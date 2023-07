Mick Jagger cumple 80 años: la vida y obra del líder de los Rolling Stones

escuchar

Mick Jagger nació el 25 de julio de 1943 y se convirtió en uno de los músicos más importantes de la historia del rock universal. Durante sus 80 años de vida fue vocalista de obras maestras como “Satisfaction” y “Paint it black” y se destacó también como compositor, actor y filántropo. Junto a The Rolling Stones publicó más de 30 álbumes de estudio y se consagró como la banda que más tiempo lleva en actividad.

A lo largo de su vida, forjó amistades con grandes personalidades, como David Bowie, y también estuvo envuelto en fuertes polémicas. Con su espíritu jovial, es considerado como uno de los artistas más importantes del mundo, cuyo legado se mantiene vigente a lo largo de las décadas.

Ronnie Wood, Mick Jagger, Charlie Watts y Keith Richards de los Rolling Stones en el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 18 de agosto de 2019 Chris Tuite/imageSPACE/MediaPunch/IPX/AP - MediaPunch

Los inicios de Mick Jagger y el nacimiento de Rolling Stones

Michael Philip Jagger nació en Dartford, un pueblo ubicado a pocos kilómetros de Londres, Inglaterra. Desde pequeño sintió interés por la música y le dedicó gran tiempo al blues y al R&B. Asistió a la Escuela de Dartford Grammar, lugar donde se hizo amigo de su futuro compañero de banda, Keith Richards. Ambos compartían la pasión por la música, lo que los llevó a formar su primer grupo, denominado Little Boy Blue and The Blue Boys.

En abril de 1962 decidieron reunirse junto a Brian Jones, Ian Stewart, Charlie Watts y Bill Wyman, y crear lo que sería una de las agrupaciones musicales más importantes de la historia: The Rolling Stones. Con un estilo rebelde y una temática provocadora, pronto adquirieron gran reconocimiento y fueron bautizados como los chicos malos del rock. Fue en esta etapa cuando Jagger demostró su carisma único y comenzó a exhibir los famosos movimientos que lo caracterizan arriba del escenario.

El salto a la fama

El 12 de mayo de 1965 lanzaron “(I Can’t Get No) Satisfaction”, una de las canciones más importantes del rock internacional, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. El single permaneció durante 14 semanas en el Billboard Hot 100, de las cuales cuatro ocupó el primer puesto del ranking.

Durante esa década, el solista entabló una cercana amistad con ídolos de la música como David Bowie y Peter Tosh, con quienes realizó colaboraciones artísticas. Otros de los éxitos junto a The Rolling Stones fueron “Paint It Black”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Angie”, “Start Me Up” y “Sympathy for the Devil”. La banda lanzó más de 30 álbumes de estudio como Let It Bleed, Sticky Fingers, y Tattoo You y en su carrera solista, Jagger estrenó cuatro discos.

En 1971 se casó por primera vez con Bianca Pérez-Mora Macias y en 1990 con la actriz Jerry Hall. Fruto de estas relaciones y otros noviazgos, en total tuvo ocho hijos. Este 2023 anunció que contraería nupcias por tercera vez, con su actual novia, Melanie Hamrick, coreógrafa de 36 años.

El legado de Jagger

La carrera de Mick Jagger se destacó siempre no solo por su rol en los Rolling Stones, sino también por su impronta personal. Fue galardonado con varios premios Grammy, entre los cuales el Lifetime Achievement a la Mejor Banda de Todos los Tiempos es el más importante. Además, el cantante fue incluido dentro del Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2003 fue nombrado Sir Mick por la Corona Británica.

El líder de The Rolling Stones se casará con su joven novia, quien es 43 años menor que él EFE

Si bien su imagen suele estar relacionada con una juventud revoltosa, una relación difícil con las drogas, romances polémicos y actitud desobediente, Jagger es mucho más que todo eso. Su legado trasciende fronteras y es considerado uno de los padres del rock and roll.

LA NACION