La carta que Robert De Niro le escribió a la viuda de Luis Brandoni a seis meses de su muerte: “Perdona que me haya tomado tanto tiempo”

A seis meses de la muerte de Luis Brandoni, su última pareja, la productora y guionista Saula Benavente, compartió un testimonio íntimo sobre el duelo que atraviesa. La mujer publicó en su cuenta de Instagram (@saulabenavente) un álbum de fotos que retrata diversos momentos de su convivencia con el actor y exhibió una carta manuscrita que recibió por parte de Robert De Niro. El protagonista de Taxi Driver envió sus condolencias de forma personal tras enterarse de la partida de su colega y amigo.

La nota, escrita de su puño y letra sobre una tarjeta personalizada, expresa el pesar del artista estadounidense. Según se puede leer, De Niro escribió: “¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia”. El actor incluyó además una posdata donde pide disculpas por la demora en el envío del mensaje: “¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!”.

La carta que envió Robert De Niro a Saula Benavente tras la muerte de Luis Brandoni Captura Instagram (@saulabenavente)

El gesto de De Niro reafirma una amistad que nació a mediados de la década del ochenta. Los actores se conocieron a finales de 1986 en Nueva York mientras Brandoni rodaba la película Made in Argentina. En aquella ocasión, el norteamericano invitó a su par argentino a pasar la Nochebuena en su hogar junto a su familia. Este encuentro inicial dio lugar a un vínculo inquebrantable que perduró a través del tiempo.

Ambos artistas superaron las barreras idiomáticas mediante el uso de señas y una mezcla de idiomas durante sus constantes visitas y contactos privados. Esta complicidad llegó incluso a la pantalla grande en 2023 con la serie Nada, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. De Niro aceptó un rol secundario en la ficción argentina por el afecto personal que profesaba hacia Brandoni.

Disney+ sorprendió a toda la Argentina con la presencia de Robert De Niro en la serie Nada Gentileza Star+

Por su parte, Saula Benavente describió el proceso de duelo en sus redes sociales. “Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos”, expresó la guionista. La mujer recordó los viajes, las lecturas compartidas y la complicidad que mantuvo con el actor durante los 13 años que duró su relación. “Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices. A sus pies la eternidad, Sr. Beto”, concluyó en su homenaje.

Luis Brandoni murió el 20 de abril a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permaneció internado desde el 11 de abril debido a un hematoma subdural derivado de una caída en su domicilio. A pesar de los intentos médicos, su estado de salud sufrió un deterioro irreversible con el paso de los días.