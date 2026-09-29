Los Tinelli: de la tristeza de Marcelo por la casa en Punta del Este al distanciamiento con Juana y la separación de Cande y Mica

“El reality es una excusa para estar todos juntos”, revela Marcelo Tinelli durante los primeros segundos de su ciclo Los Tinelli y agrega que para él la prioridad es la familia y que necesita no perder nunca “el eje como papá”. Sin embargo, ya la portada del programa (donde están además de él sus hijas Cande y Mica y su primo El Tirri) da cuente de que “todos juntos” es más una expresión de deseo que una realidad.

Francisco y Lolo no participan del reality y Juana es, aún con el correr de los capítulos, una incógnita -según sus propias hermanas la definen- y sus idas y vueltas son solo la punta del iceberg que dejará en evidencia ante cámara otros conflictos.

Juana sí o Juana no

Juana Tinelli, lejos de sus hermanas

Sin dudas el presente de la hija menor de Paula Robles es uno de los ejes del programa que se puede ver en la pantalla de Prime Video desde el 30 de septiembre. Allí, no dudan en mostrar su distanciamiento con sus medias hermanas Candelaria y Micaela, sus dudas a la hora de encarar un proyecto y también las amenazas que ella misma denunció ante la Justicia hace casi un año y que en marzo la fiscalía archivó por falta de pruebas.

Aunque en los primeros capítulos no se ahonda en la denuncia por amenazas que realizó la modelo ni tampoco en el descargo que hizo en sus redes sociales diferenciándose de su padre, sí se da a entender el conflicto que se mediatizó en octubre del año pasado. Los diferentes integrantes del clan Tinelli ponen en duda sus palabras. “Juana es de querer llamar la atención”, dice para sorpresa de los espectadores El Tirri, mientras que Mica, la mayor de las hijas de Soledad Aquino, agrega que su hermana “jugó por atrás” al lanzar el tema en Instagram y suma: “El dolor lo está generando, está muy mal lo que hizo”.

En el mismo sentido, Candelaria asegura que su hermana “apunta a generar ruido” y se queja de que unos días antes de empezar con las grabaciones del reality, Juana se bajó -no hay prácticamente escenas familiares compartidas con ella aunque sí entrevistas comentando momentos que grabó hacia el final del rodaje-: “Me da bronca el compromiso familiar que lo íbamos a hacer todos y un día antes se baja”. En ese momento su hermana mayor la frena insinuando que en realidad es Paula (Robles) quien no la dejaría grabar. “Está desaparecida, es una persona indescifrable, está bien que diga que no, pero que lo diga porque la estamos esperando y ella no sabe lo que quiere”, insiste la ex de Coti.

Mucho más conciliador es Marcelo Tinelli, que se muestra preocupado, contemplativo y pensativo respecto a cómo ayudar a su hija. “Jamás la dañaría. Lloré bastante, hablé con abogados, psicólogos”, dice en una escena mientras mira hacia el cielo, luego de que Juana realizara su descargo en redes. “Estoy pensando a ver cómo nos encontraremos”. Además, admite que Juana es, de sus cinco hijos, con la que tiene un diálogo más fluctuante.

“¡¿Cuántas veces tengo que decirle a mi familia que no estoy bien?!”, reclama la protagonista llegado su turno, entre enojada y pidiendo ayuda. Además, asegura que sus padres son diferentes: “En los últimos años más. Viene de algo de mucho antes, enojos por ciertos manejos que no los quiero decir porque expondría demasiado y me hace mal”.

Cambios

De la temporada 1 a la 2, “el esquema familiar ya no luce tan completo”, tal como dice el protagonista. Es que otro de los ejes de esta nueva edición de Los Tinelli es cómo Mica y Cande rehacen su vida tras sus separaciones de Licha López y Coti Sorokin, respectivamente. Por ejemplo, ahora las hermanas viven en el mismo edificio, se juntan con sus mascotas y con amigos en común y sin ganas aún de rehacer su vida amorosa. Además, se muestran muy confidentes entre ellas.

En Los Tinelli, Cande habló de su separación de Coti

Cande recuerda el momento en el que decidió separarse del músico: “Estaba en España y sentía que la cosa no daba más, se habían agotado los billetes, era todo pelea, estábamos colapsados. Tenía miedo, sentía que no podía hacerlo, pero se puede muy de a poco. Ahora tengo una rutina distinta y hago cosas que había olvidado que me gustaban. Volver hacia mí es muy sanador”. Claro que el camino no le resultó tan fácil: “Tuve miles de momentos bajón, hay que hacerse cargo de la vida de adulto”. Muy compañera en los capítulos de su papá, se muestra preocupada por Linda, su perrita que luego de una extensa enfermedad falleció justo un día antes de que saliera el tráiler de la serie.

Mica también se reacomoda a su nuevo estilo de vida, dedicándole tiempo a su marca de ropa que dejó un tanto relegada durante su relación con Licha: “Estoy tratando de volver a empoderarme y potenciarme”.

Marcelo y Milett

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli son novios o no? Es una de las grandes incógnitas que en medio de varias idas y vueltas intenta responder el reality. Para reconquistarla el conductor viajó con ella a Perú… con ella y con Cande, Mica y con El Tirri. La tensión entre la familia y la actriz peruana llegó a tal punto que las hijas de Marcelo consultaron al astrólogo y tarotista Waldo Casal que las acompañó a Lima.

La familia Tinelli en Perú con Milett

Durante su estadía en Peru, los Tinelli visitaron a la mamá de Milett.

El año pasado, Tinelli regresó a la pantalla, pero no fue en televisión sino en el canal de streaming Carnaval, donde debutó con un ciclo nunca mejor bautizado: Estamos de paso. El programa debutó en septiembre, pero no llegó a diciembre cuando debía ser su final, ya que en el medio fue el conflicto con Juana que denunció amenazas (causa que fue archivada en marzo de este año). En el reality, el conductor da cuenta de su entusiasmo por su programa, que debía ser mucho más relajado, sin la presión por el rating.

La despedida de los Tinelli de la chacra de Punta del Este

En diciembre del año pasado la familia se despidió de la casa en La Boyita, Punta del Este, donde pasaron tantos veranos juntos. Desprenderse del inmueble no fue fácil para el padre de la familia: “Uno toma decisiones. ¿Habrá sido la correcta? Recuerdo tantos momentos que pasaron acá, no se si es correcto pero salió así. Ya había cumplido un ciclo, hace 25 años la hicimos nueva. Era otro mundo en ese momento, catorce cuartos un montón de cosas que ya no están”.

Protagonistas, presentes y ausentes

La pareja del Tirri y Marielita Mimi sin dudas es una de las revelaciones del programa. La familia extendida es funcional al programa: él se muestra extravagante, ella busca peleas para el show con Milett y juntos comparten ocurrencias y locuras, como cuando él se hizo fanático de los bonsái.

Los grandes ausentes son sin dudas los hijos varones de Marcelo, Francisco, fruto de su relación con Paula Robles, que no está por decisión propia, y Lolo, que como es menor de edad necesita el consentimiento de su mamá Guillermina Valdes, que eligió resguardar la imagen de su hijo.

En el programa aparecen otros invitados, como Luck Ra, que recibió la visita de la familia en su show en Vélez; Ángel di María y Leandro Paredes, que le ganó en un desafío de penales a Marcelo.