La AM 1110 y La 2X4 se adjudican por poco más de dos millones de pesos mensuales cada una

Tras un primer intento fallido, la Ciudad de Buenos Aires relanzó la licitación para privatizar la AM 1110 (La Once Diez) y la FM 92.7 (La 2X4). El Gobierno porteño buscó adjudicar las emisoras oficiales nuevamente, impulsando para ello una modificación en los pliegos.

El lunes pasado se supo que tres oferentes se presentaron para el gerenciamiento de ambas radios, luego de que se abrieran las propuestas a través de la plataforma digital Buenos Aires Compras (BAC). El llamado a licitación pública contempla un plazo de concesión de cinco años para la operación y el gerenciamiento comercial de las dos señales oficiales.

El proceso licitatorio se dividió en dos renglones (uno por cada señal), estableciendo un canon base mensual fijado por el Banco Ciudad de $1.53 millones sólo por las frecuencias que deberá ser abonado mes a mes por el adjudicatario. Las propuestas presentadas para la AM 1110 (Radio de la Ciudad) fueron las del periodista y productor Rodo Herrera (Rodolfo Héctor Herrera) por $1.6 millones; la de Green Umbrella Producciones SAS (productora de Guido Moran, especializada en gestión de artistas, eventos en vivo, giras internacionales y videoclips) por $2.5 millones, y la de Kligger SRL (productora y distribuidora de cine y contenidos audiovisuales) por $1.53 millones. La adjudicación solo incluye la señal y la marca, sin instalaciones, equipamiento y personal.

Por el lado de la FM 92.7 (La 2X4, una señal histórica del tango), también se presentaron Green Umbrella Producciones SAS por $2.5 millones, Kligger SRL por $1.53 millones y Rodo Herrera por $2.5 millones (un valor superior al ofertado para la AM). Los valores a los que salieron las adjudicaciones llamaron la atención.

Y ante la consulta acerca de la cotizaciones que parecerían muy exiguas, el secretario de Medios del Gobierno porteño, Gustavo Gago, dijo: “El canon se establece mediante tasaciones que hace el Banco Ciudad”.

Cómo será el regreso de Gómez Castañón a Continental

El próximo lunes, Oscar “El Cholo” Gómez Castañón concretará su esperado regreso a Radio Continental AM 590 para ponerse al frente de Pase Continental, ciclo que irá de lunes a viernes de 12 a 14.

Esta incorporación marca el retorno del histórico conductor a la emisora -hoy del Grupo Octubre- tras casi veinticinco años, en un movimiento que reconfigura la grilla del mediodía.

Para esta nueva apuesta, Gómez Castañón estará acompañado por Aldana Gómez (ya trabajó con él en Rivadavia), que estará a cargo de la locución del ciclo y aportará la información sobre el mundo del espectáculo. Por su parte, la cobertura deportiva de cada jornada correrá por cuenta de Martín ‘El Bocha’ Flores.

El programa contará diariamente con una entrevista a fondo a figuras centrales de la actualidad en los estudios de la AM 590. La llegada de Pase Continental generará un reacomodamiento en la franja matutina y del mediodía. El magazine #Mancini590, conducido por Fernando Mancini, acotará su horario de emisión para cederle el espacio al nuevo desembarco, quedando la programación de 10 a 14 con una renovada dinámica de cara al último tramo del año.

La llegada del conductor a la AM 590 se produce tras su desvinculación de Radio Rivadavia a comienzos de agosto, emisora donde condujo el ciclo Desde el alma en las noches de la AM 630 desde marzo de 2025.

El vínculo entre Gómez Castañón y Radio Continental evoca de manera inevitable a los años noventa, una década dorada en la que lideró el recordado ciclo periodístico y de interés general Tiempos modernos -un verdadero clásico donde compartió aire con figuras de la talla de Jorge Jacobson, Luis Majul y Osvaldo Granados-, además de haber desempeñado el rol de gerente de programación de la emisora.

A lo largo de su extensa y prestigiosa trayectoria, el conductor transitó por los diales más importantes del país, incluyendo a Radio La Red, la ex Radio Belgrano, Radio Colonia, Radio Nacional, la FM Folklórica y, hasta hace unos meses, Radio Rivadavia. Ahora, con un equipo consolidado y una propuesta diaria, buscará imprimirle su sello inconfundible al mediodía de Continental.

Gómez Castañón

Radio con Vos renueva su programación los fines de semana

Con el objetivo de captar nuevas audiencias y profundizar el debate generacional, Radio con Vos continúa renovando su grilla semanal sumando ciclos para las noches de viernes y las tardes de domingo.

A partir del viernes próximo, de 21 a 23, se suma a la programación Contragolpe, un ciclo conducido por Facundo Pedrini, Sugus Leunda -esposa de Tomás Rebord-, Tomás Trapé y Mauricio Vera.

El programa propone una mirada propia sobre la actualidad a través de entrevistas, análisis y conversación. Su propósito es abordar la política, la sociedad, la cultura y la tecnología alejándose de la agenda tradicional para profundizar en las ideas y las historias que se esconden detrás de cada tema.

La apuesta dominical se divide en dos propuestas dedicadas a la música y al análisis político.

Política al diván (domingos de 16 a 17, a partir del 11 de octubre), conducido por el psicoanalista Óscar Mangione y la politóloga Eleonora Botello. Este espacio propone analizar la actualidad desde la intersección entre el psicoanálisis y la ciencia política: un lugar para ir más allá de la noticia, descifrar qué hay detrás de los hechos y los discursos, y construir herramientas para una opinión propia, y Oído absoluto (domingos de 17 a 19, desde el 4 de octubre), con la conducción de Hoby De Fino. Llega un ciclo homenaje y exclusivo dedicado a Charly García.