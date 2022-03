Lollapalooza 2022: el gesto empático de Duki en el medio del show que fue aplaudido

El Lollapalooza 2022 dejó cientos de momentos anecdóticos guardados en la memoria de las personas que disfrutaron de la mejor música y baile. La convocatoria fue un éxito arrasador y las cifras indican que hubo más 150.000 espectadores. Tal y como se esperaba, la presencia de figuras internacionales como Doja Cat, Miley Cyrus y Machine Gun Kelly, además de otras nacionales como Duki, generó que una impresionante cantidad de gente se encuentre en cada show. Y, ya sea por el calor o las largas horas de pie, hubo personas que sufrieron desmayos. Tal fue el caso que se vivió en el show de Duki, que ante esta situación paró el espectáculo y tuvo un gesto solidario con su fan.

El joven de 25 años tuvo la responsabilidad de ser uno los primeros artistas en abrir las puertas del evento, que inició el viernes 18 de marzo. Eran las 19:30 cuando cada vez más personas se agrupaban para escuchar sus icónicos temas en el hipódromo de San Isidro.

Luego de unos minutos de espera, finalmente apareció Duki en el centro del escenario. Con el brillo de las luces y su estilo característico comenzó a cantar “Goteo”, invitó a pasar a su novia Emilia Mernes para interpretar “Como si no importara” y bailó al compás de la música. Sin embargo, la emoción del público se adueñó del lugar y provocó que algunos espectadores vivan situaciones de ahogo. Por este motivo, el artista tuvo que frenar la presentación en varias ocasiones para pedir que el personal médico los atendiera.

Duki frenó su show al ver que una mujer del público se sentía mal

Todo ocurrió en el momento que se formó el famoso pogo, caracterizado por sus saltos y el apiñamiento que genera en el público. En esta ocasión, surgió precisamente cuando el artista interpretó su emblemático hit “Tumbando el club”. Si bien al principio no generó ningún malestar, luego de unos minutos muchas de las personas que estaban ahí empezaron a sentirse mareadas por la intensidad, el ruido y los movimientos bruscos.

En ese marco, Duki tomó la decisión de parar el show en un total de cinco oportunidades y realizó un pedido particular para resguardar el bienestar de sus fanáticos.

“Hay alguien que se siente mal. Por favor, ayuden a esa chica. A la persona que se siente mal, ábranle paso. Lo que más tengo ganas es que salten, griten, revoleen los brazos. Pero a veces pasa que hay gente al lado que no disfruta las cosas igual que nosotros. Hay que tener empatía y entender que tal vez al otro le rompe las bolas que estemos saltando y metiendo codazos…”, se lo escuchó decir al trapero en uno de los videos que se viralizó en la red social Twitter.

En otro clip también se observó cuando el artista les propuso a los espectadores que se organicen y dividan entre las personas que quieren participar del pogo y las que no.

El momento en el que Duki frenó su show del Lollapalooza Captura Twitter

“A mí me encanta que salten pero tratemos de organizarnos. Los grupos que van a saltar traten de saltar en su grupo y si alguien se siente mal lo ayudamos a salir, por favor”, expresó.

Además, en otra de las filmaciones, se pudo ver el momento en el que Duki hizo un último pedido para la seguridad de las personas que se encontraban en los alrededores.

“Les pido por favor, tratemos de no empujarnos porque si no va a haber gente lastimada y no van a terminar de ver todos los shows. Muchas gracias por la excitación. A mí me encanta la energía, hermano, se los juro, pero más que nadie quiero que esto termine bien y que nadie se lastime. Muchísimas gracias. Perdón por las interrupciones, pero bueno, son cosas que hay que hacer para que esté todo dentro de la seguridad y que nadie se lastime”, cerró para retomar el evento con la canción “Malbec”.

Rápidamente, el aplaudible gesto que realizó se conoció en las redes sociales y el nombre del artista se volvió tendencia en la red del pajarito. “El show que acaba de hacer Duki no tiene sentido, es el número uno de Argentina. Paró el show cada 3 minutos por qué la gente se desmayaba por tantos pogos”, apuntó un usuario. “Muchos artistas tienen que aprender de Duki. La consciencia que tiene por favor”, coincidió otro fanático.