminarla tras los comentarios de sus seguidores.

Así fue que hubo alguien que le explicó el significado del término “gordo” en la Argentina, que se emplea en “tono cariñoso” y no contiene un insulto a la apariencia física. “Siento mucho lo que pasó el otro día, Julian. Nunca fue nuestra intención insultarte o hacerte sentir mal. Argentina te ama, cuando decimos gordo no significa que sea una burla hacia vos, sino que implica cariño hacia quienes queremos”, escribió un usuario que intentó apaciguar las aguas.

Y hubo quienes le explicaron en inglés el contexto del uso de la palabra gordo, que en Estados Unidos no está bien visto Twitter

Leo Messi, el mediador

Sin embargo, en las últimas horas compartió una fotografía de Messi en su feed con un enigmático mensaje y sus fanáticos le imploraron “que ya no haya más peleas”. “Ilumina el moZayy (guía espiritual)”, escribió debajo de la imagen del capitán de la selección nacional, como dando a entender que Leo es quien emana una suerte de energía positiva en el universo, y que es quien trae suerte y felicidad a la gente.

Para intentar conciliar, compartió una foto de Leo Messi Instagram @minorbutmajor

“Volvé, te amamos”; “Ves que no podés odiarnos”; “Era mentira eso que me enojé con vos. Te amo Juli”; “Basta, Julian, no peleemos más. Te amamos, cruzá a la Argentina a tomar mates con Messi, dale”; “Te encanta la Argentina”; fueron solo algunos de los mensajes que le escribieron sus fanáticos al ver la postal de Leo en su perfil.