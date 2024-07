La canción que Pity Álvarez cantó con Do Neurona por el Día del amigo

Escuchar

Cada tanto, Pity Álvarez vuelve a asomarse a la música. Y esta vez fue por una colaboración que hizo con la banda Do Neurona. La excusa fue la grabación del tema “Amistad eterna”, que se registró, justamente, para el Día del amigo.

“La canción resalta los valores de la amistad, la fraternidad y la hermandad, transmitiendo un sentimiento poderoso que resonará en los oyentes. El mensaje profundo de la canción, además, fue muy bien capturado en las imágenes del video, dirigido por Santiago Ruiz para Nacho Films -explicaron desde la productora que realizó el clip-. Allí podemos ver una narrativa visual emotiva, con tomas simples que reflejan la esencia de la canción, creando una pieza fílmica que complementa perfectamente el mensaje de ‘Amistad Eterna’”.

“Cuando pensamos en esta canción que escribimos junto a Lupe Laterza estuvo dando vueltas en mi cabeza la voz de Pity todo el tiempo, no me la imaginaba sin su presencia. Cuando hablamos y le hice la invitación, al instante dijo que le encantaría participar. “Grabémosla ya”, me respondió. Él es un amigo de toda la vida, referente de nuestra música y que siempre nos apoyó desde nuestros comienzos. Para Do Neurona, haber hecho esta canción con la producción de Pity Álvarez y Felipe Barrozo es un orgullo”, explicó el cantante de la banda, Charly Seta.

Aunque Pity -procesado y todavía sin juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, en julio de 2018- no aparece en los primeros planos del videoclip, su figura está siempre insinuada, lo mismo que su voz, que se funde perfectamente con la del cantante de Do Neurona. En las imágenes, el protagonismo es de Charly Seta y de Felipe Barrozo, de Intoxicados, quien hace unos meses habló con LA NACIÓN de la situación de Pity, en una clínica de rehabilitación: “Hablo con él y lo voy a visitar. Cuando la gente se entera que lo veo a Pity, me preguntan sobre qué hablamos, y la verdad que hablamos de todo, comentamos discos y también hablamos de cualquier cosa -contaba Felipe durante su extensa charla con este medio- (...) Yo a él lo veo bien… con todas las cosas que pasaron y todo… está bien. Hubo un momento en que nos dejamos de ver porque estaba muy difícil compartir cosas, dejamos de tocar juntos y lo natural es dejar de verse tan seguido. La última vez que lo vi tocamos juntos la guitarra y me mostró una canción nueva. No se acordaba bien la letra y no tenía a mano el cuaderno donde la había anotado, pero lo pasamos muy bien. Le regalé una guitarra porque no tenía ninguna y se puso muy contento”.

Pity Álvarez y Charly Seta en un retrato de juventud

Estaba previsto que Pity Álvarez fuera a juicio oral en 2021, pero una junta de peritos consideró que su situación cognitiva (sufre de un profundo estado depresivo, entre otros trastornos) lo hacía incapaz de afrontar el proceso y de decidir sobre sí mismo (de ahí que su madre haya tomado la determinación de trasladarlo a otro espacio de terapia). Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 que tienen a cargo su expediente -Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla- dispusieron la realización de informes trimestrales sobre su estado de salud y su evolución hasta que se encuentre en condiciones psiquiátricas de ir a juicio.

En 2022, le otorgaron la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero los magistrados consideraron que la situación de encierro era contraproducente para su progreso y determinaron su tratamiento con una salida semanal bajo custodia familiar. En noviembre pasado se conocieron algunos datos que lo volvieron a vincular a la música. Reapareció para un documental, donde grabó cuatro canciones y para el que también participaron los cantantes Julieta Laso y Daniel Melingo. “Día histórico para la música popular. Gracias Pity”, escribió el exintegrante de Los Twist.

Pity Álvarez y Daniel Melingo en la grabación de canciones para el documental Tangos Bajos Instagram @danielmelingo

Una imagen que se viralizó fue la que una fan se sacó con él , en la que se ve a Pity arreglando un timbre. “Fui la compañera de internación por cinco meses”, explicó Naiara, que posó junto a Pity para esa imagen que se viralizó rápidamente.

Naiara compartió su foto con Pity Álvarez en redes sociales

LA NACION