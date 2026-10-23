Julieta Prandi reveló la verdad sobre las “terceras en discordia” en su separación de Emanuel Ortega

De regreso en la Argentina tras un viaje relámpago a Brasil que originalmente iba a ser su luna de miel, Julieta Prandi rompió el silencio sobre la abrupta y escandalosa separación de Emanuel Ortega. A tan solo 27 días de haber dado el sí y tras seis años de relación, la modelo fue interceptada por las cámaras de LAM (América TV) en el aeropuerto y dio detalles inéditos de los verdaderos motivos que terminaron con la pareja. A su vez, entre lágrimas contenidas y un tono categórico, no esquivó los rumores que señalaban a dos mujeres como las supuestas “terceras en discordia”: la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch (ex de Joaquín Levinton).

En primer lugar, Prandi buscó desligar completamente a Marx de la crisis. “La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo: tuvimos una charla normal del libro, no sé qué de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”, aclaró para dar por cerrado ese frente.

Julieta Prandi desligó a Mariana Marx de cualquier culpa (Foto: @lamarx3333/@jprandi)

Sin embargo, la historia fue drásticamente distinta al referirse a Josefina Lynch. Con cierta ironía por el descargo público que había realizado la joven artista días atrás, la modelo reveló que fue justamente ese testimonio el que terminó por evidenciar que Ortega le había mentido. “La escuché hablar. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que, de hecho, me terminé enterando de que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, lanzó sin rodeos.

A su vez, sugirió que la cantante parecía tener “muchas ganas de salir a dar detalles” ante los medios, lo que expuso aún más la situación de intimidad. Sin embargo, según Prandi, la raíz del quiebre definitivo con su pareja no fue una relación tóxica ni prohibiciones cruzadas, sino la violación del único principio que los regía: “No teníamos un acuerdo tóxico. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba”.

El gran problema en la separación de Ortega y Prandi estaría relacionado con la presencia de Josefina Lynch en el estudio del músico durante tres días

Finalmente, la conductora reconoció que la ruptura es “irreversible” y que, aunque el proceso es doloroso, asume la parte de responsabilidad que le toca: “Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Somos todos adultos, cada uno toma sus decisiones y las decisiones tienen sus consecuencias”.