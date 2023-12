escuchar

Keith Richards nació el 18 de diciembre de 1943 y hoy cumple 80 años. El guitarrista de los Rolling Stones, popular por su estilo rebelde y divertido, es considerado como una de las leyendas del rock más importantes de todos los tiempos. A pesar de haber sido fiel a su banda, el músico trabajó de manera individual y creó grandes piezas como solista.

Primeros años e inicio musical

Nacido en Kent, Inglaterra, tuvo su primer acercamiento con la música gracias a su abuelo, quien le enseñó a tocar la guitarra. Desde temprana edad sintió un gran interés por los géneros del blues, el R&B y el rock.

Conoció a Mick Jagger durante esta etapa y decidió dejar la escuela secundaria a sus 15 años, para dedicarse a su carrera musical. En 1961 se volvió a encontrar con Jagger y a partir de ese momento nació una nueva etapa de su vida y de la historia del rock.

El surgimiento de los Rolling Stones

En 1962, junto a Brian Jones, Mick Jagger y Ian Stewart, creó esta banda que rápidamente se convirtió en un referente de la denominada revolución británica del rock. Con el auge de The Beatles, los Stone fueron comparados constantemente, y se destacaron por su estilo rebelde y desenfrenado. Richards obtuvo reconocimiento por su buen desenvolvimiento con la guitarra, la manera de tocarla y sus bailes.

“Paint It Black”, “Sympathy for the Devil”, “Gimme Shelter”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Miss you”, “Start me up”, “Angie” y “Satisfaction”, son algunos de los hits que lanzo junto a The Rolling Stones y que se llegaron a convertir en clásicos de la música. A lo largo de su carrera, la banda lanzó más de 30 álbumes de estudio y realizó giras y conciertos por todo el mundo, hasta la actualidad. Fueron galardonados con premios Grammy y también fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Richards es padre de seis hijos, fruto de diferentes relaciones con Anita Pallenberg y Patti Hansen, con quien se encuentra casado desde 1983.

La obra de Richards

Keith lanzó distintos álbumes como solista a lo largo de los años, que reflejan su pasión por el rock e incluso experimentación musical. Algunas de sus obras en solitario más destacadas son:

Talk is cheap: fue su primer álbum debut que lanzó en 1988. Algunas de sus canciones más destacadas son “Make no mistake”, “Struggle” y “Whip it up”, que se caracterizan por el sonido de su guitarra.

“Take it so hard”: la canción pertenece al álbum anterior, uno de los más populares de su carrera independiente de los Stones, y expresa las bases del rock’n’roll a través de su voz con tono raspado y los riffs de guitarra.

la canción pertenece al álbum anterior, uno de los más populares de su carrera independiente de los Stones, y expresa las bases del rock’n’roll a través de su voz con tono raspado y los riffs de guitarra. Main Offender: este es su segundo álbum de estudio y fue lanzado en 1992. “Wicked as it seems” y “How i wish” son algunas de las canciones más importantes que confirman el estilo de Richards.

“Eileen”: esta es una canción del disco anterior, que encarna el espíritu rebelde, característico del guitarrista.

Crosseyed Heart: luego de años sin sacar material independiente, Keith reapareció en el 2015 con esta obra. Algunos de los temas más populares fueron “Trouble”, “Heartstopper” y “Substantial damage”.

