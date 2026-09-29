MasterChef Celebrity: el reality comenzó con un tenso momento entre Germán Martitegui y Elizabeth Vernaci

Poco después de las diez y cuarto de la noche, comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Wanda Nara fue la primera en aparecer en pantalla, y dijo: “Se avivan las llamas, hoy comienza MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más famosa del mundo. Se pondrá a prueba la creatividad, y la resistencia de las celebridades ante la mirada del jurado más severo de la televisión”. Y luego de un compilado que adelantaba algunas imágenes de los nuevos participantes, Germán Martitegui y Damián Betular se ubicaron al frente del estudio, para darle la bienvenida a Maru Botana, la flamante especialista que llegó para reemplazar a Donato de Santis.

A continuación, Wanda presentó a los 24 participantes de esta edición. Y ellos son Alejandro Lerner, Elizabeth Vernaci, Diego Ramos, Campi, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Luck Ra, Edith Hermida, Sebastián Presta, Rocío Robles, Morena Beltrán, Marta Fort, Paula Trápani, Nazareno Casero, Pablo Migliore, Lizi Tagliani, Mike Amigorena, “China” Ansa, Julieta Poggio, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Grego Rosello, Hernán “Mala Fama” y Pachu Peña.

Con todos los jugadores reunidos, la conductora comentó: “No he visto en otras temporadas un equipazo como este. Hay una estrella al lado de la otra”. Y luego de unas breves palabras de todos, en donde muchos confesaron sus nervios y ansiedad frente al certamen, llegó el momento de Maru, que dijo: “Estoy un poco nerviosa. Le quiero agradecer a Donato, que me llamó y me dijo palabras muy lindas”.

Al momento de resolver quiénes iban a cocinar durante esa emisión inaugural, Wanda comentó que un juego de luces iba a designar a los doce afortunados en encender las hornallas por primera vez. Y ellos fueron Lerner, Luck Ra, Hermida, Vernaci, Migliore, Amigorena, Campi, Morena Beltrán, la China Ansa, Trapani, Geuna y Nazareno Casero.

A continuación todos los participantes pasaron al frente para buscar su delantal y tomar un pin de una bolsa que tenía Nara. Una vez finalizada esa etapa, Maru explicó: “Chicos, el pin asignado les define la dupla de esta noche. Cada pareja debe realizar un plato, así que la responsabilidad es de los dos. Pero ojo, que vamos a estar muy atentos a lo que haga cada uno”. Después Martitegui agregó: “Cada dupla va a recibir una canasta con ingredientes variados”, y de ese modo, el jurado explicó que según el pin, los platos a preparar debían ser una merluza galáctica, un pollo estrellado, un cerdo planetario, un lomo satelital, una coliflor solar y un pollo lunar.

La devolución

La primera dupla en defender su preparación fue la compuesta por la “China” Ansa y Vernaci, que hicieron una merluza con puré de zanahoria y cremoso de papa y espinaca. “Ponele voluntad” le dijo la Negra a Martitegui, cuando el jurado miraba el “puré cósmico” que había realizado, y sobre el plato él consideró: “Me gusta mucho que representaron la galaxia, el puré está bien, el punto del pescado también está bien”. Y mientras Vernaci no dejaba de hablar, Germán la interrumpió para decirle: “Esto no es radio, podés hacer una pausa”. Por su parte, Maru Botana aconsejó “conjugar mejor los sabores”.

Mike Amigorena y Migliore llevaron un medallón de cerdo con puré de boniato y salsa de cerveza, y Betular apuntó: “Le falta todo, pimienta y sal. El punto del cerdo está correcto, pero hay que ver”. En tercer lugar, Geuna y Casero hicieron un pollo a la crema con estrellas de calabaza y zanahoria. Con modesto entusiasmo, Martitegui aseguró que el plato “da ternura, porque parece para un nene”, y agregó: “Un pollo cortado en cubitos es para una casa, no para acá, y el brócoli tiene buen sabor pero no entiendo por qué lo mezclaron. El plato negro es un acierto”. Pero sobre ese punto, Betular discrepó: “Es un plato como para hacer algo más apaisado”.

A continuación, Luck Ra y Campi hicieron un lomo con puré de zanahoria y papa con salsa de albahaca, pero el jurado criticó la preparación y Martitegui aseguró: “Esto en una gala de eliminación, te deja afuera”. Morena Beltrán y Lerner prepararon un pollo a la crema con guarnición de papa y zanahoria, y Maru comentó: “Me gusta la idea que tuvieron, pero al pollo le falta”, a la vez que Betular concluyó: “La salsa está super granulada, está disociada, me quedo con la guarnición”.

Paula y Edith llevaron una coliflor con cream de manteca y curry, pero los especialistas no mostraron entusiasmo, y Martitegui señaló: “Creo que hay una buena intención, tomemos este primer día con un manto de piedad”. En ese momento, desde su estación Vernaci exclamó: “¡Se acordaron tarde!”, y Germán retrucó: “No me acordé tarde, porque los podemos eliminar ahora”.

Al momento de la devolución, Geuna y Nazareno, y Elizabeth y la China fueron destacados como los mejores de la noche, mientras que Amigorena, Migliore, Beltrán, Lerner, Luck Ra y Campi se quedaron con los delantales grises.