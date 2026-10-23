Julieta Prandi le respondió a Juan Alberto Mateyko tras el duro ataque en redes: “Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega no solo sacudió al ambiente del espectáculo por lo repentino del anuncio —ocurrido a solo 27 días de su casamiento—, sino que también abrió una grieta pública con el entorno más íntimo de la familia Ortega. El fin de semana pasado, Juan Alberto Mateyko, histórico conductor y amigo cercano del clan, sorprendió al publicar un durísimo descargo en Instagram dirigido hacia la modelo. Ahora, ella le hizo frente a sus palabras y le respondió con dolor.

A través de una foto junto a Palito Ortega y Sebastián Ortega en el cumpleaños de Emanuel, Mateyko había acusado a Prandi de haber emitido un “comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura)” y cuestionó la forma en que cerró la relación con el músico, a quien definió como alguien que “puso el pecho públicamente por el triste momento que ella estaba atravesando”.

El duro posteo de Mateiko contra Julieta Prandi durante el cumpleaños de Emanuel Ortega (Fuente: Instagram)

De regreso en Buenos Aires, tras pasar unos días en Brasil tratando de procesar el duelo, Julieta Prandi respondió frontalmente dicha agresión. Visiblemente incómoda pero contundente, en diálogo con LAM (América TV) le restó entidad a los dichos del locutor, pero dejó en claro su malestar: “No sé si merece una opinión. Entiendo que le tiene cariño a la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente. No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista mezclando la dictadura y a la familia Yankelevich por el drama que vivieron”.

La modelo aprovechó para fundamentar el motivo por el cual decidió comunicar la ruptura a través de sus redes sociales de forma tan precipitada: “Tomé la decisión de comunicarlo para que no se enteren por otros tres días más tarde, cuando no me iba de luna de miel y me veían sola por ahí, y a él encerrado en un estudio. Preferí hacerlo yo y no sé quién tiene la autoridad moral para juzgar por qué hice esa comunicación; me parecieron horrorosas las cosas que escuché”.

El comunicado que publicó Julieta Prandi para anunciar su separación

Más allá de lo que se sintió una agresión por parte de Mateyko, Julieta admitió que la mayor herida fue ver el respaldo que tuvo esa publicación dentro del círculo íntimo de su expareja. “Me pareció de más y dolió también la aprobación de Emanuel”, reconoció con amargura.

A pesar del trago amargo y del distanciamiento, la conductora intentó rescatar lo vivido durante los seis años de relación: “El cariño va a estar siempre para él, para sus hijos a los cuales adoro y son parte de mi familia, y para sus padres. Fuimos dos buenas personas que nos amamos mucho y nos acompañamos en la luz y en la sombra, pero a veces las personas buscan cosas diferentes”.